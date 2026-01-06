Новини
Дакота Джонсън с ново гадже за новата година

6 Януари, 2026 07:17 1 241 5

  • дакота джонсън-
  • ново гадже-
  • role model-
  • тъкър пилсбъри-
  • крис мартин

Това е първият мъж, с когото актрисата е свързвана публично след раздялата ѝ с Крис Мартин

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дакота Джонсън посрещна 2026 година в компанията на нов мъж. Според информация на Entertainment Tonight, актрисата е прекарала новогодишната нощ заедно с певеца Role Model (истинското му име е Тъкър Пилсбъри), пише plovdiv24.bg.

Източник, цитиран от изданието, разкрива, че двамата са били "неразделни“ по време на партито, организирано от Джонсън.



"Те се целуваха, танцуваха и постоянно се държаха един за друг. Изглеждаха много щастливи и хармонични заедно“, споделя източникът.

На събитието е присъствала и майката на актрисата – Мелани Грифит, като според информацията Дакота се е чувствала напълно комфортно с присъствието на Role Model.

28-годишният музикант е първият мъж, с когото актрисата е свързвана публично след раздялата ѝ с Крис Мартин миналата година.


Оценка 1.8 от 5 гласа.
  • 1 Нова година ново гадже

    вери уел

    07:33 06.01.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    В един полицейски форум, единият от потребителите се е кръстил с ник "Еничар Дакота".

    Коментиран от #3

    07:53 06.01.2026

  • 3 Факт

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Ако щеш се наричай Перач!

    08:25 06.01.2026

  • 4 имаджин

    Да са живи и здрави хората!

    09:04 06.01.2026

  • 5 Дай

    боже.... всекиму.

    09:08 06.01.2026