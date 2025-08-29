Ендокринолог: Заменете кафето с плодове или салата след безсънна нощ

Ендокринологът Зухра Павлова заяви, че плодовете и зеленчуците помагат за ободряване след безсънна нощ. Тя предложи начин за смекчаване на последиците от липсата на сън без кафе в своя Telegram канал.
Специалистката посочи, че плодовете и зеленчуците съдържат много витамини, минерали и антиоксиданти, благодарение на които бързо възстановяват енергията, особено ако тялото е отслабено от липса на сън.
Според лекарката, ободряващото свойство на растителните храни е доказано в проучване, в което млади хора от Европа, Нова Зеландия и САЩ са били помолени да водят дневник за активност и настроение. Наблюденията показват, че сънят има най-голямо влияние върху емоционалното състояние, но плодовете и зеленчуците също могат да повдигнат настроението и да компенсират липсата на сън.
„След безсънна нощ не бива да се спасявате с кофеин и сладкиши - те определено няма да помогнат. Но чиния пресни плодове или салата ще ви окажат истинска подкрепа“, сигурна е лекарката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нерде Ямбол
21:22 29.08.2025
2 след безсънна нощ
Ако има и салата с рикия ,може.Ама плодовете нещо не мога да ги вържа с всичкп това.Освен ,ако не става въпрос за плодова ракия...Това е вариант едно,когато си сам.
Вариант две:След безсънна нощ,задължително трябва да направиш кафе на тая ,дето не те е оставила да спиш.
Вариант три:Шефът не те е оставил да спиш.Ама ти е дал някой лев бонус.Задължително,след кафето,удряш две-три бири,благославяш женската рода на шефа и отиваш на работа.
21:38 29.08.2025