Брус Спрингстийн пусна над 70 неиздавани досега свои песни

Общо 83 песни, от които 74 неиздавани досега са включени в новата продукция Tracks II: The Lost Albums на американската рок легенда Брус Спрингстийн, който се опитва да покаже, че 90-те години на миналия век всъщност не са били загубени за него, съобщи АФП, цитирана от БТА. Тя е на пазара от 27 юни.



За мнозина фенове роденият в Ню Джърси певец е имал творческа пауза преди началото на века, когато той временно се отдели от групата си "И стрийт банд“ .

"Чета често, че 90-те години на миналия век са като изгубени за мен", каза певецът във видео, качено наскоро в YouTube. "Всъщност с Пати (б.р. съпругата му, която е музикант) имахме малки деца по това време", добави Спрингстийн, за да обясни по-ниската си продуктивност. Но "в действителност работех през цялото време".



Брус Спрингстийн отбеляза, че се е възползвал от пандемията от КОВИД-19, за да довърши всичко, което е останало в чекмеджетата му, информира АФП.

Резултатът е комплект от седем албума с песни, създадени между 1983 и 2018 г., но с акцент върху 90-те години на миналия век, обединени под заглавието Tracks II: The Lost Albums.

Спрингстийн стана известен през 70-те години на миналия век с албума Born to Run, а през 80-те години получи международно признание с Nebraska и Born in the USA. След период в края на века, в който беше далеч от своята "И стрийт банд", той се завърна към групата и към успеха с The Rising (2002), посветен на атентатите от 11 септември 2001 г.

Новата продукция включва диск, базиран на хита му Streets of Philadelphia, друг - на Somewhere North of Nashville, който се впуска в света на кънтрито, а трети отдава почит на Калифорния и нейната култура, повлияна от Мексико.

Брус Спрингстийн не е първият, който се връща към архивите си, за да издаде нечувани песни, които са останали извън първите му албуми. Боб Дилън постави началото на тази тенденция с Bootleg Series през 1991 г., а Спрингстийн последва примера му с Tracks през 1998 г. Компилацията Tracks II е продължението, като е планирана и трета, отбелязва АФП.

В момента Брус Спрингстийн е на турне в Европа. Трима души пострадаха по време на концерта му в германския град Гелзенкирхен, след като метален предмет, тежащ няколко килограма, падна от тавана в залата.