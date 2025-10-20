Рибар откри котел с 20 хиляди монети от 12-ти век, докато рови за червеи

Шведски рибар откри древни монети, докато ровил за червеи, съобщи Live Science.
Мъж търсил червеи за стръв в лятната си вила близо до Стокхолм, когато неочаквано открил съкровище от ранносредновековни монети. Той намерил приблизително 20 000 сребърни монети от 12-ти век, тежащи общо около шест килограма. Те били скрити в меден котел.
„Това вероятно е едно от най-големите съкровища от ранносредновековно сребро, откривани някога в Швеция“, каза антикварът София Андерсон. Сред монетите, които мъжът вече е предал на властите, са редки екземпляри, носещи името на крал Кнут Ериксон, и уникални „епископски монети“, изобразяващи свещеник с жезъл.
Лин Анербак, директор на Средновековния музей в Стокхолм, отбеляза, че съкровището е особено ценно, защото „нямаме друго средновековно съкровище от Стокхолм“. Според шведското законодателство държавата ще изплати на мъжа възнаграждение за артефактите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
Коментиран от #11
07:57 20.10.2025
2 Изгубени в превода
07:58 20.10.2025
3 Някой
07:58 20.10.2025
4 етикет
08:04 20.10.2025
5 бушприт
08:05 20.10.2025
6 А у нас
08:07 20.10.2025
7 Чист българин
08:25 20.10.2025
8 Бочко Банкярски
08:28 20.10.2025
9 Супер да е жив и здрав
6 кг= шест хишяди грама 20000 монети по колко са
08:30 20.10.2025
10 дядо поп
08:38 20.10.2025
11 Плевнелиев
До коментар #1 от "глоги":Казва се "антиквар"!!! Същото е за "министър" "съдия" и т.н . Няма случай на напечатана табелка или визитна картичка: съдийка Мими Соколова , нотариуска Веси Костова ,прокурорка Кичка .. ясно ,нали???
08:55 20.10.2025