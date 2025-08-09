Новини
Любопитно »
Еди Мърфи: „Ще получа „Оскар“, когато стана на 90 и остана без зъби“

Еди Мърфи: „Ще получа „Оскар“, когато стана на 90 и остана без зъби“

9 Август, 2025 11:25 725 4

  • един мърфи-
  • оскар-
  • награди-
  • филми-
  • признание

„Филмите са вечни, специални. Печелиш много пари, хората ги обичат – и изобщо не мислиш: ‘Е, ама аз не взех статуетка!’, заяви Мърфи

Еди Мърфи: „Ще получа „Оскар“, когато стана на 90 и остана без зъби“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Холивудската комедийна легенда Еди Мърфи сподели пред Sky News, че никога не е очаквал да печели филмови награди – но с удоволствие ще приеме почетен „Оскар“, когато навърши 90 години.

Филмите са вечни, специални. Те се гледат години наред и имат търговски успех. Печелиш много пари, хората ги обичат – и изобщо не мислиш: ‘Е, ама аз не взех статуетка!’. Реакцията на публиката и фактът, че филмът продължава да живее, това е истинската награда,“ казва Мърфи.

„Знаете ли какво съм заслужил през годините? Един ден ще ми дадат почетен „Оскар“. Когато вече съм много стар и без зъби. И тогава ще кажа: ‘Благодаря за тази невероятна чест’."

64-годишният актьор е бил номиниран само веднъж за престижната награда – за ролята си в Dreamgirls през 2007 г., когато отличието за най-добър поддържащ актьор отиде при Алън Аркин (Малката мис Слънчице).

Колежката му от новия филм The Pickup, актрисата Палмър, определя Мърфи като истинска икона. По думите ѝ ролята му в "Смахнатият професор" е демонстрация на уникалния му талант.

Малко ме дразни, когато хората говорят за подценяване и липса на признание. Истинският показател за успех е въздействието – как си трогнал публиката. Това не се измерва с награда. Много е трудно да накараш някого да се смее,“ казва тя.

Еди Мърфи: „Ще получа „Оскар“, когато стана на 90 и остана без зъби“
Снимка: ЕРА/БГНЕС

Мърфи признава, че и до днес се изумява от това, което екипът е постигнал във филма, в който той изиграва седем персонажа – от професор Шърман Клъмп до Гранма Клъмп.

Можеш да снимаш само по един персонаж на ден. Останалото време говорех на тенис топки, поставени там, където трябваше да седят другите герои. И въпреки това успяхме да смесим всички сцени и гласове така, че зрителят да не подозира, че всичко е един човек,“ споделя актьорът.

Филмът печели „Оскар“ за най-добър грим през 1997 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЛИН ПАУЪЛ

    3 0 Отговор
    ТАМ КЪДЕТО СМЕ САМО ТАКИВА ТАЛАНТИ КАТО МЕН ПОЛУЧАВАТ ПРИЗОВЕ И ДОБРИ ОЦЕНКИ

    11:38 09.08.2025

  • 2 Баба Гошка

    1 3 Отговор
    Хайде на плантацията, панукът те чака. Кви оскари те гонят.

    11:54 09.08.2025

  • 3 Хейт

    1 3 Отговор
    Тоя още ли е жив?

    12:01 09.08.2025

  • 4 Трмпоня

    1 1 Отговор
    По-скоро кога Зеленски спечели войната😉

    12:14 09.08.2025