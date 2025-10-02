Боби Манекена е VIP гост на частно парти във вилата на Филип Плейн в Кан (СНИМКИ)

Борислав Димитров, който е по-известен в публичното пространство като едната половинка от “Пиленцата от Монако” с прякора Боби Манекена беше поканен на частно VIP парти в имението на Филип Плейн в Кан, предава Марица.
Световно известният дизайнер избра да покани само специални гости от световния хайлайф за презентация на новите си модели очила, нов аромат на парфюма си “PLEIN Fatale Rosé Intense” и най-новите модели часовници с швейцарски механизъм от ново поколение на цени от 10 000€ до 100 000€.
Грандиозното шоу в частната му вила “The Jungle du Roi” в Кан беше за пореден път феноменално в типично негов стил и надмина очакванията на всички гости. Имаше цветя навсякъде, музика, коктейл с изтънчени хапки и скъпо френско шампанско.
Боби Манекена отново получи покана от Филип Плейн и се нареди до големите мениджъри на компанията му. Той показа и кадри от дома на дизайнера, който също обича да демонстрира лукс и екстравагантност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
13:32 02.10.2025
2 Последния Софиянец
13:34 02.10.2025
3 беги беги
13:39 02.10.2025
4 ха ха ха
Коментиран от #7
13:47 02.10.2025
5 Тома
13:48 02.10.2025
6 джендърчета мендърчета геръп у
14:05 02.10.2025
7 Стария бик
До коментар #4 от "ха ха ха":Вярно е...и аз съм в недоумение... смотльо е отвсякъде, но е с лична покана, която не всеки може да има. Видно Плейн си има собствена извадка, извън нормите, която пък му носи милиарден успех.
14:13 02.10.2025
8 джентъмен Джак
Коментиран от #9, #10
14:14 02.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Адолф
До коментар #8 от "джентъмен Джак":В Монако постоянно се търсят чистачи, градинари, шофьори, миячи и всякакъв друг прислужващ персонал. Така че ако не ти се стои в Люлин заминавай там да миеш тоалетни.
14:18 02.10.2025