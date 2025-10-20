Рибар откри котел с 20 хиляди монети от 12-ти век, докато рови за червеи

Шведски рибар откри древни монети, докато ровил за червеи, съобщи Live Science.

Мъж търсил червеи за стръв в лятната си вила близо до Стокхолм, когато неочаквано открил съкровище от ранносредновековни монети. Той намерил приблизително 20 000 сребърни монети от 12-ти век, тежащи общо около шест килограма. Те били скрити в меден котел.

„Това вероятно е едно от най-големите съкровища от ранносредновековно сребро, откривани някога в Швеция“, каза антикварът София Андерсон. Сред монетите, които мъжът вече е предал на властите, са редки екземпляри, носещи името на крал Кнут Ериксон, и уникални „епископски монети“, изобразяващи свещеник с жезъл.

Лин Анербак, директор на Средновековния музей в Стокхолм, отбеляза, че съкровището е особено ценно, защото „нямаме друго средновековно съкровище от Стокхолм“. Според шведското законодателство държавата ще изплати на мъжа възнаграждение за артефактите.