Боби Манекена е VIP гост на частно парти във вилата на Филип Плейн в Кан (СНИМКИ)

Борислав Димитров, който е по-известен в публичното пространство като едната половинка от “Пиленцата от Монако” с прякора Боби Манекена беше поканен на частно VIP парти в имението на Филип Плейн в Кан, предава Марица.

Световно известният дизайнер избра да покани само специални гости от световния хайлайф за презентация на новите си модели очила, нов аромат на парфюма си “PLEIN Fatale Rosé Intense” и най-новите модели часовници с швейцарски механизъм от ново поколение на цени от 10 000€ до 100 000€.

Грандиозното шоу в частната му вила “The Jungle du Roi” в Кан беше за пореден път феноменално в типично негов стил и надмина очакванията на всички гости. Имаше цветя навсякъде, музика, коктейл с изтънчени хапки и скъпо френско шампанско.

Боби Манекена отново получи покана от Филип Плейн и се нареди до големите мениджъри на компанията му. Той показа и кадри от дома на дизайнера, който също обича да демонстрира лукс и екстравагантност.