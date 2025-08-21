Проста техника приспива за две минути

Експертът по здравословен начин на живот Жорди Ву предложи пред 20minutos, една проста техника, която отнема само две минути за изпълнение, но може да помогне на хората с безсъние.
„Трябва да преплетете пръстите си и да ги поставите под главата си. Без да мърдате, погледнете наляво за една минута, гледайки в една точка. Когато се появят първите признаци на заспиване, например прозявка, можете да повторите същото, само че погледнете в другата посока“, обясни Ву.
Според него, използването на тази техника подобрява притока на кръв към главата и стимулира блуждаещия нерв. Той е ключов компонент на парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за отпускането на тялото, обясни специалистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #2
12:45 21.08.2025
2 Мъж
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Или един хай Кик в зъбите да се разфърчат на 3 страни
12:48 21.08.2025
3 1488
12:48 21.08.2025
4 Психолог
12:48 21.08.2025
5 мърсула
12:51 21.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Па у Перник
Коментиран от #9
13:00 21.08.2025
8 Ами
13:01 21.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 след яко клатене и оргазъм е
и за моми и каки желаещи облекчение
вместо чести фантазии
13:09 21.08.2025