Проста техника приспива за две минути

21 Август, 2025 12:44 1 017 10

  • техника-
  • приспива-
  • безсъние-
  • жорди ву

Използването на тази техника подобрява притока на кръв към главата и стимулира блуждаещия нерв

Проста техника приспива за две минути - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Експертът по здравословен начин на живот Жорди Ву предложи пред 20minutos, една проста техника, която отнема само две минути за изпълнение, но може да помогне на хората с безсъние.

„Трябва да преплетете пръстите си и да ги поставите под главата си. Без да мърдате, погледнете наляво за една минута, гледайки в една точка. Когато се появят първите признаци на заспиване, например прозявка, можете да повторите същото, само че погледнете в другата посока“, обясни Ву.

Според него, използването на тази техника подобрява притока на кръв към главата и стимулира блуждаещия нерв. Той е ключов компонент на парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за отпускането на тялото, обясни специалистът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делю Хайдутин

    4 2 Отговор
    Може и за една секунда.(С чук)

    Коментиран от #2

    12:45 21.08.2025

  • 2 Мъж

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Или един хай Кик в зъбите да се разфърчат на 3 страни

    12:48 21.08.2025

  • 3 1488

    3 2 Отговор
    по Никулден шараните ФРАС с чук у темето и заспива вечен сьн

    12:48 21.08.2025

  • 4 Психолог

    3 1 Отговор
    Пълен аматьор е колегата! Напрежение от всякакъв характер стяга лицевата мускулатура. Така че когато лягате да спите отпуснете лицето и очите!

    12:48 21.08.2025

  • 5 мърсула

    3 1 Отговор
    питайте фашистите в покрайна как руснаците ги преспиват с 7.62 мм между очите

    12:51 21.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Па у Перник

    2 0 Отговор
    с винкело та приспиват за секунда...

    Коментиран от #9

    13:00 21.08.2025

  • 8 Ами

    1 0 Отговор
    Като прасна ленчето от другия блок и ми се приспива...

    13:01 21.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 след яко клатене и оргазъм е

    1 1 Отговор
    Проста техника за приспиване за две минути
    и за моми и каки желаещи облекчение
    вместо чести фантазии

    13:09 21.08.2025