Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ прави филм за играчките-ключодържатели Лабубу

Режисьорът на „Уонка" и "Приключенията на Падингтън“ Пол Кинг ще режисира и продуцира игрален филм за вирусните играчки-ключодържатели Лабубу, съобщава Deadline.

Тимъти Шаламе игра главната роля във филма „Уонка“, който излезе през 2024 г. и спечели 635 милиона долара по целия свят. Проектът е предистория на „Чарли и шоколадовата фабрика“ на Тим Бъртън, с участието на Джони Деп, с чиято дъщеря Шаламе беше от 2018 до 2020 г.

Първите два филма за Падингтън са спечелили общо около 500 милиона долара в международния боксофис. Кинг е избран и да напише сценария за третия филм, разказващ за мече, което пристига в Лондон от Перу, и ще бъде изпълнителен продуцент. Дугъл Уилсън е избран да режисира третия филм за Падингтън.

Ключодържателите Лабубу се превърнаха в топ тенденцията на пролетта на 2025 г. в TikTok. Звезди като Лиса от южнокорейската група Blackpink, Риана, Дуа Липа и Ким Кардашиян бяха забелязани да носят тези зъбати чудовища.

Както си спомня Николай Михайлиди, говорител на обединената компания Wildberries & Russ, преди десет години хонконгският дизайнер Касинг Лунг създаде героя Лабубу за книгата си „Чудовищата“. Този елф с остри зъби и големи уши веднага стана особено популярен сред феновете.

През 2019 г. китайската компания Pop Mart започна да произвежда ключодържатели Labubu в разнообразие от цветове. Ключодържателите се продават в кутии-изненади, така че клиентите не знаят коя играчка получават до последния момент. Този подход значително увеличи продажбите, като хората купуваха колкото се може повече кутии, за да завършат колекцията си.

Снимка: БГНЕС