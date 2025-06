Култови вещи на Дейвид Линч бяха продадени на търг за общо 4,25 милиона долара (СНИМКИ)

На търг, изпълнен с емоция, носталгия и колекционерска треска, култовият режисьор Дейвид Линч „проговори“ от отвъдното чрез личните си вещи. Над 450 предмета от живота и кариерата на създателя на Туин Пийкс, Синьо кадифе и Мълхоланд Драйв бяха разиграни на аукцион, организиран от Julien's Auctions в Лос Анджелис, събирайки внушителните 4,25 милиона долара.

Най-висока цена постигна комплект от 11 оригинални сценария за така и нереализирания проект на Линч – Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence. Сценариите, обвити в митология и спекулации от десетилетия, смениха собствеността си за 195 000 долара. Филмът, който Линч планираше още от края на 70-те, така и не стигна до реализация, но остана като един от най-загадъчните незаснети проекти в съвременното кино.

Сред другите акценти на търга бе и режисьорският стол на Линч – истински фетиш за феновете, продаден за 91 000 долара. Същата сума бе платена и за копие на сценария на пилотния епизод на Туин Пийкс, носещ оригиналното заглавие Northwest Passage – рядкост, оценявана високо от колекционери и киномани.

Една от най-любопитните продажби бе колекция от три сценария на Мълхоланд Драйв, продадена за 104 000 долара, както и няколко от менютата, използвани в култовата сцена в ресторанта Winkie’s – продадени за 7800 долара. Две еленски глави от дома на Линч, включително една, заснета в първия епизод от втория сезон на Туин Пийкс, достигнаха 16 250 долара.

„Всеки предмет от тази колекция служи като прозорец към сюрреалистичния и безкомпромисен творчески свят на Линч“, коментира Катрин Уилямсън, управляващ директор на секцията за развлечения в Julien’s Auctions. „Това не са просто вещи – това са елементи от една визия, която оформи цял жанр.“

Аукционът се състоя едва няколко месеца след смъртта на Дейвид Линч. През август 2024 г. той съобщи, че страда от емфизем – хронично белодробно заболяване. През ноември призна, че дишането му е толкова затруднено, че „едва може да прекоси стаята“. Легендата си отиде на 16 януари 2025 г. на 78-годишна възраст.