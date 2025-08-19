83-годишният Харисън Форд призна какво още го държи в Холивуд

Холивудската легенда Харисън Форд за първи път в кариерата си получи номинация за награда „Еми“, което стана повод за равносметка относно истинските движещи сили в неговия професионален път.

Актьорът, чиято кариера обхваща повече от пет десетилетия и включва знакови роли в поредиците „Индиана Джоунс“ и „Междузвездни войни“, сподели пред Fox News Digital на червения килим в Лос Анджелис, че номинацията му за най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал за участието му в „Shrinking“ е приятна, но не е това, което го мотивира най-силно. „Приятно е, оценявам вниманието и оценявам предложението. Това е удовлетворяващо, но истинското удоволствие за мен е в самата работа“, подчертава Форд.

Въпреки огромния успех и десетките награди, Харисън Форд винаги е отдавал най-голямо значение на творческия процес. Той обяснява, че именно мистерията и неизвестното в работата го държат вдъхновен и активен. „Най-интересното е да не знаеш какво предстои, кой какво ще направи. Прекрасно е да си жив и да работиш нещо, което те държи в напрежение — наистина се страхуваш да не останеш без работа,“ казва актьорът. Според един от най-видните ветерани в Холивуд в момента, тръпката от неизвестното прави всеки ден динамичен и зареден с енергия.

На събитието той бе придружен от колежката си Джесика Уилямс, която сподели, че и за нея неизвестното в работата е най-вълнуващата част. Форд отдели специално внимание и на сценаристите на „Shrinking“, които по негови думи са му помогнали да разшири творческия си диапазон, тъй като им се доверява напълно.

По време на разговора стана ясно и че е пропуснал купона по случай финала на снимките на сериала, който продължил до три сутринта — актьорът коментира с усмивка, че подобни неща не са му чужди.

В началото на кариерата си Харисън Форд е чул, че няма бъдеще в Холивуд. През 60-те години директор на новия талант в Columbia Pictures го извиква в офиса си и му заявява, че няма шанс да стане звезда. По това време Форд работи на договор за 150 долара на седмица, а от него се очаква дори да промени визията и името си — включително да се подстриже като Елвис Пресли, което той категорично отказва. Ръководителят дори нарича „Харисън Форд“ твърде претенциозно име за млад актьор.

Днес Харисън Форд е сред най-разпознаваемите имена в киноиндустрията, но самият той признава, че никога не е очаквал или дори търсел тази степен на слава.