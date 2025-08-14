Честа грешка при сресването е виновна за омазняването на косата

Сертифицираният трихолог Рейчъл Валънтайн предупреди, че често срещана грешка при използването на четка за коса може да доведе до по-бързо омазняване на косата. Специалистката, която споделя съвети за грижа за косата в TikTok, коментира случай на потребителка, оплакала се, че косата ѝ изглежда мазна само ден след измиване.

По думите ѝ проблемът често е свързан с две подценявани причини – неправилно време на къпане и неподдържана четка за коса. Валънтайн обясни, че лягането с влажна коса може да увеличи омазняването ѝ, особено ако не е подсушена със сешоар. Според нея, при изсушаване себумът на скалпа се изпарява по-бързо, което забавя омазняването. Тя препоръчва използване на топлозащитен продукт и умерена температура, като дори частичното подсушаване в корените може да има положителен ефект.

Втората честа грешка е използването на мръсна четка за коса. Бактериите, натрупани по нея, могат лесно да се пренесат върху току-що измита коса, връщайки замърсяванията и себума обратно по дължината и скалпа.

Експертите изтъкват, че спането с мокра коса крие и други рискове – повишена чупливост, развитие на бактерии и раздразнения на скалпа. Трихологът Бриджет Хил, цитирана от British Vogue, пояснява, че влакната на мократа коса са по-крехки и триенето им във възглавницата може да причини разкъсвания и увреждания. Дерматологът Хадли Кинг допълва, че водата временно нарушава водородните връзки в протеиновата структура на косъма, което повишава еластичността и прави косата по-податлива на накъсване.

Специалистите препоръчват избягване на честото заспиване с влажна коса. За допълнителна защита може да се използва калъфка от сатен или коприна, които намаляват триенето. Леките плитки или свободно сплетени коси са подходящи за прави коси, които да бъдат предпазени през нощта.