Оралният секс – неочакван съюзник на здравето, твърди гинеколог

Оказва се, че интимността под завивките може да донесе не само удоволствие, но и редица ползи за здравето. Гинекологът и сексолог д-р Манви Верма разкрива пред Voi, че оралният секс далеч не е табу, а напротив – може да се окаже истински еликсир за организма. Според д-р Верма, научни изследвания сочат, че този вид интимност стимулира производството на мелатонин – хормонът, който регулира съня и помага на тялото да се възстанови по-ефективно.

Освен това, по време на орален секс се отделят окситоцин и ендорфини – добре познатите „хормони на щастието“, които носят усещане за спокойствие, хармония и вътрешен баланс.

„Редовните здравословни сексуални контакти, включително оралният секс, могат да засилят имунната система, да подобрят кръвообращението и да улеснят релаксацията на организма“, подчертава специалистът.

Любопитно е, че според теория, лансирана от учени от Масачузетския технологичен институт, жените, които практикуват орален секс по-често, може да имат по-нисък риск от развитие на рак на гърдата. Въпреки това, д-р Верма уточнява, че засега научните доказателства в тази посока са ограничени. Важно е да се отбележи, че гинекологът не препоръчва оралния секс като задължителна част от интимния живот.

„Всяка форма на близост е полезна само когато е доброволна, основана на доверие и взаимно уважение между партньорите“, категорична е д-р Верма. В заключение, ако търсите естествен начин да подобрите здравето си и да внесете повече хармония във връзката си, може би е време да преосмислите ролята на оралния секс в интимния си живот – разбира се, само ако това е вашият личен избор и се чувствате комфортно с него.