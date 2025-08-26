Новини
Спорт »
Бг футбол »
Габриела Крекманова зарадва феновете с горещи кадри

Габриела Крекманова зарадва феновете с горещи кадри

26 Август, 2025 15:00 1 393 10

  • габриела крекманова-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол-
  • али соу

Феновете веднага реагираха на публикацията, а кадрите предизвикаха оживено обсъждане в социалните мрежи

Габриела Крекманова зарадва феновете с горещи кадри - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Габриела Крекманова зарадва своите 101 000 последователи в Инстаграм с нови впечатляващи снимки. Бившата приятелка на футболиста Али Соу публикува кадър, който бързо събра хиляди харесвания и коментари.

Феновете веднага реагираха на публикацията, а кадрите предизвикаха оживено обсъждане в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 таксиджия 🚖

    4 2 Отговор
    Ехее много красива фигура! По лицето си е правила носа, брадичка, скули, вероятно и ботокс. Бива, става. Но в тялото е страхотна. Вижда се че спортува активно.

    15:04 26.08.2025

  • 3 поКУРко

    16 0 Отговор
    Родом от Столипиново! Амбициозна мангалерка!

    15:07 26.08.2025

  • 4 Панчаревската кметица

    16 0 Отговор
    като знам че е лапала черниот шлянг и ме отвращава

    15:08 26.08.2025

  • 5 Сандо

    6 0 Отговор
    Тая в кой спорт се изявява?

    Коментиран от #8

    15:10 26.08.2025

  • 6 бай киньо

    8 1 Отговор
    тази в махалата ли се татуира ... мноо зле

    15:13 26.08.2025

  • 7 Абдел Кадер Бай

    5 0 Отговор
    И това ли минава за спорт вече ? Ще бъде ли включен в следващата олимпиада ?

    15:18 26.08.2025

  • 8 Абдел Кадер Бай

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Гълта саби ей така за спорта.

    15:20 26.08.2025

  • 9 Дааа,

    5 0 Отговор
    Полезна статия за поредната К...а. Факти, мерсииии...

    15:27 26.08.2025

  • 10 майстор

    0 0 Отговор
    Клекманова е хубавица и сладурчинка!

    15:56 26.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ