Новини
Любопитно »
83-годишният Харисън Форд призна какво още го държи в Холивуд

83-годишният Харисън Форд призна какво още го държи в Холивуд

19 Август, 2025 18:00 491 4

  • харисън форд-
  • актьор-
  • актьорство-
  • холивуд-
  • професия-
  • пенсиониране

Филмовият ветеран, който получи първата си номинация за награда "Еми", все още не иска да се пенсионира от актьорството

83-годишният Харисън Форд призна какво още го държи в Холивуд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската легенда Харисън Форд за първи път в кариерата си получи номинация за награда „Еми“, което стана повод за равносметка относно истинските движещи сили в неговия професионален път.

Актьорът, чиято кариера обхваща повече от пет десетилетия и включва знакови роли в поредиците „Индиана Джоунс“ и „Междузвездни войни“, сподели пред Fox News Digital на червения килим в Лос Анджелис, че номинацията му за най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал за участието му в „Shrinking“ е приятна, но не е това, което го мотивира най-силно. „Приятно е, оценявам вниманието и оценявам предложението. Това е удовлетворяващо, но истинското удоволствие за мен е в самата работа“, подчертава Форд.

Въпреки огромния успех и десетките награди, Харисън Форд винаги е отдавал най-голямо значение на творческия процес. Той обяснява, че именно мистерията и неизвестното в работата го държат вдъхновен и активен. „Най-интересното е да не знаеш какво предстои, кой какво ще направи. Прекрасно е да си жив и да работиш нещо, което те държи в напрежение — наистина се страхуваш да не останеш без работа,“ казва актьорът. Според един от най-видните ветерани в Холивуд в момента, тръпката от неизвестното прави всеки ден динамичен и зареден с енергия.

На събитието той бе придружен от колежката си Джесика Уилямс, която сподели, че и за нея неизвестното в работата е най-вълнуващата част. Форд отдели специално внимание и на сценаристите на „Shrinking“, които по негови думи са му помогнали да разшири творческия си диапазон, тъй като им се доверява напълно.

По време на разговора стана ясно и че е пропуснал купона по случай финала на снимките на сериала, който продължил до три сутринта — актьорът коментира с усмивка, че подобни неща не са му чужди.

В началото на кариерата си Харисън Форд е чул, че няма бъдеще в Холивуд. През 60-те години директор на новия талант в Columbia Pictures го извиква в офиса си и му заявява, че няма шанс да стане звезда. По това време Форд работи на договор за 150 долара на седмица, а от него се очаква дори да промени визията и името си — включително да се подстриже като Елвис Пресли, което той категорично отказва. Ръководителят дори нарича „Харисън Форд“ твърде претенциозно име за млад актьор.

Днес Харисън Форд е сред най-разпознаваемите имена в киноиндустрията, но самият той признава, че никога не е очаквал или дори търсел тази степен на слава.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски селянин,

    4 1 Отговор
    Е умирачката по биологичен път ще го пенсионира...

    18:03 19.08.2025

  • 2 Великолепен актьор.

    7 0 Отговор
    Да е жив и здрав!

    18:06 19.08.2025

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    Ако се пенсионира, ще се чуди после какво да прави. Един вид това го държи жив.

    18:18 19.08.2025

  • 4 То си пише.....!Ама....

    0 0 Отговор
    Парите

    18:21 19.08.2025