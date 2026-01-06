Новини
Любопитно »
Актьорът Павел Владимиров сигнализира за долна кражба (ВИДЕО)

Актьорът Павел Владимиров сигнализира за долна кражба (ВИДЕО)

6 Януари, 2026 11:59 1 038 5

  • актьор-
  • водещ-
  • павел владимиров-
  • кражба

Водещият се оплака, че велосипедът му е бил откраднат

Актьорът Павел Владимиров сигнализира за долна кражба (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Празниците преминаха със солидна доза разочарование за Павел Владимиров. Популярният актьор и водещ се събуди на 1 януари 2026 г. без велосипеда си, откраднат от входа на кооперацията му.

Владимиров публикува видео от „мястото на престъплението“ – ниша във входа, където зеленото му колело редовно било паркирано. Десетки коментари заваляха към видеото, осъждащи наглостта на грабителите.

Актьорът подчерта, че велосипедът не е скъп, но е безценен за него, защото му е подарен преди 10 години от партия „Зелените“, заради участието му в екологични теми по БНТ.

„Не беше ново това колело, но си беше добро – с дискови спирачки, зелено на цвят... Как тези тъпанари не се страхуват от възмездие!“, възмущава се още Павел Владимиров и добавя: „Пазете си вещите, но явно не можем да ги опазим“.

Той отправи предупреждение към последователите си да не оставят дори „невидими“ вещи без надзор, защото крадците не подбират.

Водещият не споделя дали е подал сигнал към органите на реда


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ало,сайта?

    8 0 Отговор
    Вчера, на комшиите им счупиха пощата във входа.Предният ден, жената,която продава пици отвън пред Кауфланд я излъгаха и и върнаха 2 евро по-малко.Онзи ден, на паркинга пред общината, на домоуправителя му счупиха страничното огледало.Да ви дам имената и адресите и да напишете статия за тях,а?

    12:05 06.01.2026

  • 2 Ами

    4 0 Отговор
    Друтия път ще му изчезне и тротинетката

    12:06 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 маестро,музика

    3 0 Отговор
    А някой кара кооолееело,а някой кара коо лее лоооо

    12:08 06.01.2026

  • 5 МЪСК

    4 0 Отговор
    НЕ подаваш никаква жалба или сигнал. След 14-15 дни ще излезе на обява в заложните къщи. Отиваш на място , викаш патрул и си го взимаш или си го купуваш от заложната. Два пъти ми крадоха едно и също колело. И двата пъти го открих така. Вторият път обаче си го откупих от заложната. Крадците не се крият изобщо и още по-сранното е че, заложната моментално казва три имена и контакти на крадеца. Тоест веднага го откриват но, не му пука изобщо.

    12:13 06.01.2026