Котките също страдат от деменция

Котките развиват деменция и подобно на хората страдат от болестта на Алцхаймер, показва проучване, цитирано от Прес асосиейшън медия/ДПА, предава БТА. Откритието дава надежда за пробив в изследванията и при хората, отбелязват учените.

Експерти от Единбугския университет са изследвали мозъците на 25 починали котки, които приживе са имали симптоми на деменция, включително объркване, нарушение на съня и увеличаване на броя на издаваните звуци.

По-рано изследователите проучвали генетично модифицирани плъхове, въпреки че за тях се смята, че не страдат от деменция.

Микроскопски снимки разкриват натрупването на амилоид бета (токсичен протеин и един от определящите признаци за болестта на Алцхаймер) в синапсите на по-възрастни котки и такива с деменция. Учените се надяват, че откритията им ще предложат по-ясна идея за това как амилоид бета води до когнитивна дисфункция и загуба на паметта при четириногите, предлагайки ценен модел за изучаване на деменцията при хората, отбелязва ДПА.

Синапсите осигуряват обмен на съобщенията между мозъчните клетки и тяхната загуба предизвиква намаляване на паметовите и мисловни способности при хората с Алцхаймер.

Експертите вярват, че техните открития могат да допринесат за разработване на нови лечения за болестта на Алцхаймер, да им помогнат да разберат природата на котешката деменция и да се справят с нея, допълва ДПА.