Рецепта на деня: Бабиният лучник за Йордановден
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Бабиният лучник за Йордановден

6 Януари, 2026 10:05

Изненадайте своите гости с тази вкусна празнична пита

Рецепта на деня: Бабиният лучник за Йордановден - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

  • 500 г брашно;
  • 1/2 с.л. суха мая;
  • 1 бр. яйце;
  • 1 ч.л. сол;
  • 1 с.л. шарена сол;
  • 1/2 с.л. захар;
  • 2 с.л. олио;
  • 2 с.л. кисело мляко.

За плънката:

  • 400 г червен лук;
  • 3 с.л. гювеч (консерва чушки с доматен сок);
  • свинско месо (по желание);
  • 100 г сирене;
  • чубрица, магданоз, девисил, джоджен, черен пипер, сминдух;
  • 1 яйце за намазване;
  • 2 с.л. олио.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Брашното с маята се пресява три пъти. Прибавят се яйцето, шарената сол, готварската сол, захарта, олиото, киселото мляко и 150 мл хладка вода. Замесва се меко тесто.

В подходящ съд се задушава месото (ако се прави с плънка от месо) до готовност, след което се прибавя лука (задушен в олио или масло с малко сол). Добавят се чушките с доматения сок и се оставя на котлона за 10 минути. Сваля се от огъня, прибавят се подправките, натрошава се сиренето и се разбърква добре.

Тестото се разделя на две части - едната да е малко по-голяма. Разстила се в тавичката, в която ще се пече, като краищата излизат навън. Изсипва се плънката и се захлупва с другата част. Краищата се прищипват внимателно. Отгоре се маже с яйце и се пече около 40 минути.

Не е необходимо да втасва. Тестото почива само 15-20 минути, докато се приготвя плънката.

След като се опече, се поръсва с малко вода и се покрива с кърпа, за да омекне, пише receptite.com. Mожете да я приготвите постна, както изисква празникът, или с месо, ако това е по вкуса на вашите гости.


  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Много по добре за празника е - Лочник
    - червен лук за салата
    - месото за тавата
    За плънката :
    - ракия
    - бира
    - вино
    - уиски
    - коняк
    .........
    Смесвате съставките както си искате...

    10:10 06.01.2026

  • 2 Бабиния

    0 0 Отговор
    лучник, дали върви с дедовия суджук.

    10:42 06.01.2026

  • 3 Тоя лучник

    1 0 Отговор
    Като супа от камъчета, бре!

    10:43 06.01.2026

  • 4 Каква е тая

    0 0 Отговор
    Повръщеня?

    10:46 06.01.2026

  • 5 Не е гювеч

    1 0 Отговор
    Консервата е паприкаш(чушки и домати на парчета), беше много популярна преди 10ти, България я изнасяше като готов продукт. Основна съставка за миш-маш. Какви кулинари ви съчиняват рецептите като не знаят основни неща.

    11:00 06.01.2026