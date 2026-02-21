Атанас Атанасов: Няма да се намесваме в кадруването на служебното правителство

Новини
Има няколко човека, които изглеждат много прилично - като Надежда Нейнски в МВнР, Емил Дечев в МВР, Георги Клисурски в Министерство на финансите и Трайчо Трайков в Министерство на енергетиката"

"Няма да се намесваме в кадруването на служебното правителство на Андрей Гюров. Има няколко човека, които изглеждат много прилично - като Надежда Нейнски в МВнР, Емил Дечев в МВР, Георги Клисурски в Министерство на финансите и Трайчо Трайков в Министерство на енергетиката". Това заяви председателят на Демократи за силна България (ДСБ) и зам.-председател на 51-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БТВ.

Според него в МВР са наложителни радикални кадрови промени и насърчава новият вътрешен министър Емил Дечев да има смелостта да ги свърши. В МВР има милиционерски калинки и хора, назначени от досегашните управляващи да изпълняват политически поръчки, посочи Атанас Атанасов.

Той бе категоричен, че МВР и служебното правителство не са на ПП-ДБ. "Това е правителство на Гюров и на Илияна Йотова", подчерта Атанас Атанасов, като отхвърли обвиненията, че ПП-ДБ отива на избори с "наше МВР".

Атанасов е притеснен след предсрочните избори да не се окаже, че Румен Радев ще е кандидат за премиер, а Илияна Йотова - президент.

И заяви, че не иска да коментира предварително Румен Радев като политически играч, тъй като не знае каква котка има в неговия чувал. Притеснението на Атанас Атанасов е Румен Радев и Илияна Йотова да не вземат властта в България.


  • 1 Този от лъжа не е пораснал

    39 7 Отговор
    Краварска ненормална слуга

    11:51 21.02.2026

  • 2 педерасатанасов

    30 4 Отговор
    до гуша сме в уайната

    11:51 21.02.2026

  • 3 кънчо мастиката

    28 3 Отговор
    жужака па са а ококорил сак дече некой му го е ръгнал

    Коментиран от #8

    11:52 21.02.2026

  • 4 Атанас генерала

    30 5 Отговор
    Мълчете си докато се замете Петрохан! Че сте много вътре всички, това ходене из балкана ще ви излезне солено!

    11:52 21.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    27 5 Отговор
    Педофилите обърнаха палаачинката. Преди два дни Мирча Кришан говореше друго при Цветанка. Беше се взел за Хитлер, а милицията за Гестапо.

    11:52 21.02.2026

  • 6 хехе

    29 4 Отговор
    според гнома посочените министри не са на шарлатаните само дето Гюров е шарлатанин.

    11:53 21.02.2026

  • 7 Лъжец

    32 6 Отговор
    Това си е ваше, ПеПедофилско правителство и на вашият любим Бойко Борисов!

    11:54 21.02.2026

  • 8 глътнал е

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "кънчо мастиката":

    тлъст рушвет и не може да го преглътне

    11:54 21.02.2026

  • 9 Мирчо

    21 4 Отговор
    Този още от сутринта е нажулен! Наскоро в един сутрешен блок фъфлеше, беше труден за разбиране! Пияндето със торбичките!

    11:55 21.02.2026

  • 10 Бъдещо модерно

    17 7 Отговор
    Правителство от Рундьо+ Партия Петрохан и дръндарския де мент? Политкоректно, перфектно евро€ йско.

    Коментиран от #17

    11:56 21.02.2026

  • 11 ггжфдь

    12 3 Отговор
    Да се чете Вече се намесваме

    11:56 21.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дръта чанта

    11 2 Отговор
    а.а.комунягата

    11:57 21.02.2026

  • 14 връмвар

    13 3 Отговор
    изчезвайте с калинките

    11:57 21.02.2026

  • 15 Я, изпод бюрото изскочи и

    20 3 Отговор
    старата лама гном!

    11:58 21.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Троцко Фриканеца

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бъдещо модерно":

    Аааааа не мое така треба ток да продааам

    Коментиран от #25

    11:59 21.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дориана

    5 15 Отговор
    Крум Зарков се провали още в самото начало с Наталия Киселова дръзнала да наруши Конституцията за да угоди на желанията и нарежданията на Борисов и Пеевски , което е прави защитник на корупцията и мафията в България.. Падат надолу под 3 % на 2 %. Народа ще ги изхвърли от Парламента . ИТН и Пеевски се страхуват най- много от честни избори , за това безпомощно атакуват опонентите си и измислят схеми като орязване на секции в чужбина и сканиращи устройства. Слави Трифонов и ИТН да не се чудят, защо народа ги мрази.

    11:59 21.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Госあ

    17 3 Отговор
    Добре че тия гномове и австралопитеци са девета глуха.

    12:00 21.02.2026

  • 22 Макс

    10 3 Отговор
    Прав е да се притеснява . От друга страна всички социологочески проучвания фактически манипулират избирателите , тъй-като залагат Радев като вероятен победител . Радев все още няма партия, или коалиция с която да е обявил явяването си на изборите . Умишлено в полза на Радев работят всички соц.агенции , защото толерират нещо което не съществува все още . Може би Радев се притеснява от компромати, истини или лъжи, а може би от истински дебати и ще отлага допоследно , пускайки от време на време по някое клише .

    Коментиран от #62

    12:00 21.02.2026

  • 23 Кой

    12 3 Отговор
    ви брои за нещо?

    12:01 21.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бъдещо модерно

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Троцко Фриканеца":

    Добре се ориентираш, продажбата на ток е най - печелившото днес. Я диди Фотоволтаика си купи Граб от търговия с ток, а пропиеф е милрд, Бкп токовите млрд също?

    12:03 21.02.2026

  • 26 Цицелков

    14 0 Отговор
    чий беше?

    Коментиран от #32

    12:03 21.02.2026

  • 27 среднощен

    12 0 Отговор
    "...Той бе категоричен, че МВР и служебното правителство не са на ПП-ДБ. "Това е правителство на Гюров и на Илияна Йотова", подчерта Атанас Атанасов, като отхвърли обвиненията, че ПП-ДБ отива на избори с "наше МВР"...";

    Ситуацията е: "Гладен съм, но друг да извади горещите картофи от жаравата"...

    12:03 21.02.2026

  • 28 Верваме

    13 3 Отговор
    ДСБ се мъчат
    да заемат някаква нюансирана позиция, уж били нещо по така, а не преки лакеи на Радев, каквито са ПП, но истината е, че хората ги възприемат като едно цяло - ППДБ- Шарлатааните на Радев!

    Така и ще ги оценят на изборите- като Шарлатаните на Радев.

    ГЕРБ и ППДБ ще се сринат на тези избори!

    12:04 21.02.2026

  • 29 Промяна

    12 7 Отговор
    Радев 10 процента и пропада след като влезе в парламента НЕ знае да общува с никого Неговото злобно поведение досега къде ще го отведе НИКЪДЕ Само с омраза не става С Василев ли ще си общува с розовият хахахахаха Жалко за държавата ни

    12:05 21.02.2026

  • 30 Промяна

    9 5 Отговор
    Радев 10 процента и пропада след като влезе в парламента НЕ знае да общува с никого Неговото злобно поведение досега къде ще го отведе НИКЪДЕ Само с омраза не става С Василев ли ще си общува с розовият хахахахаха Жалко за държавата ни

    Коментиран от #33

    12:07 21.02.2026

  • 31 С/Р

    7 0 Отговор
    Телевизионни участия наген.Наско от началото на годината до сега

    Коментиран от #41

    12:08 21.02.2026

  • 32 Цицелков е на Татя си-

    16 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цицелков":

    агент на ДС, притежател на явочна квартира с псевдоним " Максим ", ухо!

    Картончето му е в архива, разсекретено, вски може да го види.

    12:09 21.02.2026

  • 33 Госあ

    13 6 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Радев е единствената надежда за балансирана външна политика и икономически реформи в България. Може и да е поредния кьорфишек, но конкуренцията му е под всякаква критика ! 35 години слугинаж, корупция и деградация.

    Коментиран от #36, #46

    12:10 21.02.2026

  • 34 пешо

    11 4 Отговор
    гном вечер гледай под леглото радев да не е там

    Коментиран от #38

    12:11 21.02.2026

  • 35 съвети само

    11 0 Отговор
    ✔️В МВР има милиционерски калинки и хора, назначени от досегашните управляващи да изпълняват политически поръчки, посочи Атанас Атанасов.✔️
    НО уж те няма да се месят и къдруват.

    12:11 21.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Господин

    12 1 Отговор
    Атанасов,защо не поискате международно разследване за хижата,има и спътникови снимки,или архиви,.....и за околността около затвореният за достъп район.

    12:13 21.02.2026

  • 38 На мен

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "пешо":

    се показва от хладилника!

    12:13 21.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Госあ

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    А на убавеца с оземпикʼа и два пръста чело ли да се възхищавам ве 😂 само обикаля като цветарка по телевизиите да скимти кой харесвал и кой не харесвал ! И като цветарки ту са в коалиция с ппʼтата като има келепир, ту не са

    12:18 21.02.2026

  • 41 Нали

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "С/Р":

    За това уредиха Миленица Милотинова ( Брюксел номер 1 ) за ген. директор на тв Майка

    12:26 21.02.2026

  • 42 АЙДЕ ГЪЧ

    10 0 Отговор
    БАШ ПА ГНОМЧО ДА НЕ СЕ НАМЕСВА , АЙДЕ БЕЗ МАЙТАП............

    12:29 21.02.2026

  • 43 Калин Стоянов днес

    10 1 Отговор
    Тази сутрин още един представител на партията, създала, спонсорирала, посещавала и протектирала педофилската секта в хижа „Петрохан“ Наско Атанасов, публично се отрече от служебното правителство „Йотова-Сорос-Петрохан“.
    Той заяви, че по никакъв начин нямало да се намесва в кадровата политика на правителството, чиято основна цел, е да потули огромния педофилски скандал с главни герои – видни представители на ПП-ДБ. В тази връзка би било добре Атанасов да отговори на въпроса: през изминалата седмица бил ли е на среща заедно с Атанас Славов и други лица в района на град Правец, където е взето решение, че трябва да бъдат сменени директора на ОДМВР-Област София и началниците на РПУ в гр. Ихтиман, Етрополе и Ботевград?
    Според него служебното правителство било на Йотова и Гюров.

    Това може да е така, но само на хартия. За представителите на ПП-ДБ (партията, която подкрепя педофилите в България), когато служебният премиер е техен човек, принципът им за равноотдалеченост моментално отпада.
    На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан и станал публично известен благодарение на Асен Василев. Подготвя се невиждана до момента чистка в МВР, която цели да отстрани ръководни служители с дългогодишен опит и доказани професионални качества, и на тяхно място да бъдат поставени послушни хора, които ще имат две основни задачи:
    1. Замитане на всички следи по грандиозния педофилски скандал, в който до момента е доказана съпричастността на Надежда Й

    12:35 21.02.2026

  • 44 УдоМача

    11 0 Отговор
    Притеснително е, че и ти жабо-жаборана си още жива!!!!!!!

    12:35 21.02.2026

  • 45 Aтанад

    6 0 Отговор
    Абе докога ще ни правят на глупаци !! То , че сме си глупави ама хрема ни взеха за мезе !!!! Бог да пази България, че друго не остана то се видя !!!’

    12:40 21.02.2026

  • 46 Абе бако,

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    ти не беше ли източнозавлечен по комунистически Китай? Какъв балансиран Радев те гони? Тоя Триморски Боташ си е 100% прозападен, натовски и про-ЕС отпадък, освен дето е не по-малко лицемер, лъжец и корумпе от Тиквата, Глигана или прокопиевокръствеите боклуци.

    Коментиран от #50

    12:40 21.02.2026

  • 47 Калин Стоянов днес

    11 1 Отговор
    Наско Атанасов е един от хората, с които са съгласувани министрите и вицепремиерите в правителството, включително и Стоил Цицелков, осъждан за шофиране след употреба на алкохол и два пъти задържан за притежание на наркотици. За него той лично се е застъпвал, но сега се дистанцира и твърди, че не го познава. Това ми напомня за друг кадър на Наско Атанасов - Живко Коцев, когото той лично предложи и за когото гарантира, че трябва да заеме поста главен секретар на МВР, но впоследствие видяхме как се отрече и от него.


    Според „великия“ контраразузнавач Наско Атанасов, за когото публично се знае, че е бил човекът на Косьо Самоковеца в службите, в МВР били наложителни, цитирам, „радикални кадрови промени“. Същият този човек си позволи да обиди всички ръководни служители на цитирам „първите три етажа“, като ги нарече „милиционерски калинки - хора, назначени от досега управляващите да изпълняват политически поръчки".


    Според него трябвало да бъдат прегледани всички областни директори на МВР, назначени от мен. Тук е мястото да го информирам, че са останали много малко директори, назначени от мен, и да му припомня, че получих одобрение за всички назначения лично от техния премиер Денков.

    Коментиран от #56

    12:43 21.02.2026

  • 48 Жуп

    7 1 Отговор
    Дайте му един палет на тоя чиляк да го видим

    12:44 21.02.2026

  • 49 Хмм

    10 0 Отговор
    да бе, Гюров сам се сетил за надеждата на Костов, а не е ваше предложение или за Бъчварова, дъщеря ѝ е журналистка в Дневник и Капитал

    12:45 21.02.2026

  • 50 Госあ

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Абе бако,":

    Източно “завлечени” са Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и не на последно място Швеция. Изтока не е само Китай, нищо че е най мощен, но и Япония и Южна Корея. От там могат да дойдат инвестиции в технологии и индустрия. Както отиват в изброените страни. Доказано ! Много големи инвестиции, които увличат и образование и наука, а не всеки втори да е телефонистка или счетоводител. И само не почвай да ми разтегаш лакърдии колко зле били изброените страни !

    Коментиран от #58, #59

    12:49 21.02.2026

  • 51 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Преведено: нека си кадруват както си искат.
    / Да напомня, думата "кадрувам" има отчетливо отрицателна конотация в българския език/

    12:49 21.02.2026

  • 52 Оги

    5 0 Отговор
    На всички е ясно, че Румен Радев ще издигне Йотова за президент, с което тя за съжаление ще спечели. Схемата в ясна.

    12:54 21.02.2026

  • 53 Фен

    6 0 Отговор
    Е кво да се месите, то си е вашо.

    12:54 21.02.2026

  • 54 Госあ

    5 2 Отговор
    И още нещо, европеецо, Китай изпревари сащ в търговията с Германия !!! Никога не слушай швабата какво говори, а какво прави. Ясно ли е ?

    12:54 21.02.2026

  • 55 КЪСИЯ ПАК СИ Е ПОМИСЛИЛ

    9 1 Отговор
    Че някой ще го пита. Силни са му комплексите.

    12:55 21.02.2026

  • 56 За завръщане на държавността

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Калин Стоянов днес":

    Калинките се разтресоха от паника. Всъщност написаното в статията е в стил полицейска свободно съчинена сводка. На такива се нагледахме от няколко години насам, в кръга около корпулентния. Всеки сам трябва да си прави изводите, но остава въпроса дали това не един от механизмите на завладяна държава. За последните избори се видя, как тяхното МВР прави избори, на изборите в Пазарджик се затвърди констатираното! Така, че трябва да се тръгне от някъде, дали тези или в последствие президента, трябва да разчистят тези зависимости и да върнат правовия ред и държавността.

    12:57 21.02.2026

  • 57 Намеса

    6 0 Отговор
    Атанасов, вие вече се намесихте и наредихте кабинета на Гюров, естествено че вече няма нужда от намеса, те министрите си знаят кои са "наште" и няма да има проблеми.

    12:59 21.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Скапан сайт

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Госあ":

    скрипта ми изтри авоматично коментара без да съм ползвал никакви обидни думи. Мързи ме да пиша пак, но накратко - Муньо кРадев яко ви лъже и литка.

    Коментиран от #64, #67

    13:06 21.02.2026

  • 60 бай Иван

    4 0 Отговор
    Ма то вие служихте това правителство ,сега нямало да се месите. Ма вие верно ни имате за и.иоти?

    13:08 21.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Заблуден

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Макс":

    много си заблуден, всички социологически агенции са на ППДБ, хеле Маркет Линкс и Добромир Живков са им придворна агенция на ППДБ.
    Дават преднина на Радев, за да активизират всичкия розов или заблуден избирател да отиде да гласува под строй до урните за ППДБ с надеждата да обърнат вота.

    13:09 21.02.2026

  • 63 Не се намесвате

    5 1 Отговор
    Ама кадрувате?
    Земноводно!

    13:11 21.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Танасе

    4 2 Отговор
    вие сте един файтон хора заедно с теб, така че и много да искате няма как да се намесите. Поне не се обаждайте, да не се излагате, ако все пак някой не е разбрал колко струвате.

    13:17 21.02.2026

  • 66 Чи как бре

    3 1 Отговор
    много най прилично е туй Надежда Нейнски изглежда мнооу

    13:28 21.02.2026

  • 67 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Скапан сайт":

    Напълно възможно е. Но за останалите е напълно сигурно !

    Коментиран от #69

    13:32 21.02.2026

  • 68 Чи как бре

    3 1 Отговор
    Всичко що е атлантическа и ционистка подлога все е много най прилично мнооу ...

    13:33 21.02.2026

  • 69 За останалите спор няма

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Госあ":

    За съжаление и за Тримореца реални надежди няма. В малки партии като "България може" (само давам пример, не е една) има някаква надежда, но за такива почти никой не се сеща да гласува.

    13:37 21.02.2026

  • 70 Хайку:

    3 1 Отговор
    Върви народе на подскоци към "коалицията на желаещите" Слънцето отново ще изгрее и пак ще има хубави цветя израснали във останалите ви по пътя само атлантическите ви лааааайна

    13:45 21.02.2026

  • 71 Гъбарко

    3 0 Отговор
    Предложението на ГЕРБ-СДС към Йотова да избере Бай Танас за СМП чрез смяна на ПНС, се взе несериозно и предизвика бурен смех. Ееех Бай Танасе, аха аха дс стане и все не става и става. Май ще се пенсионираш като обикновен депутатин никому непотребен.

    13:50 21.02.2026

  • 72 За атлантиците

    3 1 Отговор
    Всяка селекция от атлантически подлоги и предатели е "много прилична селекция" и "Няма да се намесваме в кадруването и" ....

    13:53 21.02.2026

  • 73 Двамата,

    1 1 Отговор
    РР и Йо, веднага поведаха хейта срещу правителството Петков, не му дадоха шанс даже за секунда. Плюха отрова непрекъснато. Сега лизаторите все питат дали градската десница ще се коалира с РР. Ехидни! Никой не е карал Йо да дава мандат на Гюров, не е вярно, че не е имала избор. Тя нарочно завъртя интриги. Гюров не трябваше да приема. С такива калтаци не се прави абсолютно нищо

    13:58 21.02.2026

  • 74 То това е ясно че в

    1 1 Отговор
    МВР са наложителни радикални кадрови промени, но новият вътрешен министър Емил Дечев ли трябва да ги прави? С чий мандат ? И кадрите ли са важни или тези които насоката посочват и правилниците разписват. А кадрите за кадровите промени от къде ще дойдат? ...

    13:58 21.02.2026

  • 75 Мнение

    1 1 Отговор
    Ма, кой те пуска точно ти да се месиш, бе гном? Стига ви, че "хубавото" ви Наде, бастисало живота на сестрите в Либия е пак министър. Позор!

    14:02 21.02.2026

  • 76 като Надежда Нейнски в МВнР...

    2 0 Отговор
    И кво ще стане ако до изборите спрем да се цепим мощно по международните форуми и седянки? Някаква трагедия ли ще е? Или е много важно за някой постоянно да се доказваме като атлантически олигофрени....

    14:02 21.02.2026

  • 77 Тихо Гноме !

    3 1 Отговор
    Всички сте Мърсулки

    14:04 21.02.2026

  • 78 Атанас Атанасов

    2 1 Отговор
    Бил известен като "петроханската лисица"

    14:09 21.02.2026

  • 79 Джон Наш

    4 1 Отговор
    Даам, този парламентарен цикъл започна с предложението на Борисов към ППДБ за коалиция и А.Атанасов за Председател на Народното събрание. Той така и завърши с предложение към ППДБ през смяна на председателя на НС, А.Атанасов да стане Служебен Министър Председател. Е, Бацо помага но в кошара не вкарва. ППДБ са скарани с мисловната дейност и се водят от инстинкта на едноклетъчно за оцеляване.

    14:12 21.02.2026

  • 80 Реалист

    0 1 Отговор
    Лъже като циганинн

    14:17 21.02.2026

  • 81 Бай Гном

    0 1 Отговор
    Това е жестоката реалност Танасе. Никой не те брои за някои и нещата ще минават покрай ДСБ. Станахте пoдлoгu на Мистър кеш и шарлатаните и се обезличихте в ляволиберастки шарлатании.

    14:29 21.02.2026

  • 82 АЗ И ОСТАНАЛИТЕ

    2 0 Отговор
    Да разкара главния секретар на Министерски съвет и шефката на Главния инспекторат и всички назначени и свързани с тях!!!!!!!!!!!!!!!!!

    14:48 21.02.2026

