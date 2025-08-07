Новини
Любопитно »
Откриха останките на изчезнал рибар в стомаха на крокодил

Откриха останките на изчезнал рибар в стомаха на крокодил

7 Август, 2025 06:03, обновена 7 Август, 2025 06:08 761 2

  • австралия-
  • останки-
  • рибар-
  • крокодил

65-годишният Кевин Дармоди изчезнал на 2 август

Откриха останките на изчезнал рибар в стомаха на крокодил - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Останките на изчезнал рибар бяха открити в крокодил в Австралия, съобщи Daily Sun.

65-годишният Кевин Дармоди изчезнал в събота, 2 август, докато ловял риба с приятели в района на Кенедис Бенд, известно местообитание на соленоводни крокодили в Северен Куинсланд. След двудневно издирване полицията евтаназирала две големи влечуги с дължина 4,1 и 2,8 метра. В стомаха на едно от тях били открити човешки останки.

„Това е трагичен край“, каза полицията, отбелязвайки, че Дармоди е бил опитен рибар и уважаван член на местната общност. Приятелите му казаха, че са чули писък и силен плисък, но не са видели нападението.

Нападенията на крокодили са рядкост в региона: от 1985 г. насам са регистрирани само 13 смъртни случая. След забраната за лов през 1974 г. популацията на влечугите в Куинсланд е нараснала от пет на 30 хиляди индивида.

Властите провеждат програма за улов на „проблемни крокодили“ в райони, опасни за хората.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дано скоро

    2 1 Отговор
    Намерят и Тиквата така!

    06:29 07.08.2025