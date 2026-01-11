Новини
6 неочаквани причини защо котките следват стопаните си навсякъде

11 Януари, 2026 11:17 1 621 22

  котки
  стопани
  следват
  причини

Котките са естествено любопитни същества и искат да знаят какво се случва около тях

6 неочаквани причини защо котките следват стопаните си навсякъде - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ако имате котка и забележите, че тя ви следва навсякъде, не е нужно да се притеснявате. Котките следват стопаните си по много причини: за да привлекат внимание, да се оплачат от проблем, да покажат безусловната си любов или да им кажат, че са гладни, пише Newsweek, цитиран от flagman.bg.

„Вашата котка може да живее безгрижно у дома, но вътре в нея сърце бие, спомняйки си за своите предци ловци, които са дебнали плячката си – т.е. вечеря – в дивата природа. В реалния живот котката ви ви разпознава като основен източник на храна, което обяснява защо сте щастливият обект на нейното тайно внимание. И те нямат проблем да съобщят, че обслужването в любимия им ресторант е по-бавно, отколкото биха искали“, отбелязва статията.

Естественият ритъм на хранене за котките е пет малки хранения през деня, но повечето домашни котки са принудени да следват човешки график за хранене, което не е естествено за тях от поведенческа и психологическа гледна точка.

„Ето защо някои котки се опитват да научат стопаните си да се събуждат по-рано, за да ги хранят, като им хапят пръстите на краката в леглото или сядат върху тях и им мяукат в лицето. Те са разочаровани, че естествените им хранителни навици не се зачитат и няма да се поколебаят да се появят навсякъде и по всяко време, за да ви уведомят“, посочва изданието.

Тя иска вниманието ви

Може да е нещо толкова просто, като например играчка, залепена под дивана. Тъй като котките са много интелигентни и упорити животни, те могат да прибегнат до различни действия, за да привлекат вниманието ви, като например: дърпа те с лапа; хвърляне на предмети от маси, дивани или плотове; кражба или игра с предмети, особено с тези, които използвате в момента; мяукане; скачайте, за да достигнете нивото си; да се въздържат от ухапвания (обикновено не силна, а лека).

Котките може да са болни или да изпитват болка

Ако котката ви започне да изисква повече внимание или поведението ѝ се е променило, трябва да я заведете на ветеринар. Внезапните промени в поведението могат да бъдат признак на сериозно заболяване.

Котките могат да бъдат стресирани или тревожни

Котките обичат установена рутина и нарушаването ѝ може да ги направи тревожни. Някои тревожни котки се крият, докато стресът отшуми, докато други търсят любимия си човек - вас.
Те са отегчени.

Въпреки че котките обичат да спят дълги периоди от време, те все пак имат изблици на енергия през деня. Затова котките не се интересуват какво правите; те ще ви зяпат, докато не ги забележите.

Котките са териториални

Вашата котка може да усети, че се нуждаете от надзор, когато се разхождате из къщата или просто стоите вътре.

Котките са привързани към вас

Вашата котка може да ви възприема като приятел или болногледач, така че тя иска да участва във всичко, което правите, дори ако става въпрос само за ходене до тоалетната.

Котките се тревожат за вас

Много котки винаги са близо до стопаните си, особено когато са болни или разстроени от нещо.

„Вашата котка може да разбере кога имате нужда от малко допълнително успокоение и може да остане близо, за да се увери, че сте добре. Няма нищо по-успокояващо, когато се чувствате тъжни, отколкото да лежите в леглото с пухкав приятел, който мърка и се гушка до вас“, посочва изданието.
Котките са любопитни същества

Котките са естествено любопитни същества и искат да знаят какво се случва около тях. Така че, ако се движите, те вероятно ще си помислят, че правите нещо забавно или интересно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 защо бръснати котета

    7 9 Отговор
    следват стопаните си

    щото са лапнишарани с парици

    11:20 11.01.2026

  • 2 Зевс

    8 1 Отговор
    В 90 процента от случаите за храна ;)

    11:28 11.01.2026

  • 3 Петте различни причини са:

    11 1 Отговор
    1. Храна
    2. Храна
    3. Храна
    4. Храна
    5. Храна.

    11:31 11.01.2026

  • 4 Котки кучета и хора

    4 3 Отговор
    Къде по лесно е да свикнеш без котка, само трябва да се отървеш от ламблиите и токсоплазмите в главата си и да живееш, без да се тревожиш за котешката психология, отколкото да се научиш да мяукаш на техен език.

    11:31 11.01.2026

  • 5 Котките са подли

    4 10 Отговор
    и потайни като жените, а едно куче е по-вярно дори от една жена.
    Жалко е да се каже, но е истина.
    Историята на кучето Хачико е истинска.

    Коментиран от #8

    11:36 11.01.2026

  • 6 Основното е

    8 1 Отговор
    Храната!

    11:47 11.01.2026

  • 7 Венелино

    5 2 Отговор
    пак ти казвам, намери си някоя друга работа. Измъчваш и себе си, измъчваш и Нас.

    Коментиран от #18

    11:48 11.01.2026

  • 8 Ти си подъл

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Котките са подли":

    Нямате акъл, с животните се заяждате

    12:00 11.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Котета са си супер

    8 0 Отговор
    Да, обичат са хапват и то разнообразни техни храни, с малко хранилки в добавка....но те са и мго нежни и чувствителни животни....Ние като започнем да се караме вкъщи и женското ни коте идва и почва да ни гледа и да мяука тревожно с треперещи опашле, опитва се да разбере защо нещо не е ок и да ни успокои....и като я видим така разстроена и веднага прекратяваме разговорите на висок тон....това е само един от начините, по които ни успокояват тези чудесни живинки...но те са си животинки и си имат своите неща, които ние не разбираме, така ги е създал нашия Творец....

    Коментиран от #11

    12:05 11.01.2026

  • 11 С малко гранулки

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Котета са си супер":

    Този телефон поправя "хранилки" на "хранилки"

    12:06 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Котки Тучи и Муца

    2 2 Отговор
    На 24 април 2016 почина мойто котенце Тучи – Tuchi на 14 годишна възраст. Такава Човещина имаше в него. Винаги идваше да спи при мен и ми правеше масаж. Когато седмици преди да почине се разболях след запушване на стомаха ми с храна от хляб намазан с масло, и имах страшни болки в корема, бедрата и врата, то моето котенце, цяла нощ ми масажираше стомаха и краката ми и ми даваше животворна енергия. Почина в страшни мъки. Тучи – няма да те забравим никога. Ти беше нашият приятел, лечител и нашата любов. Збогом!
    Муцунка моя Ту Ту Рук Тук, Тук Тучи Муцуш Тутуречка моя Ту Ру Тук, Тук Тук Муцуш Тутунка моя Ту Ру Тук, Тук Тук

    На 22 Октомври 2020г. след продължително боледуване почина Муца на 18 годишна възраст. Муци бе сестрата на Тучи. Муци, мойта американа винаги идваше да спи около главата ми и мъркаше докато заспивах. Муци бе толкова внимателна. Идваше при мен и ме целуваше – лижеше продължително време по челото. Тя беше нашият приятел, лечител и нашата любов. Збогом! Бог да я прости. Тя сега е във Вечността на Вселената – Вселена, Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна.
    Муцунка моя Муц, Муц, Муц Муци

    Коментиран от #16, #22

    12:34 11.01.2026

  • 15 Котките отлитат на юг

    2 6 Отговор
    Когато ритника дойде от север

    12:34 11.01.2026

  • 16 Ти си болен човек

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Котки Тучи и Муца":

    Аз пък убих една муха и осем години не моа спа вече

    12:41 11.01.2026

  • 17 Щото

    0 2 Отговор
    Чучура за смучене на сметана се мести заедно със стопанина си!

    12:43 11.01.2026

  • 18 Да-бе-да

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Венелино":

    "пак ти казвам, намери си някоя друга работа. Измъчваш и себе си, измъчваш и Нас." Да си намери, ама като няма акъл за друго как да стане .Пък и сигурно е много послушно "котенце"

    Коментиран от #21

    12:51 11.01.2026

  • 19 Факт

    3 0 Отговор
    Котките опознават хората!

    12:55 11.01.2026

  • 20 Фют

    0 0 Отговор
    Не знам за котешките проблеми, обаче съвремието е пълно с такива. Ads are full with people with ordinary clothes. Thats a nightmare. I cant see nothing good.

    13:03 11.01.2026

  • 21 Венелина

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да-бе-да":

    Моето котенце е много пухкаво ,а твоето питонче е много малкичко

    13:05 11.01.2026

  • 22 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Котки Тучи и Муца":

    Сбогом- не Збогом.Идва от С Бог- сбогом.

    13:07 11.01.2026