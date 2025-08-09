Еди Мърфи: „Ще получа „Оскар“, когато стана на 90 и остана без зъби“

Холивудската комедийна легенда Еди Мърфи сподели пред Sky News, че никога не е очаквал да печели филмови награди – но с удоволствие ще приеме почетен „Оскар“, когато навърши 90 години.

„Филмите са вечни, специални. Те се гледат години наред и имат търговски успех. Печелиш много пари, хората ги обичат – и изобщо не мислиш: ‘Е, ама аз не взех статуетка!’. Реакцията на публиката и фактът, че филмът продължава да живее, това е истинската награда,“ казва Мърфи.

„Знаете ли какво съм заслужил през годините? Един ден ще ми дадат почетен „Оскар“. Когато вече съм много стар и без зъби. И тогава ще кажа: ‘Благодаря за тази невероятна чест’."

Eddie Murphy tells Sky News' entertainment reporter Debbie Ridgard he doesn't ever expect to win awards, but will happily accept an honorary Oscar when he's 90. pic.twitter.com/W1HrYWHdHs — Sky News (@SkyNews) August 8, 2025

64-годишният актьор е бил номиниран само веднъж за престижната награда – за ролята си в Dreamgirls през 2007 г., когато отличието за най-добър поддържащ актьор отиде при Алън Аркин (Малката мис Слънчице).

Колежката му от новия филм The Pickup, актрисата Палмър, определя Мърфи като истинска икона. По думите ѝ ролята му в "Смахнатият професор" е демонстрация на уникалния му талант.

„Малко ме дразни, когато хората говорят за подценяване и липса на признание. Истинският показател за успех е въздействието – как си трогнал публиката. Това не се измерва с награда. Много е трудно да накараш някого да се смее,“ казва тя.

Снимка: ЕРА/БГНЕС

Мърфи признава, че и до днес се изумява от това, което екипът е постигнал във филма, в който той изиграва седем персонажа – от професор Шърман Клъмп до Гранма Клъмп.

„Можеш да снимаш само по един персонаж на ден. Останалото време говорех на тенис топки, поставени там, където трябваше да седят другите герои. И въпреки това успяхме да смесим всички сцени и гласове така, че зрителят да не подозира, че всичко е един човек,“ споделя актьорът.

Филмът печели „Оскар“ за най-добър грим през 1997 г.