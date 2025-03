Нови разкрития: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони са се привързали на снимачната площадка

Холивудският координатор по интимни сцени Миа Шахтер смята, че между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони е съществувала истинска привързаност по време на снимките на "Никога повече". Въпреки това, отношенията между двамата актьори днес са белязани от съдебни спорове и сериозни обвинения.

В новия документален филм He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, излъчен в понеделник във Великобритания, Шахтер – която не е свързана с продукцията – анализира разразилия се конфликт между двамата.

„Прочитайки техните съобщения, добивам усещането, че в даден момент помежду им е имало истинско приятелство и дори привързаност“, споделя тя, цитирана от Us Weekly.

Документалният филм разкрива, че в личните им съобщения са присъствали закачливи шеги, които понякога дори са граничели с флирт.

Обвиненията: Как започна всичко?

В съдебния иск, подаден от Лайвли през декември 2024 г., актрисата обвинява Балдони, който освен партньор в продукцията е и режисьор на филма, в сексуален тормоз по време на снимките. Според нея той е импровизирал сцени с целувки и се е опитал да добави допълнителни секс сцени, които не са били предвидени в сценария. Освен това, Лайвли твърди, че на снимачната площадка често не е присъствал координатор по интимни сцени.

Балдони, на свой ред, категорично отрича тези обвинения. В контраиска, подаден през януари 2025 г., той предоставя текстово съобщение от Лайвли, в което тя сама е отказала среща с координатора по интимни сцени преди началото на продукцията.

Според Миа Шахтер този факт може да бъде интерпретиран в различни посоки. „В моята практика, когато актьор казва: ‘Не е нужно да се срещам с координатора по интимност, докато не започнем да снимаме’, това обикновено означава, че има доверие на партньора си в сцената, въпреки че това затруднява моята работа“, обяснява тя в документалния филм.

Тя допълва, че разменените съобщения между двамата ѝ подсказват, че в даден момент Лайвли действително е изпитвала доверие към Балдони.

Ключовата сцена

В документалния филм са разгледани и необработени кадри от снимачния процес, включително сцена, в която Лайвли и Балдони танцуват бавно. Според актрисата това е един от моментите, в които тя е опитала да избегне целувка, като предложила на Балдони вместо това героите им да проведат разговор.

Режисьорът обаче възприел този жест като опит на Лайвли да се „намеси в продукционния процес по натрапчив начин“, но Шахтер не е съгласна с тази интерпретация.

„Виждам актриса, която се опитва да избегне целувка с колега, и вместо да каже директно ‘Не искам да го правя’, тя предлага алтернатива“, отбелязва тя.

Шахтер смята, че действията на Лайвли не са били конфронтационни, а напротив – тактични и дипломатични. „За всеки присъстващ на снимачната площадка би било унизително да чуе как Блейк Лайвли казва на Джъстин Балдони: ‘Спри да се опитваш да ме целунеш’“, заключава тя.

Докато съдебните дела между двете холивудски звезди продължават, документалният филм хвърля допълнителна светлина върху сложните отношения на снимачната площадка. Дали става въпрос за истински злоупотреби, или за различни гледни точки относно границите в професионалните взаимоотношения – остава въпрос с много неизвестни. Същинското дело, което ще бъде следено стриктно от целия свят, ще започне през май 2026 г.