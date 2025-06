Първата мишка от двама бащи се роди в лаборатория

Екип учени от Шанхайския университет Цзяо Тун в Китай за първи път успя да създаде мишки, родени от двама бащи, които впоследствие израснаха, достигнаха зрялост и създадоха поколение. Това постижение представлява важна стъпка в областта на генетиката и репродуктивната биология.

В лабораторни условия учените въвеждат два сперматозоида — всеки от различен мъжки индивид — в яйцеклетка на мишка, от която предварително е отстранено ядрото. Чрез генетично редактиране изследователите успяват да препрограмират части от ДНК на сперматозоидите, така че да се развие ембрион — процес, наречен андрогенеза. Полученият ембрион, съдържащ генетичен материал от двамата бащи, е имплантиран в утробата на женска мишка и успешно се донася до раждане.

Роденият мъжки индивид впоследствие се развива нормално, достига зряла възраст и след класическо чифтосване с женска мишка също става родител. В рамките на експеримента методът е повторен успешно още веднъж, като са създадени два плодовити мъжки екземпляра с двама биологични бащи.

First mouse with two biological FATHERS reaches adulthood - in breakthrough that could pave the way for gay men to have children https://t.co/h6IernfFkZ pic.twitter.com/pnPaJtXX87