Новини
Любопитно »
Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ прави филм за играчките-ключодържатели Лабубу

Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ прави филм за играчките-ключодържатели Лабубу

22 Декември, 2025 13:33 324 5

  • режисьор-
  • пол кинг-
  • уонка-
  • приключенията на падингтън-
  • филм-
  • ключодържатели-
  • лабубу

Ключодържателите Лабубу се превърнаха в топ тенденцията на пролетта на 2025 г. в TikTok

Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ прави филм за играчките-ключодържатели Лабубу - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ Пол Кинг ще режисира и продуцира игрален филм за вирусните играчки-ключодържатели Лабубу, съобщава Deadline.

Тимъти Шаламе игра главната роля във филма „Уонка“, който излезе през 2024 г. и спечели 635 милиона долара по целия свят. Проектът е предистория на „Чарли и шоколадовата фабрика“ на Тим Бъртън, с участието на Джони Деп, с чиято дъщеря Шаламе беше от 2018 до 2020 г.

Първите два филма за Падингтън са спечелили общо около 500 милиона долара в международния боксофис. Кинг е избран и да напише сценария за третия филм, разказващ за мече, което пристига в Лондон от Перу, и ще бъде изпълнителен продуцент. Дугъл Уилсън е избран да режисира третия филм за Падингтън.

Ключодържателите Лабубу се превърнаха в топ тенденцията на пролетта на 2025 г. в TikTok. Звезди като Лиса от южнокорейската група Blackpink, Риана, Дуа Липа и Ким Кардашиян бяха забелязани да носят тези зъбати чудовища.

@yazzyrogers Lisa And Her Labubus #lisablackpink #labubu #popmart #blackpink #popculturenews ♬ original sound - Yaz

Както си спомня Николай Михайлиди, говорител на обединената компания Wildberries & Russ, преди десет години хонконгският дизайнер Касинг Лунг създаде героя Лабубу за книгата си „Чудовищата“. Този елф с остри зъби и големи уши веднага стана особено популярен сред феновете.

През 2019 г. китайската компания Pop Mart започна да произвежда ключодържатели Labubu в разнообразие от цветове. Ключодържателите се продават в кутии-изненади, така че клиентите не знаят коя играчка получават до последния момент. Този подход значително увеличи продажбите, като хората купуваха колкото се може повече кутии, за да завършат колекцията си.

Режисьорът на „Уонка
Снимка: БГНЕС


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чебурашка

    2 0 Отговор
    Ще ги съдя за плагиатство.Това са злобни роднини.

    13:36 22.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Да, бе, то всякакви откачалници има. 🤣

    13:37 22.12.2025

  • 3 джедай

    2 0 Отговор
    Харесвам да си гледам сериозните филми-класики."Междузвездни войни" и филмите за Индиана Джоунс по-ги предпочитам.

    13:39 22.12.2025

  • 4 наоми

    1 0 Отговор
    Ну,заяц погоди!

    13:40 22.12.2025

  • 5 Тази играчка

    0 0 Отговор
    Нормализира вътрешното зло, превръща го в норма и идеал. Похват на сатанистите. За да работи капитализъма първо трябва да мразите нещо, така се обособява консуматорска индивидуална личност. Възпитава се в децата с играчки.

    13:47 22.12.2025