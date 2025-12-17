Почина кастинг режисьорът на първия филм за „Хари Потър“

Във Великобритания почина Сюзи Фигис, която беше отговорна за подбора на актьори за първия филм от поредицата „Хари Потър“, съобщава Deadline.com.

Според агента ѝ Пол Лайън-Марис, Фигис „си е отишла мирно“ на 78-годишна възраст, заобиколена от близките си, на 12 декември.

През март 2000 г. Фигис беше назначена за кастинг режисьор на филма „Хари Потър и философският камък“ — първата екранизация на произведенията на Джоан Роулинг. Въпреки това още през юли същата година тя напусна проекта, като каза, че режисьорът Крис Кълъмбъс не е сметнал за подходящо нито едно от хилядите британски деца, преминали кастинга.

През 1990-те години Фигис започва сътрудничество с режисьора Тим Бъртън. Сред техните съвместни проекти са филми като „Слийпи Холоу“, „Суини Тод: Демон-фризьорът от Флийт стрийт“, „Чарли и шоколадовата фабрика“, „Алиса в страната на чудесата“ и „Дъмбо“.

Един от последните проекти, в които тя участва, беше филмът „Бохемска рапсодия“.