Бившият халф на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм се конкурира по сексапил със сина си Круз в нова снимка от ваканцията им.
Снимката е публикувана на страницата на наследника в Instagram.
Футболистът и 20-годишният му наследник позираха топлес на яхта, където прекарват семейна почивка. Спортистът е заснет в черен бански, а синът му е предпочел сини Speedo.
„Не знам кой излезе по-добре“, написа един от многото коментатори под публикувания кадър.
По-рано през август Дейвид Бекъм обръсна главата на сина си по време на круиз с луксозна яхта. 22-годишният Бекъм-младши сподели снимка от семейната почивка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 муцунка
07:26 26.08.2025
2 гошо
07:31 26.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гнусно!
07:55 26.08.2025
5 Бай Цонко
08:04 26.08.2025
6 мхм
08:05 26.08.2025
7 Ралица
09:01 26.08.2025