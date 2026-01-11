След сериозните обвинения от бившата си годеница Цвети, участникът от Hell's Kitchen Патрицио излезе с публичен отговор. В свое видео Цвети твърдеше, че той злоупотребява с алкохол и наркотици и че е проявявал агресия към нея, пише. marica.bg
Патрицио публикува клип в социалните мрежи, в който показа резултатите от тест за наркотици.
„Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Направих този тест за наркотици, за да отговоря на твърденията, че съм наркоман. Както виждате, всичко е отрицателно“, заяви той.
Според Патрицио това видео е начинът му да защити името си и да отговори на обвиненията, които не отговарят на истината. Той не коментира подробно останалите твърдения на Цвети, но подчерта, че не приема квалификациите, отправени към него.
Случаят предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, като и двете страни получиха подкрепа от свои последователи. Засега няма информация за предприети правни действия, а истината остава предмет на изясняване от компетентните органи.
