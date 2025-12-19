Роб Рейнър бил ужасен от сина си Ник дни преди бруталното убийство

Роб Райнър е изразил сериозни опасения, че синът му Ник може да му навреди, в един от последните разговори преди смъртта си, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници, присъствали на възпоменателната служба за режисьора.

По данни на изданието, по време на коледното парти на Конан О’Брайън в средата на декември Райнър е споделил пред гости, че се страхува от психическото състояние на сина си. Един от присъствалите на мемориалната церемония, проведена в дома на комика Албърт Брукс в Лос Анджелис, е заявил, че Роб Райнър е казал, че се страхува, че Ник може да му навреди. Споделянето на тези думи по време на службата е предизвикало силна емоционална реакция сред присъстващите.

На възпоменанието са присъствали редица известни личности, сред които Били Кристъл със съпругата си Джанис, както и комиците Лари Дейвид, Бил Хейдър и Конан О’Брайън. Представители на семейството на Райнър и на присъствалите знаменитости не са коментирали публично информацията.

Според публикации в People и Us Weekly, в часовете преди смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел между тях и сина им е имало остър словесен конфликт по време на същото коледно парти. Свидетели твърдят, че Ник Райнър е демонстрирал нестабилно и притеснително поведение, като е създавал напрежение сред гостите.

Роб Райнър и Мишел Райнър бяха открити мъртви в дома си в квартал Брентууд, Лос Анджелис, на 14 декември. Той беше на 78 години, а съпругата му – на 70. Съдебният лекар на окръг Лос Анджелис съобщи, че причината за смъртта и на двамата са „множество прободни рани“, а случаят е класифициран като убийство.

Ник Райнър е обвинен, че е нанесъл фаталните удари в ранните часове на 14 декември. По информация на полицията той е напуснал местопрестъплението, но е бил задържан по-късно същата вечер. Срещу него са повдигнати две обвинения за убийство от първа степен.

Първото му съдебно изслушване се състоя в сряда, а официалното му привличане като обвиняем е насрочено за 7 януари 2026 г. Разследването по случая продължава.