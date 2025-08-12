Новини
Откритието дава надежда за пробив в изследванията и при хората, отбелязват учените

Котките също страдат от деменция - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Котките развиват деменция и подобно на хората страдат от болестта на Алцхаймер, показва проучване, цитирано от Прес асосиейшън медия/ДПА, предава БТА. Откритието дава надежда за пробив в изследванията и при хората, отбелязват учените.

Експерти от Единбугския университет са изследвали мозъците на 25 починали котки, които приживе са имали симптоми на деменция, включително объркване, нарушение на съня и увеличаване на броя на издаваните звуци.

По-рано изследователите проучвали генетично модифицирани плъхове, въпреки че за тях се смята, че не страдат от деменция.

Микроскопски снимки разкриват натрупването на амилоид бета (токсичен протеин и един от определящите признаци за болестта на Алцхаймер) в синапсите на по-възрастни котки и такива с деменция. Учените се надяват, че откритията им ще предложат по-ясна идея за това как амилоид бета води до когнитивна дисфункция и загуба на паметта при четириногите, предлагайки ценен модел за изучаване на деменцията при хората, отбелязва ДПА.

Синапсите осигуряват обмен на съобщенията между мозъчните клетки и тяхната загуба предизвиква намаляване на паметовите и мисловни способности при хората с Алцхаймер.

Експертите вярват, че техните открития могат да допринесат за разработване на нови лечения за болестта на Алцхаймер, да им помогнат да разберат природата на котешката деменция и да се справят с нея, допълва ДПА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Учени деменция

    3 0 Отговор
    доказаха, че мисирките страдат повече от деменция, за това пазете се от котките.

    16:14 12.08.2025

  • 2 тиквените преизбиратели

    2 0 Отговор
    също страдат от деменция
    с колко обществени поръчки са ощетени

    16:29 12.08.2025

  • 3 Тамил

    0 1 Отговор
    Котките следва да се отглеждат единствено за лабораторни цели

    16:37 12.08.2025