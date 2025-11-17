Новини
Дани де Вито става на 81 г. днес

17 Ноември, 2025 07:53 651 9

Вижте любопитни подробности за актьора

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 17 ноември рожден ден на един празнува един от най-обичаните и разпознаваеми американски актьори – Дани де Вито, роден през 1944 година. Малкият на ръст, но огромен като талант артист оставя траен отпечатък в киното, телевизията и популярната култура вече над пет десетилетия.

Ранни години

Даниъл Майкъл де Вито-младши е роден в Neptune Township, Ню Джърси, в италиано-американско семейство. Израства в близкия Асбъри Парк като най-малкото дете. Още в тийнейджърските си години проявява интерес към сценичното изкуство и след гимназията постъпва в American Academy of Dramatic Arts, където оформя професионалната си подготовка като актьор.

Първи стъпки в кариерата

Де Вито започва в театъра и Off-Broadway продукциите през 60-те и 70-те години. Първият му по-значим пробив идва с участие във филма „Полет над кукувиче гнездо". Истинската му популярност обаче избухва няколко години по-късно.

Телевизионна слава с „Taxi“

Емблематичната роля на саркастичния диспечер Луи де Палма в комедийния сериал „Taxi“ превръща де Вито в национална звезда. Образът му, макар дребен на ръст, излъчва огромна енергия, хумор и доминантност. Сериалът му носи престижни награди и му отваря вратите към големия екран.

Филмова кариера

През 80-те и 90-те години Дани де Вито участва в редица големи и успешни филми:

  • комедийния хит „Twins“ заедно с Арнолд Шварценегер
  • тъмната семейна комедия „The War of the Roses“
  • супергеройския блокбастър „Batman Returns“, където създава култовата версия на Пингвина
  • режисираната от самия него „Matilda“, която се превръща в любима детска класика

Освен като актьор, той се доказва и като талантлив режисьор и продуцент. Продуцентската му компания Jersey Films стои зад редица успешни филми от края на 90-те и началото на 2000-те.

Завръщане на малкия екран

От 2006 г. насам де Вито е част от хитовия комедиен сериал „It’s Always Sunny in Philadelphia“, където играе превърналия се в култ персонаж Франк Рейнолдс. Ролята доказва, че актьорът умее да се адаптира и в нови, по-смели и абсурдни форми на хумор.

Личен живот

Дани де Вито се запознава с актрисата Риа Пърлман в началото на 70-те години. Двамата се женят през 1982 г. и имат три деца. Въпреки периоди на раздели, те запазват близки отношения и взаимна подкрепа – нещо, което самият де Вито често подчертава като важна част от живота си.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Браво!

    Един от малкото краварски актьори които харесвам.

    Коментиран от #5, #6

    07:58 17.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стефанов

    3 7 Отговор
    Този е едно много хитро и похотливо джудже.

    08:06 17.11.2025

  • 4 Пламен

    5 7 Отговор
    И къде го видяхте този огромен талант. Стана известен, защото е джудже и такива са необходими за много филмови продукции.

    Коментиран от #8

    08:06 17.11.2025

  • 5 Актьора си е актьор

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Актьора си е актьор независимо от произхода, цвета на кожата, ръста и т.н.
    Както и бездарника дето се чуди каква глупост да напише само и само да е пръв с коментара.
    Ама не се притеснявай. То си ти е по рождение.
    Дани е талантлив актьор! Happy DOB, Danny!

    08:08 17.11.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    РУСКИ кои харесваш?

    Коментиран от #7

    08:09 17.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Психопрофил ли ще ми правиш или събираш инфо за кураторите ти ?

    08:14 17.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 копейко рублев, Поврьщане 🇷🇺🤮

    1 2 Отговор
    днес рожден ден
    утре панахида

    08:26 17.11.2025