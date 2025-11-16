Хирург обясни защо жените обичат горещия душ

Австралийският хирург Зак Търнър обясни склонността на жените да се къпят с много гореща вода. Коментарът на лекаря беше цитиран от New York Post.

Специалистът обясни, че жените, за разлика от мъжете, имат по-малко мускули и повече мазнини. Поради това те усещат студ, особено в ръцете и краката, и се опитват да се стоплят с гореща вода под душа.

Търнър цитира проучване, публикувано в научното списание Nature Climate Change, което установява, че мъжете предпочитат стайна температура около 22 градуса по Целзий, докато жените предпочитат 24 градуса по Целзий. Това се обяснява с факта, че женските тела произвеждат по-малко енергия поради по-бавния метаболизъм.

Лекарят отбеляза също, че предпочитанията за температура могат да се променят с течение на времето.

„Хормонът естроген може да доведе до разширяване на кръвоносните съдове, което кара жените да се чувстват много горещи и може да предпочетат къпането с хладка вода“, обясни той.