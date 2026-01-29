Новини
Любопитно »
Съпругата на Брус Уилис съобщи, че той не осъзнава, че има деменция

Съпругата на Брус Уилис съобщи, че той не осъзнава, че има деменция

29 Януари, 2026 12:59 596 3

  • брус уилис-
  • ема хеминг уилис-
  • съпруга-
  • деменция-
  • мозъчно заболяване

Ема Хеминг Уилис смята това за благословение и нещо, което го предпазва

Съпругата на Брус Уилис съобщи, че той не осъзнава, че има деменция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съпругата на холивудската звезда Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – разкри нови детайли за състоянието на актьора, като заяви, че той не осъзнава, че страда от деменция, тъй като никога не е „свързал точките“, че е болен.

В разговор с Камерън Оукс Роджърс в подкаста Conversations with Cam, излъчен на 28 януари, Хеминг Уилис даде актуална информация за състоянието на съпруга си и за начина, по който семейството се справя с диагнозата. По думите ѝ 70-годишният актьор не е проявявал съпротива или съзнателно отричане на заболяването си.

„Парадоксално, това е и благословия, и проклятие. Той никога не е осъзнал, че има това заболяване, и в известен смисъл съм благодарна за това. Щастлива съм, че не знае“, казва тя.

Ема Хеминг Уилис обяснява, че съпругът ѝ проявява симптоми на анозогнозия – състояние, при което мозъкът не разпознава собственото заболяване. Според медицински източници, включително Клиниката в Кливланд, анозогнозията често съпътства невродегенеративни и психични разстройства и не бива да се бърка с отричане. „Това не е избор или нежелание да приемеш реалността. Мозъкът просто вече не е способен да разпознае какво се случва“, подчертава тя.

Семейството на актьора обяви през 2023 г., че Брус Уилис е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) – рядка, но агресивна форма на заболяването, която засяга фронталните и темпоралните дялове на мозъка. Тя води до прогресивни промени в поведението, речта, емоциите и двигателните функции и е най-честата форма на деменция при хора под 60-годишна възраст. Диагнозата дойде година след като актьорът се оттегли от киното заради афазия – нарушение на речта, което впоследствие бе свързано с основното заболяване.

По думите на Ема Хеминг Уилис, въпреки напредването на деменцията, съпругът ѝ остава „силно присъстващ в тялото си“, а семейството постепенно се е научило да се адаптира към промените. „Ние се движим заедно с него, учим се и се пренастройваме. Начинът, по който се свързва с мен и с децата ни, може да е различен, но е дълбоко смислен и красив“, казва тя.

В последните години съпругата на Брус Уилис се утвърди и като един от най-активните публични гласове в подкрепа на семействата, изправени пред деменция, използвайки популярността на съпруга си, за да насочва вниманието към по-слабо познатите аспекти на заболяването и нуждата от повече информираност и подкрепа за болногледачите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съпругата

    1 1 Отговор
    Ух, жъ умра! Брус ме блъска денонощно. Изблъсква ме, отива да пусне една вода, и като се въре - Я , Ема, идвай тука че втора седмица не съм те блъскал! И така двадесетина пъти всеки ден...

    Коментиран от #2

    13:08 29.01.2026

  • 2 Кирил

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Съпругата":

    И защото си мисли ,че е чужда блъска като за последно хаха.

    13:11 29.01.2026

  • 3 абе,

    1 0 Отговор
    Ема откри топлата вода....Никой с такова заболяване не осъзнава че го има.Има кратки проблясъци на действителността но после всичко забравя.Така,че ,,осъзнаването,, и важи само за нея.

    13:18 29.01.2026