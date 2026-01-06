Рецепта на деня: Бабиният лучник за Йордановден

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

500 г брашно;

1/2 с.л. суха мая;

1 бр. яйце;

1 ч.л. сол;

1 с.л. шарена сол;

1/2 с.л. захар;

2 с.л. олио;

2 с.л. кисело мляко.

За плънката:

400 г червен лук;

3 с.л. гювеч (консерва чушки с доматен сок);

свинско месо (по желание);

100 г сирене;

чубрица, магданоз, девисил, джоджен, черен пипер, сминдух;

1 яйце за намазване;

2 с.л. олио.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Брашното с маята се пресява три пъти. Прибавят се яйцето, шарената сол, готварската сол, захарта, олиото, киселото мляко и 150 мл хладка вода. Замесва се меко тесто.

В подходящ съд се задушава месото (ако се прави с плънка от месо) до готовност, след което се прибавя лука (задушен в олио или масло с малко сол). Добавят се чушките с доматения сок и се оставя на котлона за 10 минути. Сваля се от огъня, прибавят се подправките, натрошава се сиренето и се разбърква добре.

Тестото се разделя на две части - едната да е малко по-голяма. Разстила се в тавичката, в която ще се пече, като краищата излизат навън. Изсипва се плънката и се захлупва с другата част. Краищата се прищипват внимателно. Отгоре се маже с яйце и се пече около 40 минути.

Не е необходимо да втасва. Тестото почива само 15-20 минути, докато се приготвя плънката.

След като се опече, се поръсва с малко вода и се покрива с кърпа, за да омекне, пише receptite.com. Mожете да я приготвите постна, както изисква празникът, или с месо, ако това е по вкуса на вашите гости.