Литва заяви готовност да изпрати военен контингент в Украйна

Литва е подготвена да изпрати до 150 военнослужещи, както и оръжия и военна техника в Украйна в рамките на бъдещи гаранции за сигурност. Това заяви Аста Скайсгирите, съветник на президента на балтийската държава, в интервю за радиостанцията „Žinių Radijas“, цитирано от ТАСС, предава Фокус.

„Подкрепяме възможно най-устойчиви и дългосрочни гаранции за Украйна и сме готови да се включим със собствен контингент“, посочи тя. По думите ѝ, след сключване на мир Литва би могла да изпрати в Украйна до 150 войници, снабдени с оръжие и необходимото военно оборудване.

Скайсгирите уточни, че в момента западните държави обсъждат модел за предоставяне на гаранции за сигурност на Киев за период между 15 и 30 години. Тя напомни още, че Вилнюс вече е поел ангажимент да осигурява военна помощ за Украйна в размер, равняващ се на 0,25% от брутния вътрешен продукт на Литва.

„Ние спазваме този ангажимент“, подчерта съветникът на литовския президент.