Киара от "Ергенът" изпаднала в кома за три седмици: Наново се учих да говоря

Фолк певицата Киара, която придоби по-голяма популярност като риалити героиня в "Ергенът 3" и "Ергенът: Любов в рая", разкри ужасяваща лична история.

Преди малко повече от пет години младата жена е преминала през изпитание, което едва не ѝ е коствало живота, но за щастие не само се е разминала с най-лошото, а и се е възстановила. Когато била едва на 21 години блондинката се разболява тежко от менингит – диагноза, която за броени дни обръща живота ѝ с главата надолу. Състоянието ѝ се влошава дотолкова, че изпада в кома за цели три седмици.

"Абсолютно нищо не помня, било е нещо страшно. Когато се събудих, почти бях забравила да говоря. До такава степен ми бяха засегнати нервите и мозъкът", разказвала е изпълнителката.

След излизането от комата започва дълъг и мъчителен период на възстановяване. Година и половина Киара се учи отново да говори, да движи правилно мускулите си, да живее. Лекарите ѝ дават минимални шансове да оцелее и да се върне към пълноценния живот, но тя опровергава всички прогнози – с воля, вяра и подкрепата на близките си.

Сега Киара гледа на преживяното като на втори шанс. Старае се да живее максимално и да се наслаждава на всеки миг, пише plovdiv24.bg.