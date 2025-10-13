Новини
Киара от "Ергенът" изпаднала в кома за три седмици: Наново се учих да говоря

13 Октомври, 2025 14:31 1 014 5

Фолк певицата разказва, че мозъкът и нервите ѝ били силно засегнати от комата

Киара от "Ергенът" изпаднала в кома за три седмици: Наново се учих да говоря - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фолк певицата Киара, която придоби по-голяма популярност като риалити героиня в "Ергенът 3" и "Ергенът: Любов в рая", разкри ужасяваща лична история.

Преди малко повече от пет години младата жена е преминала през изпитание, което едва не ѝ е коствало живота, но за щастие не само се е разминала с най-лошото, а и се е възстановила. Когато била едва на 21 години блондинката се разболява тежко от менингит – диагноза, която за броени дни обръща живота ѝ с главата надолу. Състоянието ѝ се влошава дотолкова, че изпада в кома за цели три седмици.

"Абсолютно нищо не помня, било е нещо страшно. Когато се събудих, почти бях забравила да говоря. До такава степен ми бяха засегнати нервите и мозъкът", разказвала е изпълнителката.

След излизането от комата започва дълъг и мъчителен период на възстановяване. Година и половина Киара се учи отново да говори, да движи правилно мускулите си, да живее. Лекарите ѝ дават минимални шансове да оцелее и да се върне към пълноценния живот, но тя опровергава всички прогнози – с воля, вяра и подкрепата на близките си.

Сега Киара гледа на преживяното като на втори шанс. Старае се да живее максимално и да се наслаждава на всеки миг, пише plovdiv24.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Фертилност за пари.

    Това демонстрира надуваемата с ука.

    14:32 13.10.2025

  • 2 Май още има когнитивни проблеми

    10 0 Отговор
    Но на нея не и трябва много да говори
    Не и трябва и да е много умна
    Друго се изисква за да се гради кариера в тази професия която си е избрала и тя има всички данни
    Да бъде успешна

    14:36 13.10.2025

  • 3 така е

    5 0 Отговор
    Ами, като имаш две-три мозъчни клетки, да загубиш една от тях си е опасно.

    14:40 13.10.2025

  • 4 Карлос Друсар друсаното Карли

    5 2 Отговор
    А сега Киарчето гледайте докъде е стигнала. Топ чyкалка! Питка за три кoчана, както обича да казва моят любим блогър Киро Брейка!

    14:41 13.10.2025

  • 5 Спиро

    5 0 Отговор
    Остави мозъка, важното е сисите да не са й пострадали..

    14:52 13.10.2025