Долф Лундгрен съживява героя си от "Роки" в София

Долф Лундгрен отново ще трябва да сложи боксовите ръкавици, този път в София и за снимките на нов драматичен екшън, предава „Телеграф“.

Звездата на световното кино вече няколко пъти е снимал у нас филми, а сега се готви да възобнови една от големите легенди на спортните екшъни – Иван Драго, който битува като може би най-злия враг на Роки.

За пръв път образът на Иван Драго, игран от Долф Лундгрен, се появи през 1985 г. в „Роки IV”. Там той изигра боксьор от Съветския съюз, който пребива до смърт Аполо Крийд. След това Роки Балбоа (Силвестър Сталоун) го побеждава в драматичен и кървав мач. Години по-късно Слай започна нова поредица, този път в нея основно действащо лице е Адонис Крийд, синът на загиналия боксьор. Във втората част Адонис се изправя срещу Виктор Драго (игран от Флориан Мунтеану), син на Иван Драго.

Сега Сталоун и Лундгрен замислят нов филм, който носи работното заглавие „Драго“. В него основни роли ще имат Мунтеану и Лундгрен, който игра баща му в „Крийд 2“.

Очаква се снимките да бъдат в София, където бе заснет и "Крийд". Сценарият още е в подготовка, но е много вероятно нещата да бъдат ускорени следващата година, като желанието е да се снима в по-студен сезон, за да има естествен мрак и студенина на екрана.

Долф Лундгрен няколко пъти е посещавал страната ни за снимки. Тук е провеждал и някои подготовки за екшъните си, като у нас има и спаринг партньори в битките.