Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ прави филм за играчките-ключодържатели Лабубу

Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ Пол Кинг ще режисира и продуцира игрален филм за вирусните играчки-ключодържатели Лабубу, съобщава Deadline.
Тимъти Шаламе игра главната роля във филма „Уонка“, който излезе през 2024 г. и спечели 635 милиона долара по целия свят. Проектът е предистория на „Чарли и шоколадовата фабрика“ на Тим Бъртън, с участието на Джони Деп, с чиято дъщеря Шаламе беше от 2018 до 2020 г.
Първите два филма за Падингтън са спечелили общо около 500 милиона долара в международния боксофис. Кинг е избран и да напише сценария за третия филм, разказващ за мече, което пристига в Лондон от Перу, и ще бъде изпълнителен продуцент. Дугъл Уилсън е избран да режисира третия филм за Падингтън.
Ключодържателите Лабубу се превърнаха в топ тенденцията на пролетта на 2025 г. в TikTok. Звезди като Лиса от южнокорейската група Blackpink, Риана, Дуа Липа и Ким Кардашиян бяха забелязани да носят тези зъбати чудовища.
Както си спомня Николай Михайлиди, говорител на обединената компания Wildberries & Russ, преди десет години хонконгският дизайнер Касинг Лунг създаде героя Лабубу за книгата си „Чудовищата“. Този елф с остри зъби и големи уши веднага стана особено популярен сред феновете.
През 2019 г. китайската компания Pop Mart започна да произвежда ключодържатели Labubu в разнообразие от цветове. Ключодържателите се продават в кутии-изненади, така че клиентите не знаят коя играчка получават до последния момент. Този подход значително увеличи продажбите, като хората купуваха колкото се може повече кутии, за да завършат колекцията си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чебурашка
13:36 22.12.2025
2 Евгени от Алфапласт
13:37 22.12.2025
3 джедай
13:39 22.12.2025
4 наоми
13:40 22.12.2025
5 Тази играчка
13:47 22.12.2025