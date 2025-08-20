Новини
Долф Лундгрен съживява героя си от "Роки" в София

20 Август, 2025 15:31 670 4

  • долф лундгрен-
  • силвестър сталоун-
  • крийд-
  • роки-
  • враг-
  • злодей-
  • софия-
  • филм-
  • снимки

Очаква се снимките на новия филм да се проведат отново в столицата

Долф Лундгрен съживява героя си от "Роки" в София - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Долф Лундгрен отново ще трябва да сложи боксовите ръкавици, този път в София и за снимките на нов драматичен екшън, предава „Телеграф“.

Звездата на световното кино вече няколко пъти е снимал у нас филми, а сега се готви да възобнови една от големите легенди на спортните екшъни – Иван Драго, който битува като може би най-злия враг на Роки.

За пръв път образът на Иван Драго, игран от Долф Лундгрен, се появи през 1985 г. в „Роки IV”. Там той изигра боксьор от Съветския съюз, който пребива до смърт Аполо Крийд. След това Роки Балбоа (Силвестър Сталоун) го побеждава в драматичен и кървав мач. Години по-късно Слай започна нова поредица, този път в нея основно действащо лице е Адонис Крийд, синът на загиналия боксьор. Във втората част Адонис се изправя срещу Виктор Драго (игран от Флориан Мунтеану), син на Иван Драго.

Сега Сталоун и Лундгрен замислят нов филм, който носи работното заглавие „Драго“. В него основни роли ще имат Мунтеану и Лундгрен, който игра баща му в „Крийд 2“.

Очаква се снимките да бъдат в София, където бе заснет и "Крийд". Сценарият още е в подготовка, но е много вероятно нещата да бъдат ускорени следващата година, като желанието е да се снима в по-студен сезон, за да има естествен мрак и студенина на екрана.

Долф Лундгрен няколко пъти е посещавал страната ни за снимки. Тук е провеждал и някои подготовки за екшъните си, като у нас има и спаринг партньори в битките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Едни и същи тъпашки и банални филми

    5 0 Отговор
    Не са интересни тея отдавна

    15:34 20.08.2025

  • 2 да ти кажа

    5 0 Отговор
    нема филм който е сниман в България и да става за гледане, независимо от актьорския състав!

    15:40 20.08.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Поредната боза с тупаници.

    16:21 20.08.2025

  • 4 Хейт

    4 0 Отговор
    Ще снимат филм за жълти стотинки .

    16:21 20.08.2025