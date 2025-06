Дани Де Вито: Жадувах за богинята Мишел Пфайфър (ВИДЕО)

Холивудската легенда Дани ДеВито откровено призна в ново интервю, че е изпитвал влечение към екранната си партньорка Мишел Пфайфър, докато са снимали култовия филм "Батман се завръща" през 1992 г.

„Беше просто невероятна“, сподели 80-годишният актьор в разговора си с Колин Фарел за поредицата Actors on Actors на сп. Variety. „Жадувах за нея“, признава Де Вито, като добави, че присъствието на Пфайфър на снимачната площадка го карало да се чувства неуверен в собствената си външност.

„Тя беше истинска богиня. Когато разбрах, че ще е в сцената за деня… направо се изчервявах. Исках още грим — ‘Дайте ми още един килограм грим’. Беше много трудно“, разказа той с усмивка.

Разбира се, актьорът уточни, че по-голямата част от тази „страст“ всъщност принадлежи на неговия герой — злодея Освалд Кобълпот, по-известен като Пингвина. Когато Фарел на шега го попита дали Пфайфър е викала охрана заради него, Де Вито се засмя: „Честно казано, мисля, че ѝ харесваше. Харесваше ѝ Освалд.“

И двамата актьори са изиграли емблематични злодеи от света на Батман — Де Вито в мрачната класика на Тим Бъртън "Батман се завръща", а Колин Фарел в модерната адаптация на Мат Рийвс "Батман". Фарел дори продължи ролята си на Пингвина в високо оценения минисериал на HBO "The Penguin".

