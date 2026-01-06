Новини
Петър Ганев: Въвеждането на еврото носи сигурност за паричната стабилност, но не решава дълбоките проблеми на страната

Петър Ганев: Въвеждането на еврото носи сигурност за паричната стабилност, но не решава дълбоките проблеми на страната

6 Януари, 2026 12:08

След като емоциите около смяната на валутата отшумят, идва моментът за сериозен разговор за дългосрочните цели на България – икономически, фискални и обществени, коментира още старши анализаторът от Института за пазарна икономика

Петър Ганев: Въвеждането на еврото носи сигурност за паричната стабилност, но не решава дълбоките проблеми на страната - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова

След техническия преход към еврото страната навлиза в решаващ период, в който стабилността вече не е даденост, а резултат от активни политики и трудни реформи. Това каза в ефира на „Твоят ден“ по Nova News старши анализаторът от Института за пазарна икономика Петър Ганев.

По думите му въвеждането на еврото носи сигурност за паричната стабилност, но не решава автоматично дълбоките структурни проблеми на страната. След като емоциите около смяната на валутата отшумят, идва моментът за сериозен разговор за дългосрочните цели на България – икономически, фискални и обществени.

„През последните 28 години успехът ни се дължеше на икономическата свобода, стабилните пари и достъпа до европейските пазари. Сега трябва да продължим по този път, но в условията на нова политическа и социална реалност“, посочи експертът.

Ганев подчерта, че България вече се сблъсква с проблемите на по-развитите държави – недостиг на работна ръка, застаряване на населението и нужда от по-висока производителност. Страната се доближава до 70% от средноевропейските доходи – праг, след който емиграционният натиск намалява, а започват да се усещат ползите от по-високия стандарт.

„Световната банка вече ни класифицира като богата страна. Това означава и нов тип предизвикателства – не просто да върнем децата в училище, а да гарантираме качествено образование; не просто да намалим безработицата, а да активираме хората, които са трайно извън пазара на труда“, коментира той.

Според анализатора членството в еврозоната е силен позитивен сигнал към инвеститорите, но то не е достатъчно. Политическата нестабилност, липсата на яснота за данъчната политика и присъствието на страната в „сивия списък“ за пране на пари остават сериозни спирачки.

„Излизането от сивия списък е важно, но то е по-скоро техническа стъпка. Не решава автоматично проблемите с корупцията и върховенството на закона“, подчерта Ганев и добави, че без стабилно управление няма как да се водят последователни дългосрочни политики.

Според експерта България има потенциал да върви към балансиран бюджет без повишаване на данъците и без трупане на дълг за бъдещите поколения.

„В идеална ситуация бихме могли да направим балансиран бюджет още сега, защото има елементи на прегряване в икономиката – особено в кредитирането и пазара на труда. На практика обаче това изисква време и ясен план“, посочи той.

Ганев припомни, че след въвеждането на валутния борд държавният дълг е бил сведен от около 80% до 20% от БВП – доказателство, че страната може да поддържа финансова дисциплина и без постоянни дефицити.

Според Института за пазарна икономика ключът към устойчив растеж е по-ефективна държава и пренасочване на ресурсите към човешкия капитал – образование, здравеопазване и производителност.

„Трябва да си поставим ясни, измерими цели – например да увеличим продължителността на живота или да подобрим резултатите по PISA, а не просто да гоним процент от БВП за дадена сфера“, заяви Ганев.

Еврото не е гаранция за по-високи доходи, но създава условия за ускорено развитие, каза още експертът. Според него е напълно възможно в рамките на едно поколение България да достигне средноевропейските нива на доходи.

„Амбициозната, но постижима цел е през 2026 г. да сме най-бързо растящата икономика в еврозоната, а в следващите години да се наредим сред страните от Централна Европа – Словакия, Литва, Хърватия“, каза той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е пълен профан

    13 1 Отговор
    По голяма сигурност за паричната стабилност от валутния борд НЯМА!

    Коментиран от #20

    12:10 06.01.2026

  • 2 Не се страхувайте

    6 2 Отговор
    при такова развитие на събитията по света скоро ще заменим еврото с турската лира

    Коментиран от #14

    12:12 06.01.2026

  • 3 Иван

    7 0 Отговор
    Единственото хубаво нещо е че няма да се случи друга КТБ и хората ще останат без пари но Пеевски отдавна знае това сигурно ще намери други начини на изгоди

    12:13 06.01.2026

  • 4 хи хи

    8 1 Отговор
    Имало два рейса инвеститори чакат на границата, някой да иде да ги посрещне. С тях имало отделен рейс натоварен с евро. хи хи хи

    12:13 06.01.2026

  • 6 То няма как

    7 1 Отговор
    Хем да не работиш, хем да получаваш. Този проблем няма как да се реши със смяна на валутата. Иначе щяхме да я сменяме всяка седмица.

    Ще сменям наличните средства в средата на месеца. Дотогава плащам в лева и изисквам ресто в лева. Обичам да ми е лесно.

    Коментиран от #10

    12:14 06.01.2026

  • 7 тате носи мама меси

    3 1 Отговор
    ама друг път

    12:15 06.01.2026

  • 8 Ние

    5 1 Отговор
    Еврото ни Е.М.!

    12:16 06.01.2026

  • 9 Който си мрънка все ще си мрънка

    3 4 Отговор
    Това го знае даже Божинката.

    12:17 06.01.2026

  • 10 Да ти обадя

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "То няма как":

    Даже и да не искаш, вече масово се връща ресто в лева. Просто няма достатъчно кеш левро в циркулация. Eдин месец превалутиране издействали бо...луците от ППДБ - задминават и Тиквите по натягане пред Брюксел.

    Коментиран от #15

    12:18 06.01.2026

  • 11 нннн

    6 2 Отговор
    Забелязвате ли как омекват мненията на разни ...исти. От твърдото ,,Всичко ще е цветя и рози в еврозоната", минават на ,,Да, ама има проблеми, и от нас зависи".
    Очаквам след два месеца ,,Абе, по- лошо стана, но народът е виновен. Лош матрял".
    Б.клyци!

    12:19 06.01.2026

  • 12 ти да видиш

    5 1 Отговор
    Тези ги обяснявай на Пампарцумян :) и на Димитър Радев. На Бойко няма нужда, той още не знае, какво значи национална валута... Нали имало само ползи от еврото? Много бързо сменихте плочата.

    12:20 06.01.2026

  • 13 Роки

    8 2 Отговор
    Поредния серсем, който ни убеждава, че тамън сме влезли в "Клуба на богатите", ама всъщност там вече нямало богати, а имало огромни неплатени сметки.

    12:20 06.01.2026

  • 14 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не се страхувайте":

    Кажи колко милиона турски лири си си купил. Да се посмеем заедно.

    12:21 06.01.2026

  • 15 Да ти обадя

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да ти обадя":

    Затова съм си изместил срока за смяна на моите средства в средата на месеца. Като дадат пенсиите за януари ще се изсипе още евро на пазара. Левовете ще намалеят заради финансиране на потреблението. Ако за мен или теб това е еднократно действие с точна дата за финансовата система това е процес с определена продължителност. Няма място за притеснение.

    12:27 06.01.2026

  • 16 Хаха

    3 1 Отговор
    Какъв достъп имаме до европейските пазари,като всичко внасяме, само злато и пари изнасяме...Колко още ще продължи това недоразумение ЕС

    12:31 06.01.2026

  • 17 Удариха ми гумата

    4 1 Отговор
    Защото зададох въпрос.Сутринта онзи- банкера с редките зъби, директно каза в ефир,на въпрос,на водещия.Оказа се,че ако нямаш открита сметка в същатабанка,освен че трябва да изтеглиш формуляр в 3 броя,който да попълниш,ти удържат такса превалутиране.Та кое е вярното: Това ,което ни казват по медиите - безплатно,по фиксиран курс,или арменеца ни каза истината.Не слагат такса,ако откриеш сметка и ги внесеш при тях.Някой да е обменял в кеш,да каже какво се случва.

    12:33 06.01.2026

  • 18 Феникс

    4 0 Отговор
    Този преход към еврото решава само един проблем, прави ни тотално зависими! Колонизацията ни със тази процедура е напълно завършена! По глупавите и промити хорица наричат това преход, аз бих казал че това е планомерно унишожаване и подчиняване на нашата държава, целящо обслужването на чужди финансови и геополитически интереси!

    12:34 06.01.2026

  • 20 Феникс

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя е пълен профан":

    Абе има, ако се наричаш САЩ , можеш да крадеш и избиваш другите народи безнаказано, и след това да си напечаташ доларчета без покритие!

    12:40 06.01.2026

  • 21 Господари на ефира

    0 0 Отговор
    Айде бе

    12:41 06.01.2026

  • 23 павела митова

    0 0 Отговор
    ганев, ганьо пълен т@шак си но ти трябва да си го знаеш ,нали

    12:43 06.01.2026

  • 24 Евраджиите

    0 0 Отговор
    Евраджиите са фашисти!

    12:49 06.01.2026

