Новини
Любопитно »
Боби Манекена е VIP гост на частно парти във вилата на Филип Плейн в Кан (СНИМКИ)

Боби Манекена е VIP гост на частно парти във вилата на Филип Плейн в Кан (СНИМКИ)

2 Октомври, 2025 13:31 1 177 10

  • боби манекена-
  • филип плейн-
  • кан-
  • частно парти-
  • вила-
  • франция-
  • дизайнер

Ексцентричният дизайнер представи новите си модели аксесоари и аромати на специално отбрани гости

Боби Манекена е VIP гост на частно парти във вилата на Филип Плейн в Кан (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борислав Димитров, който е по-известен в публичното пространство като едната половинка от “Пиленцата от Монако” с прякора Боби Манекена беше поканен на частно VIP парти в имението на Филип Плейн в Кан, предава Марица.

Световно известният дизайнер избра да покани само специални гости от световния хайлайф за презентация на новите си модели очила, нов аромат на парфюма си “PLEIN Fatale Rosé Intense” и най-новите модели часовници с швейцарски механизъм от ново поколение на цени от 10 000€ до 100 000€.

Грандиозното шоу в частната му вила “The Jungle du Roi” в Кан беше за пореден път феноменално в типично негов стил и надмина очакванията на всички гости. Имаше цветя навсякъде, музика, коктейл с изтънчени хапки и скъпо френско шампанско.

Боби Манекена отново получи покана от Филип Плейн и се нареди до големите мениджъри на компанията му. Той показа и кадри от дома на дизайнера, който също обича да демонстрира лукс и екстравагантност.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    11 0 Отговор
    Единственото VIP на Боби Манекена е надписа на ароматизатора елхичка в автомобила, с който вози баровците.

    13:32 02.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Той работи шофьор на лимузина и се снима с пътниците.

    13:34 02.10.2025

  • 3 беги беги

    3 0 Отговор
    Само онова злобно ловешко жуже от махалата Шермилин липсва и смешката, щеше да е пълна😂

    13:39 02.10.2025

  • 4 ха ха ха

    7 0 Отговор
    тоя .............е толкова VIP, колкото вие сте новинарска медия

    Коментиран от #7

    13:47 02.10.2025

  • 5 Тома

    0 0 Отговор
    На частното парти се усеща полъх на спина.

    13:48 02.10.2025

  • 6 джендърчета мендърчета геръп у

    1 1 Отговор
    поне кажете коя от двете на снимката е боби манекена за да знаем и ние щом пишете за тива нещо явно е нещо важно за вас за нас едва ли но кво да се прави

    14:05 02.10.2025

  • 7 Стария бик

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ха ха ха":

    Вярно е...и аз съм в недоумение... смотльо е отвсякъде, но е с лична покана, която не всеки може да има. Видно Плейн си има собствена извадка, извън нормите, която пък му носи милиарден успех.

    14:13 02.10.2025

  • 8 джентъмен Джак

    0 1 Отговор
    Подигравайте му се , но той е в Монако , а вие в Люлин 7

    Коментиран от #9, #10

    14:14 02.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Адолф

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "джентъмен Джак":

    В Монако постоянно се търсят чистачи, градинари, шофьори, миячи и всякакъв друг прислужващ персонал. Така че ако не ти се стои в Люлин заминавай там да миеш тоалетни.

    14:18 02.10.2025