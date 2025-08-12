Новини
Хора, изпаднали в кома, разказаха какво точно е чувството

12 Август, 2025 14:58 913 2

"Чувах разговорите около мен, но не усещах нищо в тялото си", споделя пациентът

Хора, изпаднали в кома, разказаха какво точно е чувството - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Разкази на хора, преживели кома, разкриват, че състоянието далеч не се свежда само до възможността да се чуват гласове в болничната стая. Потребители в платформата Reddit споделиха личния си опит, отговаряйки на въпроса какво е усещането да си в кома.

Мъж, прекарал няколко дни в медикаментозно предизвикана кома след мозъчна операция, описва, че понякога частично е възвръщал съзнание по време на медицински прегледи, когато е бил докосван или изследван. По негови думи е можел да чува разговорите в стаята, но не е чувствал физически усещания, нито е имал способност да се движи или говори. След събуждането се е съмнявал дали тези спомени са реални, тъй като е имал силно ярки сънища и затруднения с краткотрайната памет в продължение на седмици.

Друг участник в дискусията споделя, че е бил в кома осем седмици, след като е бил блъснат от камион. Няма спомен за катастрофата или времето, в което е бил в безсъзнание. При събуждането е едва можел да движи ръцете и краката си поради мускулна атрофия. В следващите месеци е изпадал в полусъзнателно състояние, а част от сънищата му са били толкова тревожни и реалистични, че е избягвал да заспива.

Жена разказва, че е изпаднала в двуседмична кома след тежък пристъп на астма, по време на който е била на кетамин и фентанил. Периодично е осъзнавала, че е в неподвижно състояние, без да може да мига или да се движи, и е преживявала силни халюцинации. Според собствените ѝ впечатления, е била убедена, че е претърпяла тежка катастрофа, в която майка ѝ е загинала – сценарий, който впоследствие се е оказал напълно измислен.

Друг потребител споделя, че е изпаднал в медикаментозна кома за шест дни след тежко хранително отравяне и продължителни пристъпи на повръщане, при които дори жлъчката е била изхвърлена от организма. След прилагането на многократни обезболяващи медикаменти лекарите са взели решение да го поставят в кома, за да облекчат натоварването върху тялото му. При събуждането е бил изненадан, че е изминала почти седмица, и е изпитал силно главоболие и загуба на апетит, но без други сериозни последствия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хора, изпаднали в кома, разказаха какво

    5 0 Отговор
    е чувството
    да се преселиш от тиквена държава
    в рая дето няма общ поръчки и шуробаджанаци както и тикви и шопари

    15:07 12.08.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    От къде ги превеждате тези статии бе, хора? Дайте малко идея на написаното. Журналистиката днес в копи/пейст от чужди сайтове без грам мисъл.

    15:20 12.08.2025