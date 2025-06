Излезе първият трейлър на новия биографичен филм за Брус Спрингстийн (ВИДЕО)

Първият трейлър на дългоочаквания нов биографичен филм за Брус Спрингстийн с участието на актьора Джеръми Алън Уайт в главната роля излезе, предаде ДПА.

Звездата от "Мечката" играе младия Спрингстийн в продукцията, озаглавена Deliver Me From Nowhere. Тя е хроника на създаването на албума на музиканта от 1982 г. Nebraska, от който са част синглите Atlantic City, My Father's House и State Trooper.

Трейлърът представя кратки откъси от филма, като в много от тях Уайт свири на китара.

Първата сцена показва как търговец на автомобили казва на музиканта "Знам кой си ти". Той сериозно отговаря: "Е, това те прави един от нас".

Кадри показват Брус Спрингстийн като малко момче заедно с неговия баща, изигран от британския актьор Стивън Греъм.

Филмът на "20 Сенчъри студиос" ще бъде пуснат по кината на 24 октомври, отбелязва ДПА, цитира БТА.

Jeremy Allen White is Bruce Springsteen in the new trailer for Springsteen: Deliver Me From Nowhere. In theaters October 24. pic.twitter.com/NULJo6ZNqP — 20th Century Studios (@20thcentury) June 18, 2025

В ролите са още актьорът от "Наследство" Джеръми Стронг който е дългогодишния наставник и мениджър на Спрингстийн Джон Ландау, звездата от "Круела" Пол Уолтър Хаузър в ролята на специалиста по китари Майк Батлан и актрисата от "Mайчиена неделя" Одеса Йънг в ролята на любовницата Фей.

Албумът Nebraska предхожда Born In The USA от 1984 г., заглавие на една от най-известните песни на 75-годишния Спрингстийн. То се появява след пробива на музиканта през 1975 г. със записа Born To Run.

Режисьорът е Скот Купър, който пише сценария по книгата Deliver Me from Nowhere на Уорън Занес. "Снимането на Спрингстийн беше много вълнуващо, тъй като ми позволи да вляза в душата на артист, на когото отдавна се възхищавам, и да видя отблизо уязвимостта и силата, които стоят зад неговата музика", отбеляза той.

"Преживяването приличаше на пътуване през паметта, мита и истината. И най-вече за мен беше привилегия да пренеса тази сурова емоционална честност на екрана и по този начин да се променя. Не мога да не благодаря на Брус и Джон Ландау за това, че ми позволиха да разкажа тяхната история", допълни Купър, цитиран от ДПА.