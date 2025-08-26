Нели Фуртадо се подигра на хейтърите с комичен тоалет (СНИМКИ)

Нели Фуртадо отправи остроумно послание към критикуващите външния ѝ вид, след като в социалните мрежи се появиха коментари относно фигурата и сценичните ѝ тоалети.

Певицата, известна с хита „I’m Like a Bird“, беше хедлайнер на фестивала Manchester Pride в неделя, където излезе на сцената с широка тениска, върху която бе изрисувана анимационна женска фигура с пясъчен часовник, облечена с къс топ, дънкова минипола и колан с надпис „Whoa Nelly“ – заглавието на дебютния ѝ албум от 2000 година.

Гърбът на тениската показваше татуировка на същата анимационна фигура с надпис на курсив „Better than ever“ („По-добра от всякога“).

46-годишната Фуртадо комбинира провокативния тоалет с мрежест чорапогащник и цветни ботуши, върху които също се четеше надписът „Better than ever“ – името на песен от последния ѝ албум „7“, издаден през септември 2024 година.

Последните сценични облекла на Фуртадо предизвикаха широк отзвук сред почитателите ѝ. По време на участието си на Big Feastival във Великобритания в петък тя се появи с дънков сутиен и пола, дело на Stella Xingyi, носени върху потник с панделка на Thirteen Crosby. Визията бе допълнена с раиран тренчкот от Samuel Gärtner, широк колан с катарама „Whoa, Nelly!“ и чизми до коляното.

Певицата публикува снимки от впечатляващия си тоалет в Instagram, където получи множество одобрителни коментари. „Страхотна си. Благодаря, че показваш на момичетата, родени през 80-те, как се остарява и оставаш страхотна“, написа един от последователите ѝ. „Винаги зашеметяваща! Този стил… Грррррр“, добавя друг фен.

В началото на годината Фуртадо публично коментира разпространяващи се неверни слухове за тялото ѝ, позирайки по оранжов бански в Instagram. „Тази година осъзнах естетическия натиск на професията си по нов начин, като същевременно изпитах нови нива на любов към себе си и истинска вътрешна увереност“, сподели изпълнителката.

„За всички, които се интересуват – никога не съм имала пластични операции на лице или тяло, с изключение на фасети на горните зъби, и то съвсем наскоро. До момента не съм си поставяла инжекции или филъри в лице, устни или на друго място“, написа още Фуртадо.

Тя призова своите почитатели да се изразяват свободно, да празнуват индивидуалността си и да знаят, че е напълно нормално да харесват това, което виждат в огледалото, както и да е приемливо да желаят промяна.

„Бъдете неутрални към тялото си през 2025 година, но най-важното – обичайте с цялото си сърце“, завърши посланието си Нели Фуртадо.