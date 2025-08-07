Откриха останките на изчезнал рибар в стомаха на крокодил

Останките на изчезнал рибар бяха открити в крокодил в Австралия, съобщи Daily Sun.

65-годишният Кевин Дармоди изчезнал в събота, 2 август, докато ловял риба с приятели в района на Кенедис Бенд, известно местообитание на соленоводни крокодили в Северен Куинсланд. След двудневно издирване полицията евтаназирала две големи влечуги с дължина 4,1 и 2,8 метра. В стомаха на едно от тях били открити човешки останки.

„Това е трагичен край“, каза полицията, отбелязвайки, че Дармоди е бил опитен рибар и уважаван член на местната общност. Приятелите му казаха, че са чули писък и силен плисък, но не са видели нападението.

Нападенията на крокодили са рядкост в региона: от 1985 г. насам са регистрирани само 13 смъртни случая. След забраната за лов през 1974 г. популацията на влечугите в Куинсланд е нараснала от пет на 30 хиляди индивида.

Властите провеждат програма за улов на „проблемни крокодили“ в райони, опасни за хората.