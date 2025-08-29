Новини
Ендокринолог: Заменете кафето с плодове или салата след безсънна нощ

29 Август, 2025 21:10, обновена 29 Август, 2025 21:17

Ободряващото свойство на растителните храни е доказано в проучване с участие на млади хора от Европа, Нова Зеландия и САЩ

Ендокринолог: Заменете кафето с плодове или салата след безсънна нощ - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ендокринологът Зухра Павлова заяви, че плодовете и зеленчуците помагат за ободряване след безсънна нощ. Тя предложи начин за смекчаване на последиците от липсата на сън без кафе в своя Telegram канал.

Специалистката посочи, че плодовете и зеленчуците съдържат много витамини, минерали и антиоксиданти, благодарение на които бързо възстановяват енергията, особено ако тялото е отслабено от липса на сън.

Според лекарката, ободряващото свойство на растителните храни е доказано в проучване, в което млади хора от Европа, Нова Зеландия и САЩ са били помолени да водят дневник за активност и настроение. Наблюденията показват, че сънят има най-голямо влияние върху емоционалното състояние, но плодовете и зеленчуците също могат да повдигнат настроението и да компенсират липсата на сън.

„След безсънна нощ не бива да се спасявате с кофеин и сладкиши - те определено няма да помогнат. Но чиния пресни плодове или салата ще ви окажат истинска подкрепа“, сигурна е лекарката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нерде Ямбол

    1 0 Отговор
    Нерде Стамбул!!! По тая логика, можете да замените кафето и със: шкембе чорба, тройка с гарнитура, ролца от раци, 100м бягане, челна стойка и още и още … небивалици!

    21:22 29.08.2025

  • 2 след безсънна нощ

    0 0 Отговор
    задължително трябва кафе
    Ако има и салата с рикия ,може.Ама плодовете нещо не мога да ги вържа с всичкп това.Освен ,ако не става въпрос за плодова ракия...Това е вариант едно,когато си сам.
    Вариант две:След безсънна нощ,задължително трябва да направиш кафе на тая ,дето не те е оставила да спиш.
    Вариант три:Шефът не те е оставил да спиш.Ама ти е дал някой лев бонус.Задължително,след кафето,удряш две-три бири,благославяш женската рода на шефа и отиваш на работа.

    21:38 29.08.2025