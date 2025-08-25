Защо милиардерите Бионсе и Джей Зи са изтеглили два солидни кредита?

Бионсе и Джей Зи, често сочени като най-богатата двойка в шоубизнеса според редица международни издания, предизвикаха любопитни реакции с решението си да финансират луксозния си имот в Бел Еър чрез два солидни ипотечни кредита.

По данни на Radar Online, Бионсе и Джей Зи са сключили ипотечен кредит за 57,75 милиона долара с Morgan Stanley Private Bank, както и втори заем за 52,8 милиона долара от Goldman Sachs. Месечните им вноски, изключвайки данъците върху имота, надхвърлят половин милион долара.

През 2023 година двамата артисти направиха заглавия с придобиването на ново имение в Малибу, като според Forbes и Wall Street Journal сумата по сделката възлиза на впечатляващите 200 милиона долара, определяйки я като най-скъпата покупка на дом в историята на Калифорния. Все още не са продали резиденцията си в Бел Еър, което породи спекулации в медиите за възможни финансови затруднения или стратегическо управление на капитала.

Финансови анализатори обясняват, че макар и да имат средства да покрият цялата стойност на имотите си, двойката избира ипотечно финансиране с цел да освободи капитал за други инвестиционни възможности. Експертите изчисляват, че ако наличните средства от 110 милиона долара се вложат в индекса S&P 500 с очаквана годишна доходност от 8%, за период от 30 години сумата може да се увеличи до над един милиард долара. Така този ход е типичен пример за съвременно финансово планиране, при което звездите се възползват от ниските лихвени проценти и оптимизират портфолиото си чрез диверсификация на активите.

Въпреки публичните дискусии за евентуални финансови трудности, подобен подход е все по-разпространен сред знаменитостите и богатите инвеститори, които предпочитат да използват кредитиране, за да разполагат с повече ликвидни средства за нови начинания и стратегически инвестиции.