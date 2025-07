Исторически полет: Капсула с канабис и човешки останки се разби в Тихия океан

От началото на космическата ера през 1957 г., когато излетя първият спътник „Спутник-1“, човечеството е изпратило в орбита не само научна апаратура, но и все по-необичайни товари. С развитието на комерсиалната космическа индустрия, възможностите за достъп до Космоса растат, а с тях и разнообразието от мисии и товари.

На 23 юни германският стартъп The Exploration Company осъществи първия си полет с товарни клиенти – капсулата Nyx излетя от базата Vandenberg в Калифорния с ракета Falcon-9 на SpaceX, в рамките на мисията Transporter-14. Сред най-интересните товари на този полет, наречен „Mission Possible“, бяха прах и ДНК на над 166 починали души, предоставени от американската компания Celestis, която специализира в космически мемориални полети.

A space capsule carrying the ashes of 166 souls launched to the stars... But just minutes before splashdown, it vanished. Nyx, part of "Mission Possible," lost contact on reentry. 160+ final journeys. A heartbreak written in orbit. #SpaceNews #MissionPossible #NyxCapsule pic.twitter.com/SgsYmot4Js

Макар мисията да достигна успешно орбита и да изпълни контролирано навлизане в атмосферата, основните парашути на Nyx не се разгърнаха при кацането. В резултат капсулата се разби в Тихия океан на 24 юни, като целият ѝ товар – приблизително 300 килограма – бе изгубен. Това беше първият клиентски полет на The Exploration Company, които описаха мисията като „частичен успех (частичен неуспех)“ в официално изявление:

„Капсулата излетя успешно, поддържаше товарите в орбита, стабилизира се след отделянето от ракетата, преодоля навлизането и възстанови комуникация след радио затъмнението. Но впоследствие възникна проблем, чиято причина все още разследваме. Загубихме връзка минути преди приводняването. Извиняваме се на всички клиенти, които ни се довериха. Благодарим на екипа за тяхната отдаденост. Ще извлечем уроци от мисията и ще се подготвим да летим отново възможно най-скоро.“

Това е втори подобен инцидент за Celestis: през 2023 г. компанията загуби товар с праха на покойния астронавт на NASA Филип К. Чапман, когато ракетата експлодира над Ню Мексико. Celestis публикува изявление с думи на съчувствие към близките на починалите, като отбелязва:

The Nyx space capsule launched on June 23 with human ashes and cannabis seeds to test reentry and microgravity effects. It crashed the next day due to parachute failure, but marked progress toward reusable spacecraft and future ISS missions by 2028. pic.twitter.com/uWIV4L141u