Новини
Любопитно »
Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" ще става доктор

Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" ще става доктор

16 Октомври, 2025 10:37 511 3

  • джан микеле ратта-
  • ергенът: любов в рая-
  • доктор-
  • пловдивски университет-
  • медицина

"Ергенът" вече е първокурсник в Медицинския университет в Пловдив

Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" ще става доктор - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След като разтуптя сърцата на фенките в „Ергенът: Любов в рая“ и предизвика истинска буря от страсти, красивият българо-италианец Джан Микеле Ратта отново е в центъра на вниманието. Но този път причината не е любовен скандал, а изненадващо ново амплоа – ергенът ще става доктор, пише flagman.bg.

Джан Микеле вече е първокурсник в Медицинския университет в Пловдив, където редовно ходи на лекции и упражнения, въоръжен не с роза, а с учебници по анатомия, а колежки от горните курсове се обръщат след него по коридорите.

Романтичният герой от телевизионния екран очевидно е решил да смени предприемачеството с трудния живот на студент, а според запознати е много сериозен, амбициозен и страшно концентриран. След като години наред опитва какво ли не – от бизнес и политика – бе в листите на партия МЕЧ, през риалити слава, до модна кариера, сега Джани се насочва към най-благородната професия. Изглежда, че чаровникът е готов да „лекува сърца“, но този път съвсем буквално.

Джан Микеле от малък е бил под светлините на прожекторите. Още на 14 години пловдивският тийнейджър пробива в Милано. Носител е на титлата Световен детски модел за 2013 година, снимал се е в клипове на Криско и Мария Илиева и има черен колан по карате. Малкият Джани стана любимец на публиката и дори гостува при Гала в „На кафе“, където очарова всички с талант и усмивка.

Тази есен пловдивчанинът реши да се появи отново на малкия екран. Джан Микеле и неговата избраница Габриела Михайлова се превърнаха в единствената двойка, оцеляла след „Ергенът: Любов в рая“. Макар че по регламент трябваше да запазят отношенията си в тайна, двамата неведнъж бяха засичани по заведенията в Пловдив. За тях феновете казват, че са единствените истински влюбени, но критиците не са толкова сигурни.

Част от зрителите и участниците в предаването определиха връзката им като токсична заради силния контрол на Джан над Габриела, която често наричат безгласна буква.

Певицата Диона, известна с това, че не си мери думите, изригна срещу Джан Микеле с остри коментари по повод отношението му към Габи: „В началото той се представи като принципен, образован, от добро семейство. А всъщност това, което виждаме, е чиста еманация на балканско, селско поведение. Това не е любов, а избиване на комплекси!“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е стига де

    4 0 Отговор
    що за статия и с какви твърдения като факти започва... красив е според кой, разтуптял чии сърца?!? всеки, който го е виждал може да прецени, че това е един агресор, а хората с по-задълбочени в някои области познания, ще разчетат признаци на нарцисизъм и дори психопатия, а това е страшно и не знам кой психолог на предаването го е оценявал, ама който е да си хвърли дипломата веднага.

    10:41 16.10.2025

  • 2 Абе

    4 0 Отговор
    Опазил ни Господ!

    10:42 16.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.