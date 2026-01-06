Новини
Литва заяви готовност да изпрати военен контингент в Украйна
Литва заяви готовност да изпрати военен контингент в Украйна

6 Януари, 2026 12:04, обновена 6 Януари, 2026 12:04 963 42

До 150 литовски войници могат да бъдат включени в гаранциите за сигурност след постигане на мир

Литва заяви готовност да изпрати военен контингент в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литва е подготвена да изпрати до 150 военнослужещи, както и оръжия и военна техника в Украйна в рамките на бъдещи гаранции за сигурност. Това заяви Аста Скайсгирите, съветник на президента на балтийската държава, в интервю за радиостанцията „Žinių Radijas“, цитирано от ТАСС, предава Фокус.

„Подкрепяме възможно най-устойчиви и дългосрочни гаранции за Украйна и сме готови да се включим със собствен контингент“, посочи тя. По думите ѝ, след сключване на мир Литва би могла да изпрати в Украйна до 150 войници, снабдени с оръжие и необходимото военно оборудване.

Скайсгирите уточни, че в момента западните държави обсъждат модел за предоставяне на гаранции за сигурност на Киев за период между 15 и 30 години. Тя напомни още, че Вилнюс вече е поел ангажимент да осигурява военна помощ за Украйна в размер, равняващ се на 0,25% от брутния вътрешен продукт на Литва.

„Ние спазваме този ангажимент“, подчерта съветникът на литовския президент.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    36 40 Отговор
    Първите кандидати за самоубийство.

    12:08 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия и те

    26 0 Отговор
    нали са от кypoлациятa на най-желаещите. Чудя се плужека фостафка с водопада къде спи?

    12:09 06.01.2026

  • 6 Посмях се на воля

    28 2 Отговор
    Хахахаха

    12:09 06.01.2026

  • 7 ДългоИме

    32 2 Отговор
    Олеле-мале, балтийското "тигърче" Литва готова да изпрати 150 "помощника" на У(к)срайна! "Голяма" помощ, няма що - затова казват "барабар Петко с четата"!

    Коментиран от #28, #42

    12:09 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гончар Романенко

    30 3 Отговор
    Цялата литовска армия?
    Всичките 150 човека?!

    12:12 06.01.2026

  • 12 Литва заяви готовност

    21 0 Отговор
    Е като да кажеш, че заек ще нападне вълк

    12:13 06.01.2026

  • 13 Гръм и мълнии

    21 0 Отговор
    Щели да изпращат едно такси хора🤣

    12:13 06.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 В Литва

    16 1 Отговор
    Управляват 20-24 годишни дрогирани зетърчета. Нещо друго ли очаквате от тези малоумни пишлемета ?

    12:14 06.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Театър "Сълза и смях 🎭"

    16 0 Отговор
    Да бяха написали,че ще изпратят 150 души обслужващ персонал, нямаше да се смеем толкова.

    12:15 06.01.2026

  • 19 Хасковски каунь

    15 0 Отговор
    Дано и ние не се изтъпанчим, че ще има много "Хумор и сатира"

    12:16 06.01.2026

  • 20 Феникс

    15 0 Отговор
    Тази статийка ме разсмя от сърце! Това е все едно ние да изпратим армията си срещу Русия! Ние имаме всичко на всичко 20 000 армия , която бих нарекъ кетъринг персонал! Когато им правиха учения в центраен балкан, само ми се пречкаха в краката, тези чичковци със шкембета и се налагаше да ги заобикалям като колчета милите!

    12:17 06.01.2026

  • 21 Статистика

    20 0 Отговор
    Ако Литва изпрати 150 войници, значи с във Вилнюс ще остане само началникът на генералния им щаб.

    12:17 06.01.2026

  • 22 Отреазвяващ

    1 3 Отговор
    Путин ми се обади с въпрос;
    -Дай тф на някоя врачка,страх ме е.

    12:18 06.01.2026

  • 23 Янек

    10 0 Отговор
    Еми да изпратят, руснаците ще ги убият до един за 48 часа!

    12:18 06.01.2026

  • 24 Смях в залата

    13 0 Отговор
    Следващият квартал на Москва, щял да изпраща войници🤣🤣🤣

    12:19 06.01.2026

  • 25 Не,че нещо,ама...

    14 0 Отговор
    Щеше да е смешно,ако не беше трагично.

    12:20 06.01.2026

  • 26 дядото

    15 0 Отговор
    литва явно засилва готовността си да се върне в състава на русия

    12:21 06.01.2026

  • 27 Стига бе

    13 0 Отговор
    Трудно ми е да се сетя за по-стабилна гаранция. Те им казаха, че чужди войски няма да има, те продължават да си фантазират и то джуджетата

    12:21 06.01.2026

  • 28 Мухаа ха!

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДългоИме":

    Ако изпратят 150 военнослужещи,в казармата им,ще остане само едно отделение за охрана на сградите.Д,ва и мър шавите пинчери,д,ва! Колкото по дребно,по силно квичи! Ако не са подаянията от Акушерката,ще питат къде акат гладните.

    12:23 06.01.2026

  • 29 Бира "Балтика"

    9 0 Отговор
    В Кремъл сигурно си умират от страх (или от смях).

    12:30 06.01.2026

  • 30 Ник. А

    8 0 Отговор
    Балтийските джуджета с Наполеон в комплекс всичките

    12:30 06.01.2026

  • 31 Порно

    6 0 Отговор
    Ние можем да изпратим взвод за химическа защита, иначе казано - баняджии.

    12:30 06.01.2026

  • 32 Путин

    3 0 Отговор
    хъ хъ хъ хъ ........що за безобразия.Кой разпореди това.Ако ще се шегуваме.....

    12:32 06.01.2026

  • 33 Дас Хаген

    6 1 Отговор
    Трябва ли ви да почерните 150 майки!

    12:32 06.01.2026

  • 34 за курбан

    6 0 Отговор
    Литва е подготвена да изпрати до 150 военнослужещи

    12:33 06.01.2026

  • 35 Ха ха

    5 1 Отговор
    Тия па умерлаци къде се нареждат между шамарите.

    12:33 06.01.2026

  • 36 истински храбреци

    6 1 Отговор
    Литва ще спаси нато и ес.Да започваме да ги финансираме в името на победата на четвъртия еврорайх..

    12:34 06.01.2026

  • 37 Дедо

    3 2 Отговор
    То ще е на разменни начала, Русия ще прати войски в Литва.

    12:42 06.01.2026

  • 38 Стела

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бащата на някаква Саяна":

    Хайде засрами се вече! Ни в клин, ни в ръкав под всяка статия се занимаваш с нещастието, сполетяло един човек! Ти шофьора, който уби детето му ли си?

    12:42 06.01.2026

  • 39 Крали Марко

    2 2 Отговор
    Щом САЩ окупират западното полукълбо, СССР ще си върне сверата си на влияние в источното. По почина на операзията в Венецуела , в балтийските страни ще има воення операцея тъй като...." произвеждат тонове наркотици и ги внасят в СССР" ето ти причина, а доказвай че нее така.

    12:44 06.01.2026

  • 40 Карго 200

    3 1 Отговор
    Удар с М142 HIMARS беше насочен към голяма група руска пехота и леки превозни средства на път на юг от Покровск. Видеото в платформата" Х "показва точни попадения координирани в реално. Операторите на разузнавателен украйнски дрон дават координатите по радиото,а секунди след това-експлозията и всичко е на въглен.

    12:48 06.01.2026

  • 41 Зинаденко

    0 1 Отговор
    Украйна е заличена от картата, но повечето хора не го знят още!

    12:51 06.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

