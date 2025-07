Хю Грант заспа по време на мач на Уимбълдън (СНИМКИ)

Хю Гранд се превърна в интернет сензация! На 9 юли, по време на четвъртфиналния мач на Уимбълдън 2025 между Новак Джокович и Флавио Коболи, 64-годишният британски актьор бе заснет в кратка дрянка в кралската ложа на All England Club в Лондон.

Грант, придружен от съпругата си – шведската продуцентка Анна Елизабет Еберстийн, изглеждаше стилен с тъмни слънчеви очила и елегантен костюм, но това не му попречи да се отдаде на умората. Кадърът с леко поклащащия се в сън актьор бързо обиколи социалните мрежи, особено защото само на метри пред него бе седнала кралица Камила.

Малко по-рано през деня Уимбълдън публикува в официалния си Instagram клип, на който Грант изглежда напълно буден и усмихнат, разменяйки реплики с други гости в ложата.

Коментарите не закъсняха. Един потребител на платформата X (бивш Twitter) написа:

„Хора се редят от 3 сутринта, за да влязат на Уимбълдън и да гледат този мач, а Хю Грант проспа тайбрека. Честно казано, намирам го за невъзпитано.“

От BBC Sport решиха да погледнат случката с чувство за хумор, публикувайки:

„Явно стана малко в повече за Хю Грант.“

I get it, Hugh Grant, I can barely stay awake for more than 2 hours, also. pic.twitter.com/NGSGqrV2Bs