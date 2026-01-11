Новини
11 Януари, 2026

Според Патрицио това видео е начинът му да защити името си и да отговори на обвиненията, които не отговарят на истината

След атаките на Цвети Патрицио от Hell's Kitchen се тества за наркотици (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След сериозните обвинения от бившата си годеница Цвети, участникът от Hell's Kitchen Патрицио излезе с публичен отговор. В свое видео Цвети твърдеше, че той злоупотребява с алкохол и наркотици и че е проявявал агресия към нея, пише. marica.bg

Патрицио публикува клип в социалните мрежи, в който показа резултатите от тест за наркотици.

„Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Направих този тест за наркотици, за да отговоря на твърденията, че съм наркоман. Както виждате, всичко е отрицателно“, заяви той.


Според Патрицио това видео е начинът му да защити името си и да отговори на обвиненията, които не отговарят на истината. Той не коментира подробно останалите твърдения на Цвети, но подчерта, че не приема квалификациите, отправени към него.

Случаят предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, като и двете страни получиха подкрепа от свои последователи. Засега няма информация за предприети правни действия, а истината остава предмет на изясняване от компетентните органи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    2 4 Отговор
    Шмъркал, не шмъркал, не и ли покажеш на некоя как ти рипа О Я , показвай и тестове колко искаш!

    08:54 11.01.2026

  • 2 Перник

    2 0 Отговор
    Гнусното Прасе деница сачева некога е била по слаба.

    08:55 11.01.2026

  • 3 Перник

    0 0 Отговор
    Този моя набор, че Колин Фарел, като млад беше Брутално Красив Мъж.

    Коментиран от #5

    08:56 11.01.2026

  • 4 ТЕСТА Е ПРАВЕН ОТ ,,ЧИСТ,,

    0 0 Отговор
    А ТОА ГО Е ЗЕМАЛ....

    09:02 11.01.2026

  • 5 Разтъркай

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перник":

    Го най накрая този междубедрен триъгълник, че сама се не траеш вече.

    09:08 11.01.2026

  • 6 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    В заглавието , между думите Цвети и Патрицио , трябва да има ЗАПЕТАЙКА !
    Толкова ли е трудно да го напишете грамотно и правилно ???
    Явно този , който го е писал не е напълно грамотен. Ама няма ли и редактор , който да проверява ?

    09:19 11.01.2026

  • 7 сидероДРОМОС

    0 0 Отговор
    Какви са тези Патриции и Плебеи ? Кой ги знае ?

    09:20 11.01.2026