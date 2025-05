Меган Маркъл подаде лична бележка на стюардеса по време на полет (ВИДЕО)

В епохата на емотикони и бързи съобщения, Меган Маркъл направи личен жест, който остави траен отпечатък за една жена. Херцогинята на Съсекс предизвика вълна от възхищение, след като остави ръкописна благодарствена бележка на стюардеса от American Airlines по време на скорошен търговски полет – мило действие, което бързо стана вирусно в социалните мрежи.

43-годишната Меган е получила кратко приветствие от член на екипажа – стюардесата Нина Вида, която ѝ подала салфетка с послание: „Удоволствие е да ви обслужвам! Обичам ви много – момичето от American Airlines.“

Малко по-късно, за изненада на Нина, Меган върнала отговор. На същата салфетка, с изящен калиграфски почерк, херцогинята написала: „Скъпо момиче от American Airlines, благодаря ти за любовта, гостоприемството и ръкописната бележка. С много любов за теб. Меган.“

В публикувано по-късно TikTok видео Нина, облечена в служебната си униформа, разказва с нескрито вълнение: „Няма да повярвате кого току-що обслужвах – Кралицата. Принцесата. Херцогинята на Съсекс. Толкова е красива и мила. Написа ми малка бележка в отговор. Знаете ли, едва мога да разчета този шрифт, но само погледнете – елегантен, луксозен, кралски.“

Нина допълва, че Меган е направила и личен комплимент за лака ѝ, отбелязвайки вниманието към детайл, с което херцогинята е добре позната.

Жестът не е изолиран случай. Меган Маркъл е известна със своята страст към ръкописната кореспонденция – нещо, което практикува още от времето си като актриса и блогър. През 2023 г. тя изпрати лично написано писмо до водещата на подкаста Not Skinny But Not Fat, Аманда Хирш, която бе споделила притеснения за образа на Меган в трейлъра за Netflix сериала "С любов, Меган".

Херцогинята отговорила: „Скъпа Аманда, чух, че се чувстваш уплашена. Не се притеснявай! Това е забавната част – нека ѝ се насладим.“ Жестът трогна водещата, която публично заяви, че вече е „фен на Меган за цял живот“.

Не е ясно кога точно е станала срещата между Меган и стюардесата, но херцогинята наскоро беше в Ню Йорк, където присъства на срещата на върха Time100, както и на представление на Бродуей.

Съвсем наскоро тя и принц Хари отбелязаха седмата годишнина от сватбата си със специална публикация в Instagram. Табло със снимки и спомени от съвместния им живот включваше семейни кадри с децата им Арчи и Лилибет, снимки от пикници и дори ултразвук от бременността. В центъра на колажа се виждаше и ръкописен откъс от песента “Stand by Me” – химнът на тяхната сватба през 2018 г.

Докато общественото внимание често се фокусира върху бурите около британското кралско семейство, този жест на борда на самолет показа друга страна на Меган – естествена, топла и лична, далеч от прожекторите и политическите анализи.

Изглежда, че именно тези малки, автентични моменти изграждат новия ѝ образ в очите на публиката – не просто като херцогиня, а като жена, която не е забравила стойността на личния жест.