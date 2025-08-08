Даяна Ханджиева си отряза косата навръх 32-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Актрисата Даяна Ханджиева пострига косата си на 32-ия си рождения си ден. Това сподели тя с видео в социалните мрежи, на което показва всички стъпки във фризьорския салон, за да получи новата си визия, пише "България Днес". На празника си тя пише, че се чувства като "преродена" от новия изглед на косата си.
"Тази година за рождения си ден реших да се "преродя" и да си резна косата така, както никога не съм се осмелявала преди. Да дам едно свежо и значимо начало на 32-те си години. И колко хубав множествен подарък се получи, за мен - необходима промяна и удовлетворение, а за някоя жена, водеща трудна битка в момента - хубава перука за връщане на духа и самочувствието", написа Ханджиева в публикацията си.
Даяна Ханджиева си отряза косата навръх 32-ия си рожден ден
На празника си актрисата пише, че се чувства като "преродена" от новия изглед на косата си
