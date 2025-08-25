Новини
Любопитно »
Защо милиардерите Бионсе и Джей Зи са изтеглили два солидни кредита?

25 Август, 2025

Заемите възлизат на общо приблизително 100 милиона долара

Защо милиардерите Бионсе и Джей Зи са изтеглили два солидни кредита? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бионсе и Джей Зи, често сочени като най-богатата двойка в шоубизнеса според редица международни издания, предизвикаха любопитни реакции с решението си да финансират луксозния си имот в Бел Еър чрез два солидни ипотечни кредита.

По данни на Radar Online, Бионсе и Джей Зи са сключили ипотечен кредит за 57,75 милиона долара с Morgan Stanley Private Bank, както и втори заем за 52,8 милиона долара от Goldman Sachs. Месечните им вноски, изключвайки данъците върху имота, надхвърлят половин милион долара.

През 2023 година двамата артисти направиха заглавия с придобиването на ново имение в Малибу, като според Forbes и Wall Street Journal сумата по сделката възлиза на впечатляващите 200 милиона долара, определяйки я като най-скъпата покупка на дом в историята на Калифорния. Все още не са продали резиденцията си в Бел Еър, което породи спекулации в медиите за възможни финансови затруднения или стратегическо управление на капитала.

Финансови анализатори обясняват, че макар и да имат средства да покрият цялата стойност на имотите си, двойката избира ипотечно финансиране с цел да освободи капитал за други инвестиционни възможности. Експертите изчисляват, че ако наличните средства от 110 милиона долара се вложат в индекса S&P 500 с очаквана годишна доходност от 8%, за период от 30 години сумата може да се увеличи до над един милиард долара. Така този ход е типичен пример за съвременно финансово планиране, при което звездите се възползват от ниските лихвени проценти и оптимизират портфолиото си чрез диверсификация на активите.

Въпреки публичните дискусии за евентуални финансови трудности, подобен подход е все по-разпространен сред знаменитостите и богатите инвеститори, които предпочитат да използват кредитиране, за да разполагат с повече ликвидни средства за нови начинания и стратегически инвестиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да инвестират в Украйна

    11 0 Отговор
    Хубава работа ,ама Циганска .

    19:33 25.08.2025

  • 2 🌈🌈🌈

    5 0 Отговор
    На кой му пука ?

    19:41 25.08.2025

  • 3 Някой си

    6 0 Отговор
    Защото схемата е ясна. Милиардите им не са кеш в банката, а с в много неща, включително и акции. Ако продадат акциите се брои за печалба и трябва да плащат данъци. Обаче те просто теглят кредити и залагат акциите като залог по кредита. След това не го обслужват и просто им вземат акциите. Плащат микроскопични такси в сравнение с печалбата. Така всички милиардери не плащат и лев (долар) данъци, защото живеят на кредит, а кредитите не са активи и не генерират печалба. Има и още схеми, но тази е една от най - често използваните. И банката доволна и те доволни.

    19:53 25.08.2025