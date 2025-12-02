Притеснително откритие: Земята се разпада на парчета под Тихия океан.

Геолозите съобщиха за откритие, което може да промени съвременното разбиране за тектоничната еволюция на Земята. Под канадския остров Ванкувър, близо до границата със САЩ, е регистриран мащабен процес на разпад на океанската плоча Експлорър — явление, което не само шокира специалистите, но и предоставя първото директно доказателство, че зоните на субдукция могат да „умират“ постепенно, а не внезапно.

Откритието е резултат от експедицията CASIE21, проведена през 2021 г. от екип, ръководен от геофизика Брандън Шък от Държавния университет на Луизиана. Чрез сеизмични изображения и данни от 15-километрова подводна мрежа от сензори учените са картографирали около 75-километров разлом, разцепващ океанската плоча Експлорър — част от сложната тектонична система на зоната на субдукция Каскадия.

Регионът се простира от Северна Калифорния до бреговете на Британска Колумбия и включва малките плочи Хуан де Фука и Експлорър, които се подпъхват под Северноамериканската плоча. Новите данни показват, че в някои участъци плочата вече е смъкната с около 5 километра, докато други области са се „откъснали“ напълно — не показват сеизмична активност и очевидно вече не участват в процеса на субдукция.

Резултатите, публикувани в Science Advances, потвърждават хипотеза, върху която геолозите спорят от десетилетия: зоните на субдукция не се разпадат чрез единичен катастрофален механизъм, а постепенно — чрез образуване на множество микроплочи, които променят динамиката на целия регион. Подобни откъснати фрагменти по-рано са откривани край Баха Калифорния, но досега липсваха преки данни за механизма, който ги създава.

Каскадия — една от най-опасните тектонични зони на планетата

Зоната на субдукция Каскадия е способна да генерира мегаземетресения с магнитуд над 9 и последващи цунами, подобни на тези в Япония през 2011 г. Макар новото откритие да не увеличава моментния риск за региона, то може да промени дългосрочните модели за сеизмична опасност.

Според геофизици от Геоложката служба на САЩ (USGS), разпадането на плочи в субдукционните зони може да „разпределя“ енергията по непредвидими начини, което изисква преразглеждане на моделите, използвани при оценка на риска от големи земетресения.

Как разпадането на плочи променя Земята?

Разрушаването на океанските плочи може да доведе до образуване на „прозорци на плочите“ — дупки в литосферата, през които горещ материал от мантията се издига нагоре. Това създава условия за вулканична активност в нови региони и може да обясни необичайни вулканични полета, откривани на различни континенти.

Според геолози от Университета на Виктория, откритието в Каскадия е „ключов елемент“ за разбирането на това как тектоничните процеси оформят крайбрежието на Северна Америка — както в миналото, така и в бъдеще.