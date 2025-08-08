Новини
Любопитно »
Защо трябва да пием вода, преди да си измием зъбите

Защо трябва да пием вода, преди да си измием зъбите

8 Август, 2025 17:45 846 7

  • вода-
  • сутрин-
  • хидратация-
  • ползи за здравето-
  • метаболизъм

Ето 3 неочаквани причини

Защо трябва да пием вода, преди да си измием зъбите - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Оказва се, че една проста чаша вода, изпита преди миенето на зъбите сутрин, може да има неочаквани ползи за здравето. Пиенето на вода на празен стомах помага на тялото да се „събуди“, активира метаболизма и дори защитава зъбния емайл от увреждания, съобщава OnlyMyHealth.

Чаша вода веднага след събуждане може да увеличи метаболизма с до 30%. Хидратацията събужда тялото, което води до:

  • Ускоряване на храносмилането
  • Подобряване на горенето на калории
  • Помага за контрол на теглото

Пиенето на вода (особено студена) може временно да увеличи метаболизма с 24-30% за около 30-60 минути след консумация. Това се дължи на факта, че тялото използва енергия за затопляне на водата до телесна температура и активира вътрешните органи.

Защитава оралния микробиом

Слюнката, която се натрупва през нощта, съдържа ензими и полезни бактерии, които защитават зъбите и венците.

Водата помага да се измият токсините и бактериите, натрупани през нощта. По време на сън слюнката се произвежда в малки количества, което позволява на бактериите да се размножават. Първата чаша вода сутрин помага да се:

  • Измият част от тези бактерии от лигавиците
  • Хидратира устната кухина
  • Активира храносмилателната система

Важно е да се разбере, че въпреки ползите от водата, миенето на зъбите остава необходимо, тъй като то физически премахва зъбната плака, което водата не прави.

Подготвя храносмилателната система

Пиенето на вода сутрин стимулира храносмилателната система. Чаша вода (особено топла) помага да се стартира метаболизмът, което е важно за ефективното храносмилане.

Конкретно, водата премахва остатъци от стомашни киселини, слуз и токсини, натрупани през нощта, подготвяйки стомашната лигавица за прием на храна.

Топлата вода също така стимулира контракцията на чревните стени, което подпомага гладкото и естествено движение на червата.

През нощта тялото губи вода чрез дишане и потене. Чаша вода възстановява хидратацията, което е от съществено значение за нормалното храносмилане. Представете си как червата „се събуждат“ с леко стимулиране, вместо с шокираща доза кафе или храна.

Колко вода трябва да пиете сутрин преди закуска?

Оптималното количество вода за пиене сутрин преди закуска е между 200 и 500 мл (1-2 чаши). Това зависи от индивидуалните нужди на тялото и начин на живот.

Общите препоръки са:

  • 1 чаша (200-250 мл) е минимумът за започване на хидратация
  • 2 чаши (400-500 мл) често се препоръчват за стартиране на метаболизма и прочистване на организма
  • Пийте бавно, не наведнъж. Това позволява по-добро усвояване и не натоварва стомаха.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Задължително

    4 0 Отговор
    сутрин пием вода ако сме вечеряли гроздови банички !

    17:52 08.08.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    щото не трябва
    миийте на сухо

    18:01 08.08.2025

  • 3 Тъпотии

    4 0 Отговор
    Първо миеш зъбите и изплюваш токсините и бактериите, натрупани през нощта а не ги гълташ Стоянке!
    Прочети какво си написала!

    Коментиран от #5, #6

    18:06 08.08.2025

  • 4 Пийте

    4 0 Отговор
    Вода след секс , но изжабурет и плюйте , че какви неща са ви влизали в устата...

    18:08 08.08.2025

  • 5 СМЕХОРИИ 1

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тъпотии":

    Еее, нали сме иврупейци,... така се прави
    Но, тази теория съм я срещал и друг път, важното е мисирките да пишат нещо

    18:20 08.08.2025

  • 6 Ахъм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тъпотии":

    В такъв случай само ракиджос

    18:30 08.08.2025

  • 7 Силиций

    0 0 Отговор
    Бравос!Много полезно за отглежданите градски мушката в "градска среда".Дедо винаги е пил чаша вода сутрин преди да си "събуди организма" с истинска храна и 200 млн.вино.(Около 5ч.сутрин).Почина на 90г. за ужас на днешните диетолози.

    18:38 08.08.2025