Звезда от „Хари Потър“: Не ми остава много време

Британската актриса Мириам Марголис, позната на милиони зрители по света с ролята си на професор Спраут в хитовата поредица „Хари Потър“, сподели болезнено откровение за здравословното си състояние и страховете си, че времето ѝ е ограничено. В интервю за The Times 84-годишната звезда призна, че се опасява, че може би ѝ остават едва пет или шест години живот — ако не и по-малко.

„Когато осъзнаеш, че не ти остава много време – а аз най-вероятно ще умра в следващите пет-шест години, ако не и по-рано – трудно е да се сбогуваш с актьорството. То носи толкова много радост. Мечтая за роли, които не ме прикрепят към инвалидна количка… но просто вече нямам сили“, разкрива тя с присъщата си искреност.

Родена в Оксфорд, Марголис се радва на дълга и обичана кариера, но през последните години се сблъсква със сериозни здравословни проблеми — спинална стеноза, артрит и ревматизъм. През 2023 г. актрисата претърпя интервенция за подмяна на аортна клапа, избягвайки по-инвазивна сърдечна операция.

С типичното си чувство за хумор тя сподели в подкаста Table Manners на Джеси и Лени Уеър:

„Сега имам сърце на крава.“ И обясни: „Не е цялото сърце, разбира се — само аортната клапа. Подмениха я с такава от крава. Никога не бях чувала за тази операция, но тя ме спаси от отворена сърдечна хирургия, което щеше да е далеч по-агресивно.“

Въпреки успеха на операцията, Мириам не крие, че продължава да страда от болки и ограничена подвижност. В интервю за списание Closer тя споделя, че е регистрирана като лице с увреждания и се нуждае от постоянни помощ.

„Не мога да ходя добре, ползвам бастуни, проходилка и отскоро имам скутер, който е доста забавен,“споделя тя с усмивка, макар и да признава, че зависимостта от тези средства я изморява.

