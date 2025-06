Никол Шерцингер спечели наградата „Тони“, държа емоционална реч (ВИДЕО)

Никол Шерцингер беше почетена с най-важната награда за театрално изкуство още в първата си година като номинирана.

В неделя, 8 юни, 46-годишната звезда спечели наградата „Тони“ за най-добро изпълнение на водеща актриса в мюзикъл за дебюта си на Бродуей като Норма Дезмънд в Sunset Blvd. Победата ѝ дойде малко, след като тя изпълни песента As If We Never Said Goodbye по време на церемонията, печелейки бурни овации в Radio City Music Hall в Ню Йорк, пише tialoto.bg.

В емоционалната си реч след приемането на наградата, Шерцингер започна с думите „Просто трябва да благодаря на Бог, че ме е подкрепял на всяка крачка от пътя. Отдавам Ти цялата слава“.

Тя продължи, като каза, че за нея е чест да бъде призната редом с номинираните си колеги Меган Хилти („Грозна като смъртта“), Одра Макдоналд („Циганка“), Жасмин Ейми Роджърс („Бууп: Мюзикълът“) и Дженифър Симард („Грозна като смъртта), които нарече „изключителни жени воини“.

Бившата певица от Pussycat Dolls благодари на наградите „Тони“ за това, че са „сбъднали мечтата на едно малко хавайско-украинско-филипинско момиче“ и продължи, като изрази благодарност към майка си, която, по думите ѝ, се е отказала от всичко заради нея.

След това Шерцингер насочи вниманието си към бившия шотландски ръгбист Том Еванс, с когото е в дългогодишна връзка. Тя му благодари за това, че „винаги вярваш в мен, дори когато аз не вярвам в себе си“.

Никол също така благодари на композитора на Sunset Blvd. Андрю Лойд Уебър, казвайки че е било чест да работи с него. Тя завърши изпълнената си със сълзи реч, като сподели колко монументална е била за нея ролята на Норма Дезмънд във възраждането на пиесата на Бродуей.

„Като дете винаги съм се чувствала сякаш не принадлежа, но всички вие ме накарахте да се чувствам сякаш принадлежа и най-накрая се прибрах у дома. Така че, ако има някой, който се чувства сякаш не принадлежи или че времето не му е дошло, не се отказвайте. Просто продължавайте да давате и давате, защото светът се нуждае от вашата любов и светлина повече от всякога. Това е доказателство, че любовта винаги побеждава“, завърши Шерцингер.

Изпълнителката се превърна в актриса, след като бе избрана да играе главната роля във възраждането на Sunset Blvd. на Бродуей. Пиесата стъпи на емблематичната сцена през октомври миналата година, а Шерцингер влиза в ролята на залязваща филмова звезда, която се влюбва в сценариста Джо Гилис в Холивуд в края на 40-те години на миналия век. Мюзикълът е базиран на едноименния филм от 1950 година, който е носител на „Оскар“.

„Работих много, много години за този момент и той наистина промени живота ми“, каза Шерцингер наскоро, дискутирайки номинацията си за „Тони“. Тя допълни, че щастието ѝ е подсилено от факта, че хората най-накрая са видели страна от нея, която самата тя е смятала за невидима.

„Това е мечта, която имам от малка. И най-накрая да я сбъдна... чувствам се, ще цитирам една от репликите си в Sunset, сякаш съм се прибрала у дома“, допълни звездата.

Още на първата си вечер на сцената на Бродуей Никол Шерцингер получи шестминутни овации, което сякаш предвещаваше и победата ѝ на наградите „Тони“.