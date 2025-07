Рибар откри средновековен меч на рицар тамплиер в река Висла

Полски рибар случайно намери меч, принадлежащ на рицар от Ордена на тамплиерите, в река Висла, съобщава Need To Know.

Анджей Корпикевич от Варшава отишъл на брега на Висла, за да види колко е спаднало нивото на водата в реката. Скоро забелязал ръждясало парче метал, стърчащо от водата. Полякът първоначално го сбъркал с арматура, но все пак го извадил от водата. При по-внимателен оглед, парчето желязо се оказало древен меч.

„Хората търсят такива неща цял живот години, но аз попаднах на него съвсем случайно“, похвалил се Корпикевич.

Мечът бил добре запазен - липсвал само върхът на острието. Освен това, майсторът бил нанесъл кръст върху дръжката на древното оръжие.

На следващия ден Корпикевич уведомява властите за находката в съответствие със закона. Историци и археолози, които са изследвали меча, потвърждават, че е направен през Средновековието. Според експертите артефактът е могъл да принадлежи на воин от Ордена на тамплиерите.

В момента древният меч се изучава от експерти по метали от Археологическия музей на Варшава.