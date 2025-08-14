Новини
Любопитно »
Честа грешка при сресването е виновна за омазняването на косата

Честа грешка при сресването е виновна за омазняването на косата

14 Август, 2025 16:31 641 1

  • сресване-
  • четка-
  • четка за коса-
  • омазняване на косата-
  • мазна коса

Трихолог сподели грешка, която мнозина правят без да осъзнават в грижата за косата

Честа грешка при сресването е виновна за омазняването на косата - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сертифицираният трихолог Рейчъл Валънтайн предупреди, че често срещана грешка при използването на четка за коса може да доведе до по-бързо омазняване на косата. Специалистката, която споделя съвети за грижа за косата в TikTok, коментира случай на потребителка, оплакала се, че косата ѝ изглежда мазна само ден след измиване.

По думите ѝ проблемът често е свързан с две подценявани причини – неправилно време на къпане и неподдържана четка за коса. Валънтайн обясни, че лягането с влажна коса може да увеличи омазняването ѝ, особено ако не е подсушена със сешоар. Според нея, при изсушаване себумът на скалпа се изпарява по-бързо, което забавя омазняването. Тя препоръчва използване на топлозащитен продукт и умерена температура, като дори частичното подсушаване в корените може да има положителен ефект.

Втората честа грешка е използването на мръсна четка за коса. Бактериите, натрупани по нея, могат лесно да се пренесат върху току-що измита коса, връщайки замърсяванията и себума обратно по дължината и скалпа.

Експертите изтъкват, че спането с мокра коса крие и други рискове – повишена чупливост, развитие на бактерии и раздразнения на скалпа. Трихологът Бриджет Хил, цитирана от British Vogue, пояснява, че влакната на мократа коса са по-крехки и триенето им във възглавницата може да причини разкъсвания и увреждания. Дерматологът Хадли Кинг допълва, че водата временно нарушава водородните връзки в протеиновата структура на косъма, което повишава еластичността и прави косата по-податлива на накъсване.

Специалистите препоръчват избягване на честото заспиване с влажна коса. За допълнителна защита може да се използва калъфка от сатен или коприна, които намаляват триенето. Леките плитки или свободно сплетени коси са подходящи за прави коси, които да бъдат предпазени през нощта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.