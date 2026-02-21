Атанас Атанасов: Няма да се намесваме в кадруването на служебното правителство

"Няма да се намесваме в кадруването на служебното правителство на Андрей Гюров. Има няколко човека, които изглеждат много прилично - като Надежда Нейнски в МВнР, Емил Дечев в МВР, Георги Клисурски в Министерство на финансите и Трайчо Трайков в Министерство на енергетиката". Това заяви председателят на Демократи за силна България (ДСБ) и зам.-председател на 51-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БТВ.

Според него в МВР са наложителни радикални кадрови промени и насърчава новият вътрешен министър Емил Дечев да има смелостта да ги свърши. В МВР има милиционерски калинки и хора, назначени от досегашните управляващи да изпълняват политически поръчки, посочи Атанас Атанасов.

Той бе категоричен, че МВР и служебното правителство не са на ПП-ДБ. "Това е правителство на Гюров и на Илияна Йотова", подчерта Атанас Атанасов, като отхвърли обвиненията, че ПП-ДБ отива на избори с "наше МВР".

Атанасов е притеснен след предсрочните избори да не се окаже, че Румен Радев ще е кандидат за премиер, а Илияна Йотова - президент.

И заяви, че не иска да коментира предварително Румен Радев като политически играч, тъй като не знае каква котка има в неговия чувал. Притеснението на Атанас Атанасов е Румен Радев и Илияна Йотова да не вземат властта в България.