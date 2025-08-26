Бившият халф на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм се конкурира по сексапил със сина си Круз в нова снимка от ваканцията им.

Снимката е публикувана на страницата на наследника в Instagram.

Футболистът и 20-годишният му наследник позираха топлес на яхта, където прекарват семейна почивка. Спортистът е заснет в черен бански, а синът му е предпочел сини Speedo.

„Не знам кой излезе по-добре“, написа един от многото коментатори под публикувания кадър.

Снимка: @cruzbeckham

По-рано през август Дейвид Бекъм обръсна главата на сина си по време на круиз с луксозна яхта. 22-годишният Бекъм-младши сподели снимка от семейната почивка.