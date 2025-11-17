Дани де Вито става на 81 г. днес

На 17 ноември рожден ден на един празнува един от най-обичаните и разпознаваеми американски актьори – Дани де Вито, роден през 1944 година. Малкият на ръст, но огромен като талант артист оставя траен отпечатък в киното, телевизията и популярната култура вече над пет десетилетия.

Ранни години

Даниъл Майкъл де Вито-младши е роден в Neptune Township, Ню Джърси, в италиано-американско семейство. Израства в близкия Асбъри Парк като най-малкото дете. Още в тийнейджърските си години проявява интерес към сценичното изкуство и след гимназията постъпва в American Academy of Dramatic Arts, където оформя професионалната си подготовка като актьор.

Първи стъпки в кариерата

Де Вито започва в театъра и Off-Broadway продукциите през 60-те и 70-те години. Първият му по-значим пробив идва с участие във филма „Полет над кукувиче гнездо". Истинската му популярност обаче избухва няколко години по-късно.

Телевизионна слава с „Taxi“

Емблематичната роля на саркастичния диспечер Луи де Палма в комедийния сериал „Taxi“ превръща де Вито в национална звезда. Образът му, макар дребен на ръст, излъчва огромна енергия, хумор и доминантност. Сериалът му носи престижни награди и му отваря вратите към големия екран.

Филмова кариера

През 80-те и 90-те години Дани де Вито участва в редица големи и успешни филми:

комедийния хит „Twins“ заедно с Арнолд Шварценегер

тъмната семейна комедия „The War of the Roses“

супергеройския блокбастър „Batman Returns“, където създава култовата версия на Пингвина

режисираната от самия него „Matilda“, която се превръща в любима детска класика

Освен като актьор, той се доказва и като талантлив режисьор и продуцент. Продуцентската му компания Jersey Films стои зад редица успешни филми от края на 90-те и началото на 2000-те.

Завръщане на малкия екран

От 2006 г. насам де Вито е част от хитовия комедиен сериал „It’s Always Sunny in Philadelphia“, където играе превърналия се в култ персонаж Франк Рейнолдс. Ролята доказва, че актьорът умее да се адаптира и в нови, по-смели и абсурдни форми на хумор.

Личен живот

Дани де Вито се запознава с актрисата Риа Пърлман в началото на 70-те години. Двамата се женят през 1982 г. и имат три деца. Въпреки периоди на раздели, те запазват близки отношения и взаимна подкрепа – нещо, което самият де Вито често подчертава като важна част от живота си.