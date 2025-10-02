Новини
Мишел Пфайфър на седмото небе: стана баба

2 Октомври, 2025 14:59 807 6

Актрисата споделя, че съжалява, че е твърде заета с актьорски проекти

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската легенда Мишел Пфайфър разкри, че през миналата година е станала баба — новина, която сподели в подкаста SmartLess, описвайки я като „небесно преживяване“.

„Бях много тиха по въпроса — и ето — небесно е. Невероятно е“, каза тя пред водещите Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет. „А ако бях знаела, че ще стана баба, нямаше да поемам толкова много работа, но се наслаждавах на всеки момент и съм много благодарна.“

Пфайфър не уточни кое от децата ѝ — осиновената ѝ дъщеря Клаудия Роуз или синът ѝ Джон Хенри — е станало родител, предпочитайки да запази детайлите в лично пространство.

Какво се случва в кариерата ѝ

Въпреки новата за нея семейна роля, Мишел Пфайфър е поела върху себе си няколко интересни професионални проекта.

Тя участва в новия спин-оф на хитовия сериал Yellowstone — The Madison, като актриса и изпълнителен продуцент. Сериалът ще проследява тежкото напрежение между семейство от Ню Йорк и живота им в долината на река Мадисън в Монтана.

Също така актрисата се снима и в коледната комедия Oh. What. Fun, в която играе главна роля, и която е насрочена за премиера през декември 2025 г. Освен това Мишел Пфайфър се присъединява и към телевизионната адаптация Margo’s Got Money Troubles, по романа на Руфи Торп, в която ще работи заедно със съпруга ѝ — известния продуцент и сценарист Дейвид E. Кели.

В подкаста актрисата призна, че с годините натискът и амбициите ѝ са се променили: „Обичам актьорството… вероятно сега се наслаждавам на него повече, защото съм по-спокойна.“ Тя отбеляза, че сега се стреми да подхожда по-внимателно към проектите си, за да не пренебрегва семейството.

Освен актьорския ангажимент, Пфайфър навлиза и в света на предприемачеството — развива собствен бранд парфюми, където посланието ѝ е същото: да поема предизвикателства, дори когато рискът е висок.

„Винаги обичам да поемам предизвикателства — после е като ‘или потъваш, или плуваш’ — и по някаква причина това ме зарежда“, каза тя, подчертавайки, че напоследък приоритетите ѝ се променят.


