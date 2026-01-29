Съпругата на Брус Уилис съобщи, че той не осъзнава, че има деменция

Съпругата на холивудската звезда Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – разкри нови детайли за състоянието на актьора, като заяви, че той не осъзнава, че страда от деменция, тъй като никога не е „свързал точките“, че е болен.

В разговор с Камерън Оукс Роджърс в подкаста Conversations with Cam, излъчен на 28 януари, Хеминг Уилис даде актуална информация за състоянието на съпруга си и за начина, по който семейството се справя с диагнозата. По думите ѝ 70-годишният актьор не е проявявал съпротива или съзнателно отричане на заболяването си.

„Парадоксално, това е и благословия, и проклятие. Той никога не е осъзнал, че има това заболяване, и в известен смисъл съм благодарна за това. Щастлива съм, че не знае“, казва тя.

Ема Хеминг Уилис обяснява, че съпругът ѝ проявява симптоми на анозогнозия – състояние, при което мозъкът не разпознава собственото заболяване. Според медицински източници, включително Клиниката в Кливланд, анозогнозията често съпътства невродегенеративни и психични разстройства и не бива да се бърка с отричане. „Това не е избор или нежелание да приемеш реалността. Мозъкът просто вече не е способен да разпознае какво се случва“, подчертава тя.

Семейството на актьора обяви през 2023 г., че Брус Уилис е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) – рядка, но агресивна форма на заболяването, която засяга фронталните и темпоралните дялове на мозъка. Тя води до прогресивни промени в поведението, речта, емоциите и двигателните функции и е най-честата форма на деменция при хора под 60-годишна възраст. Диагнозата дойде година след като актьорът се оттегли от киното заради афазия – нарушение на речта, което впоследствие бе свързано с основното заболяване.

По думите на Ема Хеминг Уилис, въпреки напредването на деменцията, съпругът ѝ остава „силно присъстващ в тялото си“, а семейството постепенно се е научило да се адаптира към промените. „Ние се движим заедно с него, учим се и се пренастройваме. Начинът, по който се свързва с мен и с децата ни, може да е различен, но е дълбоко смислен и красив“, казва тя.

В последните години съпругата на Брус Уилис се утвърди и като един от най-активните публични гласове в подкрепа на семействата, изправени пред деменция, използвайки популярността на съпруга си, за да насочва вниманието към по-слабо познатите аспекти на заболяването и нуждата от повече информираност и подкрепа за болногледачите.