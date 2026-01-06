Литва заяви готовност да изпрати военен контингент в Украйна

Литва е подготвена да изпрати до 150 военнослужещи, както и оръжия и военна техника в Украйна в рамките на бъдещи гаранции за сигурност. Това заяви Аста Скайсгирите, съветник на президента на балтийската държава, в интервю за радиостанцията „Žinių Radijas“, цитирано от ТАСС, предава Фокус.
„Подкрепяме възможно най-устойчиви и дългосрочни гаранции за Украйна и сме готови да се включим със собствен контингент“, посочи тя. По думите ѝ, след сключване на мир Литва би могла да изпрати в Украйна до 150 войници, снабдени с оръжие и необходимото военно оборудване.
Скайсгирите уточни, че в момента западните държави обсъждат модел за предоставяне на гаранции за сигурност на Киев за период между 15 и 30 години. Тя напомни още, че Вилнюс вече е поел ангажимент да осигурява военна помощ за Украйна в размер, равняващ се на 0,25% от брутния вътрешен продукт на Литва.
„Ние спазваме този ангажимент“, подчерта съветникът на литовския президент.
12:08 06.01.2026
12:09 06.01.2026
12:09 06.01.2026
12:09 06.01.2026
11 Гончар Романенко
Всичките 150 човека?!
12:12 06.01.2026
12:13 06.01.2026
12:13 06.01.2026
12:14 06.01.2026
12:15 06.01.2026
12:16 06.01.2026
12:17 06.01.2026
12:17 06.01.2026
22 Отреазвяващ
-Дай тф на някоя врачка,страх ме е.
12:18 06.01.2026
12:18 06.01.2026
12:19 06.01.2026
12:20 06.01.2026
12:21 06.01.2026
12:21 06.01.2026
До коментар #7 от "ДългоИме":Ако изпратят 150 военнослужещи,в казармата им,ще остане само едно отделение за охрана на сградите.Д,ва и мър шавите пинчери,д,ва! Колкото по дребно,по силно квичи! Ако не са подаянията от Акушерката,ще питат къде акат гладните.
12:23 06.01.2026
12:30 06.01.2026
12:30 06.01.2026
12:30 06.01.2026
12:32 06.01.2026
12:32 06.01.2026
12:33 06.01.2026
12:33 06.01.2026
12:34 06.01.2026
12:42 06.01.2026
До коментар #14 от "Бащата на някаква Саяна":Хайде засрами се вече! Ни в клин, ни в ръкав под всяка статия се занимаваш с нещастието, сполетяло един човек! Ти шофьора, който уби детето му ли си?
12:42 06.01.2026
12:44 06.01.2026
12:48 06.01.2026
12:51 06.01.2026
