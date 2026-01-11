6 неочаквани причини защо котките следват стопаните си навсякъде

Ако имате котка и забележите, че тя ви следва навсякъде, не е нужно да се притеснявате. Котките следват стопаните си по много причини: за да привлекат внимание, да се оплачат от проблем, да покажат безусловната си любов или да им кажат, че са гладни, пише Newsweek, цитиран от flagman.bg.
„Вашата котка може да живее безгрижно у дома, но вътре в нея сърце бие, спомняйки си за своите предци ловци, които са дебнали плячката си – т.е. вечеря – в дивата природа. В реалния живот котката ви ви разпознава като основен източник на храна, което обяснява защо сте щастливият обект на нейното тайно внимание. И те нямат проблем да съобщят, че обслужването в любимия им ресторант е по-бавно, отколкото биха искали“, отбелязва статията.
Естественият ритъм на хранене за котките е пет малки хранения през деня, но повечето домашни котки са принудени да следват човешки график за хранене, което не е естествено за тях от поведенческа и психологическа гледна точка.
„Ето защо някои котки се опитват да научат стопаните си да се събуждат по-рано, за да ги хранят, като им хапят пръстите на краката в леглото или сядат върху тях и им мяукат в лицето. Те са разочаровани, че естествените им хранителни навици не се зачитат и няма да се поколебаят да се появят навсякъде и по всяко време, за да ви уведомят“, посочва изданието.
Тя иска вниманието ви
Може да е нещо толкова просто, като например играчка, залепена под дивана. Тъй като котките са много интелигентни и упорити животни, те могат да прибегнат до различни действия, за да привлекат вниманието ви, като например: дърпа те с лапа; хвърляне на предмети от маси, дивани или плотове; кражба или игра с предмети, особено с тези, които използвате в момента; мяукане; скачайте, за да достигнете нивото си; да се въздържат от ухапвания (обикновено не силна, а лека).
Котките може да са болни или да изпитват болка
Ако котката ви започне да изисква повече внимание или поведението ѝ се е променило, трябва да я заведете на ветеринар. Внезапните промени в поведението могат да бъдат признак на сериозно заболяване.
Котките могат да бъдат стресирани или тревожни
Котките обичат установена рутина и нарушаването ѝ може да ги направи тревожни. Някои тревожни котки се крият, докато стресът отшуми, докато други търсят любимия си човек - вас.
Те са отегчени.
Въпреки че котките обичат да спят дълги периоди от време, те все пак имат изблици на енергия през деня. Затова котките не се интересуват какво правите; те ще ви зяпат, докато не ги забележите.
Котките са териториални
Вашата котка може да усети, че се нуждаете от надзор, когато се разхождате из къщата или просто стоите вътре.
Котките са привързани към вас
Вашата котка може да ви възприема като приятел или болногледач, така че тя иска да участва във всичко, което правите, дори ако става въпрос само за ходене до тоалетната.
Котките се тревожат за вас
Много котки винаги са близо до стопаните си, особено когато са болни или разстроени от нещо.
„Вашата котка може да разбере кога имате нужда от малко допълнително успокоение и може да остане близо, за да се увери, че сте добре. Няма нищо по-успокояващо, когато се чувствате тъжни, отколкото да лежите в леглото с пухкав приятел, който мърка и се гушка до вас“, посочва изданието.
Котките са любопитни същества
Котките са естествено любопитни същества и искат да знаят какво се случва около тях. Така че, ако се движите, те вероятно ще си помислят, че правите нещо забавно или интересно.
1 защо бръснати котета
щото са лапнишарани с парици
11:20 11.01.2026
2 Зевс
11:28 11.01.2026
3 Петте различни причини са:
2. Храна
3. Храна
4. Храна
5. Храна.
11:31 11.01.2026
4 Котки кучета и хора
11:31 11.01.2026
5 Котките са подли
Жалко е да се каже, но е истина.
Историята на кучето Хачико е истинска.
Коментиран от #8
11:36 11.01.2026
6 Основното е
11:47 11.01.2026
7 Венелино
Коментиран от #18
11:48 11.01.2026
8 Ти си подъл
До коментар #5 от "Котките са подли":Нямате акъл, с животните се заяждате
12:00 11.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Котета са си супер
Коментиран от #11
12:05 11.01.2026
11 С малко гранулки
До коментар #10 от "Котета са си супер":Този телефон поправя "хранилки" на "хранилки"
12:06 11.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Котки Тучи и Муца
Муцунка моя Ту Ту Рук Тук, Тук Тучи Муцуш Тутуречка моя Ту Ру Тук, Тук Тук Муцуш Тутунка моя Ту Ру Тук, Тук Тук
На 22 Октомври 2020г. след продължително боледуване почина Муца на 18 годишна възраст. Муци бе сестрата на Тучи. Муци, мойта американа винаги идваше да спи около главата ми и мъркаше докато заспивах. Муци бе толкова внимателна. Идваше при мен и ме целуваше – лижеше продължително време по челото. Тя беше нашият приятел, лечител и нашата любов. Збогом! Бог да я прости. Тя сега е във Вечността на Вселената – Вселена, Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна.
Муцунка моя Муц, Муц, Муц Муци
Коментиран от #16, #22
12:34 11.01.2026
15 Котките отлитат на юг
12:34 11.01.2026
16 Ти си болен човек
До коментар #14 от "Котки Тучи и Муца":Аз пък убих една муха и осем години не моа спа вече
12:41 11.01.2026
17 Щото
12:43 11.01.2026
18 Да-бе-да
До коментар #7 от "Венелино":"пак ти казвам, намери си някоя друга работа. Измъчваш и себе си, измъчваш и Нас." Да си намери, ама като няма акъл за друго как да стане .Пък и сигурно е много послушно "котенце"
Коментиран от #21
12:51 11.01.2026
19 Факт
12:55 11.01.2026
20 Фют
13:03 11.01.2026
21 Венелина
До коментар #18 от "Да-бе-да":Моето котенце е много пухкаво ,а твоето питонче е много малкичко
13:05 11.01.2026
22 да уточним
До коментар #14 от "Котки Тучи и Муца":Сбогом- не Збогом.Идва от С Бог- сбогом.
13:07 11.01.2026