Рибар откри котел с 20 хиляди монети от 12-ти век, докато рови за червеи

20 Октомври, 2025 07:44

„Това вероятно е едно от най-големите съкровища от ранносредновековно сребро, откривани някога в Швеция“, каза антикварът София Андерсон

Рибар откри котел с 20 хиляди монети от 12-ти век, докато рови за червеи - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шведски рибар откри древни монети, докато ровил за червеи, съобщи Live Science.

Мъж търсил червеи за стръв в лятната си вила близо до Стокхолм, когато неочаквано открил съкровище от ранносредновековни монети. Той намерил приблизително 20 000 сребърни монети от 12-ти век, тежащи общо около шест килограма. Те били скрити в меден котел.

„Това вероятно е едно от най-големите съкровища от ранносредновековно сребро, откривани някога в Швеция“, каза антикварът София Андерсон. Сред монетите, които мъжът вече е предал на властите, са редки екземпляри, носещи името на крал Кнут Ериксон, и уникални „епископски монети“, изобразяващи свещеник с жезъл.

Лин Анербак, директор на Средновековния музей в Стокхолм, отбеляза, че съкровището е особено ценно, защото „нямаме друго средновековно съкровище от Стокхолм“. Според шведското законодателство държавата ще изплати на мъжа възнаграждение за артефактите.


  глоги

    
    каза антикварКАТА София Андерсон

    Коментиран от #11

    07:57 20.10.2025

  Изгубени в превода

    
    "Котел", казвате... Дали пък не е бил даже "бойлер", а? 🙃

    07:58 20.10.2025

  Някой

    
    Добре имат за даване на обезщетение.

    07:58 20.10.2025

  етикет

    
    Да е жив и здрав човекът!

    08:04 20.10.2025

  бушприт

    
    Лин Анербак- директорка на Средновековния музей в Стокхолм,

    08:05 20.10.2025

  А у нас

    
    комунистите си разделиха и си направиха частни колекции

    08:07 20.10.2025

  Чист българин

    
    Бих си взел част от монетите като обещетение ако не ми платят както трябва. Цяло гърне… има предостатъчно за музея и за мен.

    08:25 20.10.2025

  Бочко Банкярски

    
    Продавам ги на Черепа без да деля с никого.

    08:28 20.10.2025

  Супер да е жив и здрав

    
    Ама пак пишете глупости
    6 кг= шест хишяди грама 20000 монети по колко са

    08:30 20.10.2025

  дядо поп

    
    Още една от ползите да си рибар.

    08:38 20.10.2025

  Плевнелиев

    

    До коментар #1 от "глоги":

    Казва се "антиквар"!!! Същото е за "министър" "съдия" и т.н . Няма случай на напечатана табелка или визитна картичка: съдийка Мими Соколова , нотариуска Веси Костова ,прокурорка Кичка .. ясно ,нали???

    08:55 20.10.2025