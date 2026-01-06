"Белгия определи отвличането на Мадуро като нарушение на международното право"

Подобни нарушения на международното право трябва да се избягват, заяви министърът на външните работи на Белгия Максим Прево, цитиран от местни медии, в коментар за залавянето на Николас Мадуро във Венецуела и отвеждането му в САЩ, три дни след събитията, предаде БТА.
Никой не би съжалявал за съдбата на Мадуро, чиято легитимност като президент не бе призната нито от Белгия, нито от ЕС, нито от (повечето от) останалите страни, посочи Прево. Той отбеляза, че заради политиката на Мадуро в последните години поне осем милиона жители на Венецуела са напуснали страната.
Министърът нарече Мадуро "гангстер, близък със средите на наркотрафикантите" и оцени като "по-скоро хубаво" това, че той повече няма да ръководи своята страна.
Колкото до начина, по който бе извършена операцията, пораждат се въпроси, особено за страни като нашата, изконен защитник на международното право, каза Прево. За малки държгави като нашата, които не са нито военна, нито икономическа мощ, най-добрата защита за сигурността е международното право, добави той. Според белгийския министър подходът, приложен в случая от САЩ, може да се използва "само по изключение".
Прево уточни, че е във Вашингтон и ще разговаря със своите домакини, за да обясни опасенията на европейците и други страни по света от подобни действия. Трябва да избягваме такива нарушения на международното право, което урежда начина на работа в света, иначе утре може да се появят трудности за страни като нашата, обобщи белгийският министър.
