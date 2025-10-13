Киара от "Ергенът" изпаднала в кома за три седмици: Наново се учих да говоря

Фолк певицата Киара, която придоби по-голяма популярност като риалити героиня в "Ергенът 3" и "Ергенът: Любов в рая", разкри ужасяваща лична история.
Преди малко повече от пет години младата жена е преминала през изпитание, което едва не ѝ е коствало живота, но за щастие не само се е разминала с най-лошото, а и се е възстановила. Когато била едва на 21 години блондинката се разболява тежко от менингит – диагноза, която за броени дни обръща живота ѝ с главата надолу. Състоянието ѝ се влошава дотолкова, че изпада в кома за цели три седмици.
"Абсолютно нищо не помня, било е нещо страшно. Когато се събудих, почти бях забравила да говоря. До такава степен ми бяха засегнати нервите и мозъкът", разказвала е изпълнителката.
След излизането от комата започва дълъг и мъчителен период на възстановяване. Година и половина Киара се учи отново да говори, да движи правилно мускулите си, да живее. Лекарите ѝ дават минимални шансове да оцелее и да се върне към пълноценния живот, но тя опровергава всички прогнози – с воля, вяра и подкрепата на близките си.
Сега Киара гледа на преживяното като на втори шанс. Старае се да живее максимално и да се наслаждава на всеки миг, пише plovdiv24.bg.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Това демонстрира надуваемата с ука.
14:32 13.10.2025
2 Май още има когнитивни проблеми
Не и трябва и да е много умна
Друго се изисква за да се гради кариера в тази професия която си е избрала и тя има всички данни
Да бъде успешна
14:36 13.10.2025
3 така е
14:40 13.10.2025
4 Карлос Друсар друсаното Карли
14:41 13.10.2025
5 Спиро
14:52 13.10.2025