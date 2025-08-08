Новини
Даяна Ханджиева си отряза косата навръх 32-ия си рожден ден (ВИДЕО)

8 Август, 2025 07:54 669 6

На празника си актрисата пише, че се чувства като "преродена" от новия изглед на косата си

Даяна Ханджиева си отряза косата навръх 32-ия си рожден ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Даяна Ханджиева пострига косата си на 32-ия си рождения си ден. Това сподели тя с видео в социалните мрежи, на което показва всички стъпки във фризьорския салон, за да получи новата си визия, пише "България Днес". На празника си тя пише, че се чувства като "преродена" от новия изглед на косата си.

"Тази година за рождения си ден реших да се "преродя" и да си резна косата така, както никога не съм се осмелявала преди. Да дам едно свежо и значимо начало на 32-те си години. И колко хубав множествен подарък се получи, за мен - необходима промяна и удовлетворение, а за някоя жена, водеща трудна битка в момента - хубава перука за връщане на духа и самочувствието", написа Ханджиева в публикацията си.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    На сила се прави да прилича на лелка с тоя карфиол

    07:58 08.08.2025

  • 2 щамов работник

    2 0 Отговор
    Е,и какво да направим по този въпрос? Косата й си е нейна,да я прави каквото си иска!

    Коментиран от #6

    07:59 08.08.2025

  • 3 ДПС ново начало

    2 0 Отговор
    Някой ако иска номинация или корица на Форбс да си приготви няколко стотин Хиледарки. Всичко е платено и нагласено. 🤭

    08:07 08.08.2025

  • 4 Актиор

    0 0 Отговор
    Ханджиева е много хубава жена, но много слаба актрсиса с отвратителна гъгнеща дикция .

    08:10 08.08.2025

  • 5 Потресающо

    1 0 Отговор
    А после обу новите си бикини....

    08:11 08.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.