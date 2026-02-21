Атанас Атанасов: Няма да се намесваме в кадруването на служебното правителство

"Няма да се намесваме в кадруването на служебното правителство на Андрей Гюров. Има няколко човека, които изглеждат много прилично - като Надежда Нейнски в МВнР, Емил Дечев в МВР, Георги Клисурски в Министерство на финансите и Трайчо Трайков в Министерство на енергетиката". Това заяви председателят на Демократи за силна България (ДСБ) и зам.-председател на 51-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БТВ.
Според него в МВР са наложителни радикални кадрови промени и насърчава новият вътрешен министър Емил Дечев да има смелостта да ги свърши. В МВР има милиционерски калинки и хора, назначени от досегашните управляващи да изпълняват политически поръчки, посочи Атанас Атанасов.
Той бе категоричен, че МВР и служебното правителство не са на ПП-ДБ. "Това е правителство на Гюров и на Илияна Йотова", подчерта Атанас Атанасов, като отхвърли обвиненията, че ПП-ДБ отива на избори с "наше МВР".
Атанасов е притеснен след предсрочните избори да не се окаже, че Румен Радев ще е кандидат за премиер, а Илияна Йотова - президент.
И заяви, че не иска да коментира предварително Румен Радев като политически играч, тъй като не знае каква котка има в неговия чувал. Притеснението на Атанас Атанасов е Румен Радев и Илияна Йотова да не вземат властта в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този от лъжа не е пораснал
11:51 21.02.2026
2 педерасатанасов
11:51 21.02.2026
3 кънчо мастиката
Коментиран от #8
11:52 21.02.2026
4 Атанас генерала
11:52 21.02.2026
5 Данко Харсъзина
11:52 21.02.2026
6 хехе
11:53 21.02.2026
7 Лъжец
11:54 21.02.2026
8 глътнал е
До коментар #3 от "кънчо мастиката":тлъст рушвет и не може да го преглътне
11:54 21.02.2026
9 Мирчо
11:55 21.02.2026
10 Бъдещо модерно
Коментиран от #17
11:56 21.02.2026
11 ггжфдь
11:56 21.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дръта чанта
11:57 21.02.2026
14 връмвар
11:57 21.02.2026
15 Я, изпод бюрото изскочи и
11:58 21.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Троцко Фриканеца
До коментар #10 от "Бъдещо модерно":Аааааа не мое така треба ток да продааам
Коментиран от #25
11:59 21.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дориана
11:59 21.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Госあ
12:00 21.02.2026
22 Макс
Коментиран от #62
12:00 21.02.2026
23 Кой
12:01 21.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бъдещо модерно
До коментар #17 от "Троцко Фриканеца":Добре се ориентираш, продажбата на ток е най - печелившото днес. Я диди Фотоволтаика си купи Граб от търговия с ток, а пропиеф е милрд, Бкп токовите млрд също?
12:03 21.02.2026
26 Цицелков
Коментиран от #32
12:03 21.02.2026
27 среднощен
Ситуацията е: "Гладен съм, но друг да извади горещите картофи от жаравата"...
12:03 21.02.2026
28 Верваме
да заемат някаква нюансирана позиция, уж били нещо по така, а не преки лакеи на Радев, каквито са ПП, но истината е, че хората ги възприемат като едно цяло - ППДБ- Шарлатааните на Радев!
Така и ще ги оценят на изборите- като Шарлатаните на Радев.
ГЕРБ и ППДБ ще се сринат на тези избори!
12:04 21.02.2026
29 Промяна
12:05 21.02.2026
30 Промяна
Коментиран от #33
12:07 21.02.2026
31 С/Р
Коментиран от #41
12:08 21.02.2026
32 Цицелков е на Татя си-
До коментар #26 от "Цицелков":агент на ДС, притежател на явочна квартира с псевдоним " Максим ", ухо!
Картончето му е в архива, разсекретено, вски може да го види.
12:09 21.02.2026
33 Госあ
До коментар #30 от "Промяна":Радев е единствената надежда за балансирана външна политика и икономически реформи в България. Може и да е поредния кьорфишек, но конкуренцията му е под всякаква критика ! 35 години слугинаж, корупция и деградация.
Коментиран от #36, #46
12:10 21.02.2026
34 пешо
Коментиран от #38
12:11 21.02.2026
35 съвети само
НО уж те няма да се месят и къдруват.
12:11 21.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Господин
12:13 21.02.2026
38 На мен
До коментар #34 от "пешо":се показва от хладилника!
12:13 21.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Госあ
До коментар #36 от "Промяна":А на убавеца с оземпикʼа и два пръста чело ли да се възхищавам ве 😂 само обикаля като цветарка по телевизиите да скимти кой харесвал и кой не харесвал ! И като цветарки ту са в коалиция с ппʼтата като има келепир, ту не са
12:18 21.02.2026
41 Нали
До коментар #31 от "С/Р":За това уредиха Миленица Милотинова ( Брюксел номер 1 ) за ген. директор на тв Майка
12:26 21.02.2026
42 АЙДЕ ГЪЧ
12:29 21.02.2026
43 Калин Стоянов днес
Той заяви, че по никакъв начин нямало да се намесва в кадровата политика на правителството, чиято основна цел, е да потули огромния педофилски скандал с главни герои – видни представители на ПП-ДБ. В тази връзка би било добре Атанасов да отговори на въпроса: през изминалата седмица бил ли е на среща заедно с Атанас Славов и други лица в района на град Правец, където е взето решение, че трябва да бъдат сменени директора на ОДМВР-Област София и началниците на РПУ в гр. Ихтиман, Етрополе и Ботевград?
Според него служебното правителство било на Йотова и Гюров.
Това може да е така, но само на хартия. За представителите на ПП-ДБ (партията, която подкрепя педофилите в България), когато служебният премиер е техен човек, принципът им за равноотдалеченост моментално отпада.
На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан и станал публично известен благодарение на Асен Василев. Подготвя се невиждана до момента чистка в МВР, която цели да отстрани ръководни служители с дългогодишен опит и доказани професионални качества, и на тяхно място да бъдат поставени послушни хора, които ще имат две основни задачи:
1. Замитане на всички следи по грандиозния педофилски скандал, в който до момента е доказана съпричастността на Надежда Й
12:35 21.02.2026
44 УдоМача
12:35 21.02.2026
45 Aтанад
12:40 21.02.2026
46 Абе бако,
До коментар #33 от "Госあ":ти не беше ли източнозавлечен по комунистически Китай? Какъв балансиран Радев те гони? Тоя Триморски Боташ си е 100% прозападен, натовски и про-ЕС отпадък, освен дето е не по-малко лицемер, лъжец и корумпе от Тиквата, Глигана или прокопиевокръствеите боклуци.
Коментиран от #50
12:40 21.02.2026
47 Калин Стоянов днес
Според „великия“ контраразузнавач Наско Атанасов, за когото публично се знае, че е бил човекът на Косьо Самоковеца в службите, в МВР били наложителни, цитирам, „радикални кадрови промени“. Същият този човек си позволи да обиди всички ръководни служители на цитирам „първите три етажа“, като ги нарече „милиционерски калинки - хора, назначени от досега управляващите да изпълняват политически поръчки".
Според него трябвало да бъдат прегледани всички областни директори на МВР, назначени от мен. Тук е мястото да го информирам, че са останали много малко директори, назначени от мен, и да му припомня, че получих одобрение за всички назначения лично от техния премиер Денков.
Коментиран от #56
12:43 21.02.2026
48 Жуп
12:44 21.02.2026
49 Хмм
12:45 21.02.2026
50 Госあ
До коментар #46 от "Абе бако,":Източно “завлечени” са Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и не на последно място Швеция. Изтока не е само Китай, нищо че е най мощен, но и Япония и Южна Корея. От там могат да дойдат инвестиции в технологии и индустрия. Както отиват в изброените страни. Доказано ! Много големи инвестиции, които увличат и образование и наука, а не всеки втори да е телефонистка или счетоводител. И само не почвай да ми разтегаш лакърдии колко зле били изброените страни !
Коментиран от #58, #59
12:49 21.02.2026
51 Тити на Кака
/ Да напомня, думата "кадрувам" има отчетливо отрицателна конотация в българския език/
12:49 21.02.2026
52 Оги
12:54 21.02.2026
53 Фен
12:54 21.02.2026
54 Госあ
12:54 21.02.2026
55 КЪСИЯ ПАК СИ Е ПОМИСЛИЛ
12:55 21.02.2026
56 За завръщане на държавността
До коментар #47 от "Калин Стоянов днес":Калинките се разтресоха от паника. Всъщност написаното в статията е в стил полицейска свободно съчинена сводка. На такива се нагледахме от няколко години насам, в кръга около корпулентния. Всеки сам трябва да си прави изводите, но остава въпроса дали това не един от механизмите на завладяна държава. За последните избори се видя, как тяхното МВР прави избори, на изборите в Пазарджик се затвърди констатираното! Така, че трябва да се тръгне от някъде, дали тези или в последствие президента, трябва да разчистят тези зависимости и да върнат правовия ред и държавността.
12:57 21.02.2026
57 Намеса
12:59 21.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Скапан сайт
До коментар #50 от "Госあ":скрипта ми изтри авоматично коментара без да съм ползвал никакви обидни думи. Мързи ме да пиша пак, но накратко - Муньо кРадев яко ви лъже и литка.
Коментиран от #64, #67
13:06 21.02.2026
60 бай Иван
13:08 21.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Заблуден
До коментар #22 от "Макс":много си заблуден, всички социологически агенции са на ППДБ, хеле Маркет Линкс и Добромир Живков са им придворна агенция на ППДБ.
Дават преднина на Радев, за да активизират всичкия розов или заблуден избирател да отиде да гласува под строй до урните за ППДБ с надеждата да обърнат вота.
13:09 21.02.2026
63 Не се намесвате
Земноводно!
13:11 21.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Танасе
13:17 21.02.2026
66 Чи как бре
13:28 21.02.2026
67 Госあ
До коментар #59 от "Скапан сайт":Напълно възможно е. Но за останалите е напълно сигурно !
Коментиран от #69
13:32 21.02.2026
68 Чи как бре
13:33 21.02.2026
69 За останалите спор няма
До коментар #67 от "Госあ":За съжаление и за Тримореца реални надежди няма. В малки партии като "България може" (само давам пример, не е една) има някаква надежда, но за такива почти никой не се сеща да гласува.
13:37 21.02.2026
70 Хайку:
13:45 21.02.2026
71 Гъбарко
13:50 21.02.2026
72 За атлантиците
13:53 21.02.2026
73 Двамата,
13:58 21.02.2026
74 То това е ясно че в
13:58 21.02.2026
75 Мнение
14:02 21.02.2026
76 като Надежда Нейнски в МВнР...
14:02 21.02.2026
77 Тихо Гноме !
14:04 21.02.2026
78 Атанас Атанасов
14:09 21.02.2026
79 Джон Наш
14:12 21.02.2026
80 Реалист
14:17 21.02.2026
81 Бай Гном
14:29 21.02.2026
82 АЗ И ОСТАНАЛИТЕ
14:48 21.02.2026