Памела Андерсън сподели как се е влюбила в Лиам Нийсън

Памела Андерсън сподели как се е влюбила в Лиам Нийсън

21 Август, 2025 18:58 655 5

Актьорите имали поразителна химия на екрана, която се пренесла и в истинския живот

Памела Андерсън сподели как се е влюбила в Лиам Нийсън - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Памела Андерсън предизвика вълнение в Холивуд с откровено признание, че работата ѝ с Лиам Нийсън по римейка на „Голо оръжие“ е породила неочаквана искра между двамата. Само преди няколко седмици стана ясно, че двамата актьори са във връзка.

Андерсън описа преживяването от снимките с Нийсън като изключително приятно, подчертавайки, че той е „истински джентълмен, мил и щедър, комплиментарен и подкрепящ – човек, в когото няма как да не се влюбиш“. Тя призна, че първоначално е била нервна, но актьорът е направил атмосферата на снимачната площадка лека и позитивна.

Бившият модел разкри, че връзката им е надхвърлила работните взаимоотношения. Според нея Лиам Нийсън има чувство за хумор и на репетициите двамата често са се забавлявали и смеели.

Спекулациите около романтичните отношения между Памела Андерсън и Лиам Нийсън започнаха по време на промоцията на филма, чиято премиера беше на 1 август. Двойката беше заснета да се целува на червения килим в Ню Йорк и Лондон, а през юли близки до тях източници потвърдиха, че имат връзка.

По думите на източник на списание PEOPLE, отношенията им са „искрени“ и макар да са в начален етап, двамата са силно привлечени един от друг. Други източници споделят, че Памела Андерсън често разказва на приятели колко е впечатлена от жестовете на Нийсън, който изпраща цветя и прекарва време с нейните синове и кучета.

Въпреки популярността им, двамата предпочитат да пазят личния си живот далеч от публичното внимание, като прекарват времето си основно в дома на звездата от "Спасители на плажа" в Канада.

Двамата предизвикаха сензация и по време на промоционално събитие в Берлин, където пресъздадоха емблематичната сцена от „Титаник“. Клипът стана вирусен в социалните мрежи и породи множество коментари относно тяхната химия на екрана и извън него.

Памела Андерсън и Лиам Нийсън получиха подкрепа не само от фенове, но и от популярни имена, сред които телевизионният водещ Анди Коен, близък приятел на покойната съпруга на Нийсън Наташа Ричардсън. В ефира на „Andy Cohen Live“ той изрази одобрение за новата връзка, като посочи, че Памела му напомня по дух на Ричардсън и че двамата с Нийсън „се сработват добре заедно“. Коен определи актрисата като „силна личност, която е преосмислила и преоткрила себе си“.


  • 1 Как

    7 0 Отговор
    Ами още му става на човека.

    Коментиран от #2

    19:04 21.08.2025

  • 2 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    А може би и ще я уреди с някоя роля , да поизлезе от забравата ! Хитруша...

    19:08 21.08.2025

  • 3 Елизабет Цветанова кахъра бкп

    2 0 Отговор
    Искам си камерунеца

    Коментиран от #5

    19:23 21.08.2025

  • 4 Мдааааа...

    0 0 Отговор
    В интерес на истината имам едно нереализирано гадже, но като си представя как ли изглежда на 56... дори и да ми се яви сега - забравям.

    19:34 21.08.2025

  • 5 Мъж от класа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Елизабет Цветанова кахъра бкп":

    Бети балъка кахъра ли беше ти 💯🥳🤣🤭

    19:34 21.08.2025