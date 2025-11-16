Хирург обясни защо жените обичат горещия душ

Австралийският хирург Зак Търнър обясни склонността на жените да се къпят с много гореща вода. Коментарът на лекаря беше цитиран от New York Post.
Специалистът обясни, че жените, за разлика от мъжете, имат по-малко мускули и повече мазнини. Поради това те усещат студ, особено в ръцете и краката, и се опитват да се стоплят с гореща вода под душа.
Търнър цитира проучване, публикувано в научното списание Nature Climate Change, което установява, че мъжете предпочитат стайна температура около 22 градуса по Целзий, докато жените предпочитат 24 градуса по Целзий. Това се обяснява с факта, че женските тела произвеждат по-малко енергия поради по-бавния метаболизъм.
Лекарят отбеляза също, че предпочитанията за температура могат да се променят с течение на времето.
„Хормонът естроген може да доведе до разширяване на кръвоносните съдове, което кара жените да се чувстват много горещи и може да предпочетат къпането с хладка вода“, обясни той.
1 Цъцъ
11:21 16.11.2025
2 Tова
11:31 16.11.2025
3 Мими Кучева🐕
11:42 16.11.2025
4 защо жените обичат горещия душ
поне в натура на кихащите кочове
11:43 16.11.2025
5 Хасковски каунь
Коментиран от #6
11:43 16.11.2025
6 Е то е много сложно
До коментар #5 от "Хасковски каунь":Обичат горещия душ, както змиите обичат горещите камъни.
11:58 16.11.2025