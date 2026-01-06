Актьорът Павел Владимиров сигнализира за долна кражба (ВИДЕО)

Празниците преминаха със солидна доза разочарование за Павел Владимиров. Популярният актьор и водещ се събуди на 1 януари 2026 г. без велосипеда си, откраднат от входа на кооперацията му.

Владимиров публикува видео от „мястото на престъплението“ – ниша във входа, където зеленото му колело редовно било паркирано. Десетки коментари заваляха към видеото, осъждащи наглостта на грабителите.

Актьорът подчерта, че велосипедът не е скъп, но е безценен за него, защото му е подарен преди 10 години от партия „Зелените“, заради участието му в екологични теми по БНТ.

„Не беше ново това колело, но си беше добро – с дискови спирачки, зелено на цвят... Как тези тъпанари не се страхуват от възмездие!“, възмущава се още Павел Владимиров и добавя: „Пазете си вещите, но явно не можем да ги опазим“.

Той отправи предупреждение към последователите си да не оставят дори „невидими“ вещи без надзор, защото крадците не подбират.

Водещият не споделя дали е подал сигнал към органите на реда