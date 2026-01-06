Новини
Белгия определи отвличането на Мадуро като нарушение на международното право

Белгия определи отвличането на Мадуро като нарушение на международното право

6 Януари, 2026 12:04 928 29

  • николас мадуро-
  • белгия-
  • венецуела-
  • сащ-
  • максим прево

Никой не би съжалявал за съдбата на Мадуро, чиято легитимност като президент не бе призната нито от Белгия, нито от ЕС, заяви министърът

Белгия определи отвличането на Мадуро като нарушение на международното право - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подобни нарушения на международното право трябва да се избягват, заяви министърът на външните работи на Белгия Максим Прево, цитиран от местни медии, в коментар за залавянето на Николас Мадуро във Венецуела и отвеждането му в САЩ, три дни след събитията, предаде БТА.

Никой не би съжалявал за съдбата на Мадуро, чиято легитимност като президент не бе призната нито от Белгия, нито от ЕС, нито от (повечето от) останалите страни, посочи Прево. Той отбеляза, че заради политиката на Мадуро в последните години поне осем милиона жители на Венецуела са напуснали страната.

Министърът нарече Мадуро "гангстер, близък със средите на наркотрафикантите" и оцени като "по-скоро хубаво" това, че той повече няма да ръководи своята страна.

Колкото до начина, по който бе извършена операцията, пораждат се въпроси, особено за страни като нашата, изконен защитник на международното право, каза Прево. За малки държгави като нашата, които не са нито военна, нито икономическа мощ, най-добрата защита за сигурността е международното право, добави той. Според белгийския министър подходът, приложен в случая от САЩ, може да се използва "само по изключение".

Прево уточни, че е във Вашингтон и ще разговаря със своите домакини, за да обясни опасенията на европейците и други страни по света от подобни действия. Трябва да избягваме такива нарушения на международното право, което урежда начина на работа в света, иначе утре може да се появят трудности за страни като нашата, обобщи белгийският министър.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    20 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #11

    12:07 06.01.2026

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    9 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:07 06.01.2026

  • 3 Гръм и мълнии

    14 1 Отговор
    Пуделите,един по един бли🤑жат на Тръмп 🎺-а

    12:07 06.01.2026

  • 4 Да Да

    20 1 Отговор
    Когато нарушенията са от съюзници, моля да се избягват. Когато са от потенциални врагове - да се наказват сурово. Атлантическа лицемерна Евро,ейщина. Обаче Гренландия ке замине.............

    12:07 06.01.2026

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    11 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #16

    12:07 06.01.2026

  • 6 Това е най демократичното

    15 0 Отговор
    Отвличане

    Да живее свободата

    12:07 06.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор
    "Белгия определи отвличането на Мадуро като нарушение на международното право"
    Само Белгия ли има политици с ТОПКИ🤔‼️

    Коментиран от #13

    12:07 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бърньо

    15 0 Отговор
    и Шиши Магнитски се възхитиха !

    12:09 06.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Коуега

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    И ти, като онзи Котарака...едно и също всеки ден,брат.Видяхме ти коментара,прочетохме го, за Кастро си прав,казал го е,гледали сме интервюто,...за другите данни не е сигурно, ама стига вече.

    Коментиран от #14

    12:10 06.01.2026

  • 12 Дългият

    8 1 Отговор
    Нарушение отвсякъде,.хубавото е че си отива Тоталитарист,лошото е че не по този начин...има закони които трябва да се спазват.

    12:10 06.01.2026

  • 13 Да не бързаме с хвалбите

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че май и там политиците им са трансджендъри с присадени гумени топки

    Коментиран от #23

    12:12 06.01.2026

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Коуега":

    Даваш 30 еврака и спирам за 24 часа

    Коментиран от #17

    12:13 06.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Билд

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    36 руски генерала станаха на тор.

    Коментиран от #18

    12:16 06.01.2026

  • 17 Коуега

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Готово...ето ти 💰30€.

    Коментиран от #21

    12:17 06.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ХаХа

    1 7 Отговор
    Всеки ще каже нещо колкото да отбие номера.На никой не му пука за Мадуро.
    Само кремълската мишка е онемял.

    12:19 06.01.2026

  • 20 Евгений Онанегин

    2 1 Отговор
    Мисля, че Кадира с момчетата ще го спасят като по учебник.

    12:19 06.01.2026

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Коуега":

    Тези са менте, дай реални

    12:19 06.01.2026

  • 22 Дас Хаген

    7 0 Отговор
    След като не можа да вземе Нобелова награда за мир а я взе точно венецуелски опозиционер Тръмп рели да покаже че може да се справи по бързо! Този човек е вманиачен взема решения на своя глава без да се съобразява с международно право, ООН, конгрес! Това е лош пример, ако не му бъде потърсена отговорност, това може да тласне всеки по силен да постъпва така!

    12:20 06.01.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да не бързаме с хвалбите":

    Краят е красноречив:
    "Трябва да избягваме такива нарушения на международното право, което урежда начина на работа в света, иначе утре може да се появят трудности за страни като нашата, обобщи белгийският министър."
    Т.е. няма реакция, няма осъждане. Само трябва "да се избягват" такива действия, защото утре може да дойде техния ред🤔❗
    Но наш герги-целувача дума не смее да обели‼️

    12:22 06.01.2026

  • 24 Дончо

    5 0 Отговор
    Даде пример в световен мащаб как се действа с неподчиняващ се! И вижте кой му се възхищават Делян Добрев и Делян Пеевски хора научени да действат по същия начин! Арестуваш, компрометираш и след това дори да го освободиш той е смачкан! Браво на Тръмп абсолютно българска практика без съображение със закон и имунитет! Закона на силния!

    12:27 06.01.2026

  • 25 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Дания да предава Гренландия на САЩ, в противен случай ще има кратки военни действия и пълно унищожение и капитулация на датските военни. Гренландия ще е свободна и част от САЩ - свиквайте!

    12:27 06.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 и сега

    3 0 Отговор
    я да чуя дежурните джендъри на работа в сайта как белгийците са копейки…

    12:36 06.01.2026

  • 28 Смешник

    3 1 Отговор
    Мадуро е гангстер а Тръмп е гълъб на мира според белгийския министър Тогава няма да се оплаквате ако евентуално чичо Дончо ви нападне

    12:37 06.01.2026

  • 29 555

    2 0 Отговор
    Какво ли е да си студент по международно право и да наблюдаваш световните процеси в последните години?!?! Дали ще има международно право докато стигнеш до дипломна работа?!?!

    12:46 06.01.2026

Новини по държави:
