Хирург обясни защо жените обичат горещия душ

16 Ноември, 2025 11:18

  • хирург-
  • горещ душ-
  • жени-
  • метаболизъм

Женските тела произвеждат по-малко енергия поради по-бавния метаболизъм

Хирург обясни защо жените обичат горещия душ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Австралийският хирург Зак Търнър обясни склонността на жените да се къпят с много гореща вода. Коментарът на лекаря беше цитиран от New York Post.

Специалистът обясни, че жените, за разлика от мъжете, имат по-малко мускули и повече мазнини. Поради това те усещат студ, особено в ръцете и краката, и се опитват да се стоплят с гореща вода под душа.

Търнър цитира проучване, публикувано в научното списание Nature Climate Change, което установява, че мъжете предпочитат стайна температура около 22 градуса по Целзий, докато жените предпочитат 24 градуса по Целзий. Това се обяснява с факта, че женските тела произвеждат по-малко енергия поради по-бавния метаболизъм.

Лекарят отбеляза също, че предпочитанията за температура могат да се променят с течение на времето.

„Хормонът естроген може да доведе до разширяване на кръвоносните съдове, което кара жените да се чувстват много горещи и може да предпочетат къпането с хладка вода“, обясни той.


  • 1 Цъцъ

    5 1 Отговор
    Защото са студенокръвни 🐍 с с с с с... 😂

    11:21 16.11.2025

  • 2 Tова

    7 2 Отговор
    са пълни глупости. Не случайно животните трупат мазнина, за да не им е студено и да изкарат зимата. На кльощавите винаги им е по-судено.

    11:31 16.11.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Повече обичаме твърдият ху.💋🤗🤣🖕

    11:42 16.11.2025

  • 4 защо жените обичат горещия душ

    3 1 Отговор
    после кой ще плаща поно сметките на понофикация
    поне в натура на кихащите кочове

    11:43 16.11.2025

  • 5 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Абе аз знам защо и то не съвпада с това на доктора. Няма да го пиша, че ще ме затрият ,а ще го кажа на глас

    Коментиран от #6

    11:43 16.11.2025

  • 6 Е то е много сложно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    Обичат горещия душ, както змиите обичат горещите камъни.

    11:58 16.11.2025